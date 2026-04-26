“เท้ง” ขอโทษแทน อดีตเลขาธิการพรรค หลังโพสต์ด่าสื่อไทยปัญญาอ่อนขึ้นทุกวัน
เท้ง ขอโทษแทน อดีตเลขาธิการพรรค หลังโพสต์ด่าสื่อไทยปัญญาอ่อนขึ้นทุกวัน ยืนยันว่าสิทธิเสรีภาพของสื่อในการวิพากษ์วิจารณ์พรรค
จากกรณีที่ นายศรายุทธ์ ใจหลัก อดีตเลขาธิการพรรคประชาชน ได้โพสต์ข้อความลงทวิตเตอร์มีใจความคร่าวๆว่า “ผมคิดว่าสื่อมวลชนของเรา – ขออภัยหากใช้ถ้อยคำรุนแรง – คือถ้าพูดตามตรง “ปัญญาอ่อน” กันขึ้นทุกวัน
ก่อนหน้านี้หรือก่อนผมเกิด เราเคยเชื่อว่าสื่อมวลชนเป็นฐานันดรที่สี่ เป็นชนชั้นพิเศษ มีอภิสิทธิ์ หรือเป็นปราการปกป้องเสรีภาพและประชาธิปไตย จนได้พูดกันว่าเสรีภาพสื่อคือเสรีภาพประชาชน
แต่ดูคุณภาพสื่อมวลชนทุกวันนี้กันเถอะครับ เราคาดหวังสื่อมวลชนในฐานะปราการปกป้องอะไรได้บ้าง – สื่อมวลชนไม่ได้คัดกรองข่าวหรือชี้นำความคิดอะไรแก่สังคมเลย ได้แต่หยิบเอาเรื่องปัญญาอ่อนอะไรก็ได้ที่น่าจะมีคนสนใจมาเขียนข่าวกันไปวันๆ” นั้น
นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้ว่า ส่วนตัวต้องกราบขออภัยหากคำพูดที่มีการสื่อสารออกไปจากตัวแทนของพรรค ทำให้สื่อมวลชนรู้สึกไม่สบายใจ แต่ยืนยันว่าสิทธิเสรีภาพของสื่อในการวิพากษ์วิจารณ์พรรค หรือนักการเมืองที่เป็นบุคคลสาธารณะ สามารถทำได้ และควรต้องทำอย่างเต็มที่ ดังนั้น กระบวนการภายในไม่ว่าจะมีการพูดคุยตักเตือนหรือไม่ ตนเชื่อว่านายศรายุทธ์ ได้มีการพูดคุยตักเตือนอยู่แล้ว
