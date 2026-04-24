รวบทหารมะกัน ใช้ข้อมูลภายใน แทงพนันจับกุม “มาดูโร่” กวาดเงิน 12 ล้าน
เมื่อวันที่ 24 เมษายน สำนักข่าว BBC รายงานว่ากระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) ได้จับกุมนายแกนนอน เคน ฟาน ไดค์ ทหารกองกำลังพิเศษของสหรัฐฯที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจับกุมนายนิโคลัส มาดูโร อดีตประธานาธิบดีเวเนซุเอลา หลังจากที่เขาแทงพนันเกี่ยวข้องกับการจับกุมนายมาดูโรและคว้าเงินกว่า 12 ล้านบาท (4 แสนดอลลาร์)
โดยนายฟานไดค์ได้แทงพนันเกี่ยวกับเวลาและผลลัพธ์ของปฏิบัติดังกล่าว ซึ่งทางกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯชี้ว่าพฤติกรรมของทหารนายนี้ใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ พร้อมระบุอีกว่านายฟานไดค์ได้เซ็นลงนามสัญญาว่าจะ ไม่เปิดเผย เผยแพร่ หรือแสดงออกมาโดยลายลักษณ์อักษร คำพูด การกระทำ หรือวิธีอื่นใด ข้อมูลลับหรือข้อมูลอ่อนไหวใดๆ” ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการทางทหาร
ขณะที่ทางแพลตฟอร์มที่นายฟานไดค์ใช้แทงพนันนั้น ได้ออกแถลงการณ์ว่า พวกเขาได้แจ้งกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันที หลังจากที่พวกเขาพบว่ามีการใช้ข้อมูลภายในในการเล่นพนัน และทางเว็บไซต์ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยทางแพลตฟอร์มย้ำว่าพวกเขาไม่ยอมรับการใช้ข้อมูลภายในและการจับกุมในครั้งนี้เป็นการสะท้อนว่าระบบทำงานได้ผล
เบื้องต้นนายทหารคนนี้โดนตั้งข้อหา เขาถูกตั้งข้อหาใช้ข้อมูลลับของรัฐบาลเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวโดยมิชอบ ขโมยข้อมูลของรัฐบาลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ ฉ้อโกงสินค้าโภคภัณฑ์ ฉ้อโกงทางโทรศัพท์ และทำการธุรกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมาย
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เปิดอาวุธลับ สหรัฐใช้ลักพาตัว มาดูโร ทหารเผย หัวจะระเบิด เลือดกำเดาไหล
- วินาทีประวัติศาสตร์! “มาดูโร” ขึ้นศาลสหรัฐฯ เจ้าตัวยืนกรานปฏิเสธข้อกล่าวหา
- เปิดคำฟ้องฉบับเต็ม! โคเคน-คอร์รัปชัน สู่ปฏิบัติการเด็ดปีก “มาดูโร” หิ้วปีกขึ้นศาลนิวยอร์ก
ติดตาม The Thaiger บน Google News: