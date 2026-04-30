“สส.ไอซ์ รักชนก” ร่วมเดินหน้าดันปลดล็อค “สนุกเกอร์” ยื่นแก้ไข พ.ร.บ. การพนัน
สส.ไอซ์ รักชนก ร่วมเดินหน้าดันปลดล็อค สนุกเกอร์ ยื่นแก้ไข พ.ร.บ. การพนัน เพื่อให้เยาวชนสามารถฝึกกีฬาชนิดนี้ได้ และยุติตำรวจรีดไถจากโต๊ะสนุก
น.ส.รักชนก ศรีนอก สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “เมื่อวานนี้ ไอซ์และเพื่อน สส. พรรคประชาชน ได้แถลงข่าวร่วมกับประธานสภาคนที่ 2 ในการยื่นแก้ไข พ.ร.บ. การพนัน เพื่อถอดสนุกเกอร์ออกจากบัญชีแนบท้าย ให้สนุกเกอร์ได้เป็นกีฬาแบบที่มันควรจะเป็น
ได้รับความอนุเคราะห์จาก สมาคมสนุกเกอร์แห่งประเทศไทย และ นักสนุกเกอร์อย่าง F1 แชมป์โลกคนล่าสุด พี่ต๋อง ศิษย์ฉ่อย และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในวงการโดยหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกพรรคการเมือง โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีการพูดคุยเรื่องนี้ในสภาแทบทุกสมัย แต่ยังไม่สามารถผลักดันได้สำเร็จสักที ครั้งนี้ พรรคประชาชน ต้องขอความร่วมมือเพื่อนสมาชิกผู้แทนราษฎรทุกท่านร่วมปลดล็อก สนุกเกอร์ ออกจากการพนัน
อย่างน้อยก็เพื่อ
– ทำให้สนุกเกอร์ไม่ถูกแปะป้ายว่าเป็นการพนัน
– ให้เด็กและเยาวชน สามารถฝึกสนุกเกอร์ให้เหมือนกีฬาชนิดอื่นๆได้
– ลดความกังวลของ ผู้ปกครองที่จะส่งลูกหลานเข้ามาในวงการกีฬาสนุกเกอร์ที่ ซึ่งจะสามารถขยายขอบเขตศักยภาพ ของนักกีฬารุ่นใหม่ๆ ได้เป็นกำลังหลักต่อไป
– เพื่อให้นักกีฬาที่มีศักยภาพได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์โดยไม่มีข้อห่วงกังวลจากกรอบความคิดแบบเก่าๆ
– เพื่อให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและตำรวจทั้งประเทศ เลิกรีดไถ หาเศษหาเลยจากโต๊ะสนุกสักที
ปล. หลายคนบอกว่านี่ไม่ใช่เรื่องที่สำคัญเร่งด่วนที่จะต้องรีบ ก็คงจะอย่างนั้นค่ะ แต่ฝ่ายนิติบัญญัติและรัฐบาล สามารถทำทุกเรื่องไปพร้อมพร้อมกันได้ ไม่ต้องเลือกทำแค่ทีละเรื่อง และถ้าเราคิดว่าไม่รีบก็ไม่ต้องสนใจไม่ต้องใส่ใจไม่ต้องผลักดัน ชาตินี้ทุกปัญหามันก็จะถูกซุกไว้ใต้พรมอยู่อย่างนั้น ไม่ถูกพูดถึงสักที พรรคประชาชนเรายืนยันไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ถ้าเป็นปัญหาที่ต้องแก้เราพร้อมที่จะผลักดันทุกเรื่อง”
