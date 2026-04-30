เศรษฐกิจ
ชัดเจนแล้ว! “ไทยช่วยไทย” รับสิทธิ์ 4,000 แบ่งจ่ายเดือนละพัน เริ่มลงทะเบียน พ.ค.นี้
เปิดเงื่อนไขโครงการ “ไทยช่วยไทย” รับสิทธิ์ 4,000 บาท เริ่มลงทะเบียนแอปฯ เป๋าตัง พ.ค. 69 เช็กรายละเอียดและวิธีรับสิทธิ์
30 เม.ย. 2569 พรรคภูมิใจไทย เผยแพร่อินโฟกราฟิกรายละเอียดโครงการ “ไทยช่วยไทย” ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มกำลังซื้อ ผ่านเพจเฟซบุ๊ก พรรคภูมิใจไทย โดยโครงการดังกล่าวให้สิทธิ์จำนวน 4,000 บาทต่อคน ซึ่งรัฐจะช่วยออกให้ 60% และประชาชนจ่ายอีก 40% (ยกตัวอย่าง หากใช้จ่าย 100 บาท รัฐจะช่วยออกให้ 60 บาท ส่วนประชาชนจ่าย 40 บาท)
โดยสิทธิ์จำนวน 4,000 บาท จะถูกแบ่งจ่ายเป็นรายเดือน เดือนละ 1,000 บาท ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2569 จนถึงเดือนกันยายน 2569
ไทม์ไลน์โครงการ “ไทยช่วยไทย”
- พฤษภาคม 2569 เปิดให้ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”
- มิถุนายน 2569 เริ่มใช้สิทธิ์ได้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ
เงื่อนไขการใช้สิทธิ์
- ใช้จ่ายกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น
- ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้
- สิทธิ์ไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้
- ใช้จ่ายในเดือนที่ได้รับสิทธิ์เท่านั้น
ประชาชนที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com หรือโทรศัพท์ 1111

- รัฐบาล เร่งดัน “ไทยช่วยไทยพลัส” คาดได้มากกว่า 30 ล้านคน รออนุมัติสัปดาห์หน้า
- เช็กด่วน! กลุ่มไหนอดเงิน 4,000 ไม่มีสิทธิลงทะเบียน ไทยช่วยไทยพลัส 2569
- แย้มสูตร! “ไทยช่วยไทยพลัส” รัฐจ่าย 60% ยันคลังไม่ถังแตก เล็งดึงงบกลางปี 69 แจก
ข่าวล่าสุด
ข่าว
แฟนคลับเศร้า ลุงชาย ไทอีสานอินดี้ เลือดออกในสมองเสียชีวิต อาลัยผู้สร้างรอยยิ้ม
21 วินาที ที่แล้ว
บันเทิง
ลุคใหม่ จิ๊ก เนาวรัตน์ สวยเป๊ะ-หน้าเด็ก หลังผ่าตัดแก้พิษศัลยกรรม รู้อายุจริง แทบไม่เชื่อ
1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ
ชัดเจนแล้ว! “ไทยช่วยไทย” รับสิทธิ์ 4,000 แบ่งจ่ายเดือนละพัน เริ่มลงทะเบียน พ.ค.นี้
1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
กัมพูชาพิพากษายืนกักตัว 27 ปี “เขม โสกา” กล่าวหาสมคบคิดสหรัฐฯ ล้มรัฐบาล
1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ
รัฐบาล เร่งดัน “ไทยช่วยไทยพลัส” คาดได้มากกว่า 30 ล้านคน รออนุมัติสัปดาห์หน้า
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
ศาลสิงคโปร์ สั่งปรับเงิน 3 สาวจัดชุมนุมยื่นจดหมายถึงรัฐบาล ตัดสัมพันธ์อิสราเอล
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
“ท่านอ้น” ส่งกำลังใจถึง “รถถัง จิตรเมืองนนท์” หลังพลาดแชมป์โลก ONE ที่ญี่ปุ่น
3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
เดอะ พิซซา คอมปะนี ถอนตัวกัมพูชา เขมรเตรียมเปิดแบรนด์เอง เป็นเจ้าของ 100%
3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง
เส้นทางรัก เจเจ-ต้าเหนิง คู่รักดาราวัยรุ่นแห่งทศวรรษ จากแฟนคลับ สู่แฟนครับและพาร์ตเนอร์ธุรกิจ
5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ
ราคาทองวันนี้ 30 เม.ย. 69 ครั้งที่ 6 ครึ่งวันเช้าผันผวน 6 รอบ ก่อนสุทธิกลับมาเท่าเดิม
5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
ประกันสังคมน้อมรับผิด ปมงบปี 68 สินทรัพย์คลาดเคลื่อน 4 พันล้าน ยันเงินไม่หายแน่นอน
5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
“บังหล่า” ติ๊กต็อกดัง แจงปม ลบคลิปเกลี้ยงช่อง ยืนยันไม่มีใครบังคับ ไร้ตำรวจคุกคาม
5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
“สส.ไอซ์ รักชนก” ร่วมเดินหน้าดันปลดล็อค “สนุกเกอร์” ยื่นแก้ไข พ.ร.บ. การพนัน
5 ชั่วโมง ที่แล้ว