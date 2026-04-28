นาที ทักษิณ ชินวัตร สวมกอดครอบครัว ก่อนลุ้นพักโทษ 29 เม.ย. นี้

ทักษิณ ชินวัตร สวมกอดครอบครัวก่อนลุ้นพักโทษ 29 เม.ย. นี้ ทนายยันกลับบ้านจันทร์ส่องหล้า คาดไม่ต้องติดกำไล EM เหตุสูงวัย-มีโรคประจำตัว
บรรยากาศที่เรือนจำกลางคลองเปรมกลับมาคึกคักและเต็มไปด้วยความตื้นตันใจอีกครั้ง เมื่อครอบครัวชินวัตรเดินทางเข้าเยี่ยมอดีตนายกรัฐมนตรี นายทักษิณ ชินวัตร แบบใกล้ชิดเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนถึงกำหนดพิจารณาเงื่อนไขการพักโทษเพื่อกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านพักในช่วงปลายเดือนเมษายนนี้
นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความส่วนตัว เปิดเผยถึงบรรยากาศการเยี่ยมญาติแบบใกล้ชิด ของ นายทักษิณ ชินวัตร เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2569 ที่ผ่านมาว่า
นายทักษิณ ได้สวมกอดลูกหลานและรับไหว้ขอพรจากครอบครัวอย่างใกล้ชิดเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือน ท่ามกลางรอยยิ้มและความดีใจของคนในตระกูลชินวัตรและดามาพงศ์ ส่วนเรื่องสุขภาพท่านยังคงมีสุขภาพจิตใจที่ดี สุขภาพกายมีเพียงโรคประจำตัวตามวัยที่ต้องทานยาต่อเนื่อง แต่ไม่มีอาการใดน่ากังวลเป็นพิเศษ
สำหรับประเด็นที่ว่า คณะกรรมการนักโทษระดับกรมราชทัณฑ์ในเบื้องต้นมีมติให้ นายทักษิณ ผ่านเกณฑ์ ยังคงเหลือในระดับ คณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษ ที่จะมีการประชุมกัน 29 เม.ย. นี้ ก่อนจะส่งต่อให้ปลัดกระทรวงยุติธรรมลงนามอนุมัติ นั้น
ทนายวิญญัติ เผยว่า ยังไม่ทราบว่าจะประชุมกันตอนไหน แต่ขอความกรุณาจากคณะอนุกรรมการ ให้พิจารณาเป็นไปตามหลักเกณฑ์และส่วนตัวก็เชื่อว่าอดีตนายกรัฐมนตรีจะได้รับการพิจารณาอย่างตรงไปตรงมา แต่ในฐานะทนายความก็อยากให้ท่านได้รับโอกาส ยอมรับว่า เป็นห่วงบ้างในฐานะญาติและก็ทราบว่าในเรือนจำคลองเปรมมีหลายคนที่จะได้รับการพักโทษไม่ใช่แค่อดีตนายกทักษิณเพียงคนเดียว รวมถึงทั่วประเทศประมาณ 500 คน
อย่างไรก็ตามไม่อยากก้าวล่วงไม่ขอลงรายละเอียดในเรื่องนี้มาก เพราะคณะอนุกรรมการก็ทำหน้าที่ของท่านอย่างดีที่สุดอยู่ ส่วนสถานที่คุมประพฤติยังยืนยันว่าเป็น บ้านพักจันทร์สองหล้า จรัญสนิทวงศ์ เพราะท่านก็มีถิ่นพำนักอยู่ที่นั่น
ส่วนที่มีรายงานว่านายทักษิณอาจไม่ต้องติดกำไล EM นั่น ทนายวิญญัติ กล่าวว่า ไม่ทราบเรื่องนี้จริง ๆ ขอให้รอฟังผลดีกว่าว่า จะเป็นจริงตามที่สื่อมวลชนสอบถามหรือไม่ ขอให้ท่านได้รับโอกาสตามระเบียบกฎหมาย เพราะท่านก็สูงอายุ และมีโรคประจำตัวด้วย
ทั้งนี้มีรายงานเพิ่มเติมว่า นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี จะไม่ต้องติดกำไล EM เนื่องจากเข้าเกณฑ์อายุและสุขภาพ 70 ปีขึ้นไป หรือ มีอาการเจ็บป่วยร้ายแรง/พิการจนไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เต็มที่ และ จะต้องรายงานตัวต่อกรมคุมประพฤติตามกำหนด จนกว่าจะครบกำหนดโทษจริงในช่วงราวๆ 9 กันยายน 2569
