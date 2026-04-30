เศรษฐกิจ

ชัดเจนแล้ว! “ไทยช่วยไทย” รับสิทธิ์ 4,000 แบ่งจ่ายเดือนละพัน เริ่มลงทะเบียน พ.ค.นี้

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 30 เม.ย. 2569 15:56 น.| อัปเดต: 30 เม.ย. 2569 15:56 น.
"ไทยช่วยไทย" รับสิทธิ์ 4,000 แบ่งจ่ายเดือนละพัน เริ่มลงทะเบียน พ.ค.นี้

เปิดเงื่อนไขโครงการ “ไทยช่วยไทย” รับสิทธิ์ 4,000 บาท เริ่มลงทะเบียนแอปฯ เป๋าตัง พ.ค. 69 เช็กรายละเอียดและวิธีรับสิทธิ์

30 เม.ย. 2569 พรรคภูมิใจไทย เผยแพร่อินโฟกราฟิกรายละเอียดโครงการ “ไทยช่วยไทย” ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มกำลังซื้อ ผ่านเพจเฟซบุ๊ก พรรคภูมิใจไทย โดยโครงการดังกล่าวให้สิทธิ์จำนวน 4,000 บาทต่อคน ซึ่งรัฐจะช่วยออกให้ 60% และประชาชนจ่ายอีก 40% (ยกตัวอย่าง หากใช้จ่าย 100 บาท รัฐจะช่วยออกให้ 60 บาท ส่วนประชาชนจ่าย 40 บาท)

โดยสิทธิ์จำนวน 4,000 บาท จะถูกแบ่งจ่ายเป็นรายเดือน เดือนละ 1,000 บาท ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2569 จนถึงเดือนกันยายน 2569

ไทม์ไลน์โครงการ “ไทยช่วยไทย”

  • พฤษภาคม 2569 เปิดให้ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”
  • มิถุนายน 2569 เริ่มใช้สิทธิ์ได้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

  • ใช้จ่ายกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น
  • ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้
  • สิทธิ์ไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้
  • ใช้จ่ายในเดือนที่ได้รับสิทธิ์เท่านั้น

ประชาชนที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com หรือโทรศัพท์ 1111

ภาพอินโฟกราฟิกรายละเอียดโครงการไทยช่วยไทยจากพรรคภูมิใจไทย
FB/ พรรคภูมิใจไทย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ชัดเจนแล้ว! "ไทยช่วยไทย" รับสิทธิ์ 4,000 แบ่งจ่ายเดือนละพัน เริ่มลงทะเบียน พ.ค.นี้

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

Back to top button