“โอ๊ค พานทองแท้” เยี่ยมทักษิณ บอกพ่อให้รักษาสุขภาพ รอวันกลับออกมา
นายพานทองแท้ ชินวัตร หรือ โอ๊ค พร้อมด้วย น.ส.ณัฐฐิญา ปวงคำ ภรรยา เป็นตัวแทนครอบครัวชินวัตร เดินทางเข้าเยี่ยมนายทักษิณ ชินวัตร เรือนจำกลางคลองเปรม โดยมีนายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความส่วนตัวของนายทักษิณ ร่วมเดินทางเข้าพบในครั้งนี้ด้วย
โดยนายพานทองแท้ให้สัมภาษณ์ ภายหลังจากที่เข้าเยี่ยมนาน 45 นาที ระบุว่า สวัสดีปีใหม่ วันนี้ได้มีการพูดคุยกับคุณพ่อเรื่องหลานอย่างเดียวเลย
ส่วนสุขภาพคุณพ่อแข็งแรงดีนับวันรอวันออกมา เมื่อถามว่าคุณพ่อพูดคุยแล้วคิดถึงหลานคนไหนมากสุด นายพานทองแท้ กล่าวว่า ทุกคนเท่ากัน ต้องบอกว่ารักษาสุขภาพรอวันกลับออกมา ขอบคุณทุกคนที่มาให้กำลังใจ ก่อนจะเดินทางกลับไป
ทั้งนี้หากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง นายทักษิณ จะเข้าเกณฑ์การพักการลงโทษในวันที่ 10 พ.ค.2569 หากผ่านการพิจารณาสามารถปล่อยตัวพักการลงโทษได้ในวันถัดไปคือ วันที่ 11 พ.ค.2569
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- คกก.เรือนจำคลองเปรม มีมติให้ “ทักษิณ” ติด 1 ใน 10 ผ่านเกณฑ์พักโทษกรณีทั่วไป
- “พานทองแท้” เยี่ยมพ่อครั้งที่ 50 เผย “ทักษิณ” อยู่ในรายชื่อลุ้นพักโทษ 11 พ.ค.
- ทนายคาด “ทักษิณ” ได้พักโทษ 11 พ.ค. แต่คณะอนุกรรมการต้องเห็นชอบ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: