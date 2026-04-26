ข่าวการเมือง

“เท้ง” ขอโทษแทน อดีตเลขาธิการพรรค หลังโพสต์ด่าสื่อไทยปัญญาอ่อนขึ้นทุกวัน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 26 เม.ย. 2569 13:58 น.| อัปเดต: 26 เม.ย. 2569 13:58 น.
52

เท้ง ขอโทษแทน อดีตเลขาธิการพรรค หลังโพสต์ด่าสื่อไทยปัญญาอ่อนขึ้นทุกวัน ยืนยันว่าสิทธิเสรีภาพของสื่อในการวิพากษ์วิจารณ์พรรค

จากกรณีที่ นายศรายุทธ์ ใจหลัก อดีตเลขาธิการพรรคประชาชน ได้โพสต์ข้อความลงทวิตเตอร์มีใจความคร่าวๆว่า “ผมคิดว่าสื่อมวลชนของเรา – ขออภัยหากใช้ถ้อยคำรุนแรง – คือถ้าพูดตามตรง “ปัญญาอ่อน” กันขึ้นทุกวัน

ก่อนหน้านี้หรือก่อนผมเกิด เราเคยเชื่อว่าสื่อมวลชนเป็นฐานันดรที่สี่ เป็นชนชั้นพิเศษ มีอภิสิทธิ์ หรือเป็นปราการปกป้องเสรีภาพและประชาธิปไตย จนได้พูดกันว่าเสรีภาพสื่อคือเสรีภาพประชาชน

แต่ดูคุณภาพสื่อมวลชนทุกวันนี้กันเถอะครับ เราคาดหวังสื่อมวลชนในฐานะปราการปกป้องอะไรได้บ้าง – สื่อมวลชนไม่ได้คัดกรองข่าวหรือชี้นำความคิดอะไรแก่สังคมเลย ได้แต่หยิบเอาเรื่องปัญญาอ่อนอะไรก็ได้ที่น่าจะมีคนสนใจมาเขียนข่าวกันไปวันๆ” นั้น

นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้ว่า ส่วนตัวต้องกราบขออภัยหากคำพูดที่มีการสื่อสารออกไปจากตัวแทนของพรรค ทำให้สื่อมวลชนรู้สึกไม่สบายใจ แต่ยืนยันว่าสิทธิเสรีภาพของสื่อในการวิพากษ์วิจารณ์พรรค หรือนักการเมืองที่เป็นบุคคลสาธารณะ สามารถทำได้ และควรต้องทำอย่างเต็มที่ ดังนั้น กระบวนการภายในไม่ว่าจะมีการพูดคุยตักเตือนหรือไม่ ตนเชื่อว่านายศรายุทธ์ ได้มีการพูดคุยตักเตือนอยู่แล้ว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

 

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

ข่าวการเมือง

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 26 เม.ย. 2569 13:58 น.| อัปเดต: 26 เม.ย. 2569 13:58 น.
52
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

Back to top button