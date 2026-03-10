ระทึกมอเตอร์เวย์! โจรแสบขโมยยาง 500 เส้น ซิ่งชนรถตำรวจพังพินาศ (คลิป)
เปิดคลิปนาทีระทึกขณะรถบรรทุกพ่วงพุ่งชนรถตำรวจนอกเครื่องแบบจนหมุนคว้างกลางมอเตอร์เวย์ ระหว่างการไล่ล่าอย่างบ้าคลั่งยาวข้าม 3 พื้นที่ตำรวจ หลังสองคนร้ายก่อเหตุฉกยางรถยนต์มูลค่ากว่า 1.8 ล้านบาท ก่อนทิ้งรถวิ่งหนีลงทุ่งนาแต่ไม่รอดเงื้อมมือสุนัขตำรวจ
เหตุการณ์สุดระทึกนี้เกิดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมา เริ่มต้นจากคนร้ายสองรายแอบขโมยยางรถยนต์จำนวน 500 เส้น จากหลังรถบรรทุกอีกคันในช่วงเช้ามืด ก่อนจะขับรถบรรทุกที่ใช้ขนของกลางหลบหนีจนเกิดการไล่ล่าที่กินพื้นที่กว้างขวาง
ตำรวจพยายามใช้แผ่นหนามเตยเจาะยางรถบรรทุกจนแตก แต่คนร้ายยังคงขับฝ่าไปอย่างไม่คิดชีวิต คลิปจากเฮลิคอปเตอร์เผยให้เห็นนาทีไล่ชนวินาศของรถบรรทุกที่ตะบี้ตะบันพุ่งชนรถตำรวจนอกเครื่องแบบซึ่งพยายามขับสกัดด้านหน้า จนรถตร.หมุนเคว้งหลายตลบและพุ่งอัดแบริเออร์กลางถนน พร้อมๆ กับเศษชิ้นส่วนรถที่ปลิวว่อน เคราะห์ยังดีที่เจ้าหน้าที่ภายในรถคันดังกล่าวได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากแรงกระแทกมหาศาล ขณะที่รถบรรทุกยังคงซิ่งหลบหนีต่อ
อย่างไรก็ตามหลังจากยางรถบรรทุกเริ่มบดกับถนนจนวิ่งต่อไม่ได้ คนร้ายทั้งสองตัดสินใจกระโดดลงจากรถและวิ่งข้ามแบริเออร์กลางถนนมอเตอร์เวย์เพื่อหนีเข้าป่าข้างทาง ตำรวจจาก 3 หน่วยงาน (Greater Manchester, Cheshire, และ West Yorkshire) พร้อมหน่วยสุนัขตำรวจและเฮลิคอปเตอร์ ปูพรมค้นหาจนพบตัวใกล้กับเมืองแบรดฟอร์ด
ภายในรถบรรทุกพบยางที่ขโมยมามูลค่ากว่า 40,000 ปอนด์ (ประมาณ 1.8 ล้านบาท) โดยบทสรุปของคดีสุดห่ามนี้ ผู้ต้องหา 2 ราย เจอคุกตั้งแต่ปีเศษไปถึง 2 ปี โดยเมื่อวันที่ 6 มี.ค.ที่ผ่านมา ศาลลิเวอร์พูลพิจารณาพิพากษาจำคุกคนร้ายทั้งสองรายจากเมืองลีดส์ ดังนี้
- ดีน ฮิกกินส์ (Dean Higgins) – จำคุก 27 เดือน ในข้อหาลักทรัพย์, ขับรถระหว่างถูกสั่งพักใบอนุญาต และขับรถอันตราย
- คอนเนอร์ บาร์เน็ตต์ (Connor Barnett) – จำคุก 14 เดือน ในข้อหาลักทรัพย์
พ.ต.ท. ฟิลิป เรย์มอนด์ จากหน่วยตำรวจจราจรระบุว่า นี่คือการไล่ล่าที่ท้าทายและอันตรายอย่างยิ่ง คนร้ายแสดงความประมาทเลินเล่อถึงขั้นชนรถเจ้าหน้าที่จนหมุนคว้าง โชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต.
คลิปจาก : Youtube @gmpolice
