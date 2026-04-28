ข่าว

นาที ทักษิณ ชินวัตร สวมกอดครอบครัว ก่อนลุ้นพักโทษ 29 เม.ย. นี้

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 28 เม.ย. 2569 16:34 น.| อัปเดต: 28 เม.ย. 2569 16:34 น.
ทักษิณ ชินวัตร สวมกอดครอบครัวก่อนลุ้นพักโทษ 29 เม.ย. นี้ ทนายยันกลับบ้านจันทร์ส่องหล้า คาดไม่ต้องติดกำไล EM เหตุสูงวัย-มีโรคประจำตัว

บรรยากาศที่เรือนจำกลางคลองเปรมกลับมาคึกคักและเต็มไปด้วยความตื้นตันใจอีกครั้ง เมื่อครอบครัวชินวัตรเดินทางเข้าเยี่ยมอดีตนายกรัฐมนตรี นายทักษิณ ชินวัตร แบบใกล้ชิดเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนถึงกำหนดพิจารณาเงื่อนไขการพักโทษเพื่อกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านพักในช่วงปลายเดือนเมษายนนี้

นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความส่วนตัว เปิดเผยถึงบรรยากาศการเยี่ยมญาติแบบใกล้ชิด ของ นายทักษิณ ชินวัตร เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2569 ที่ผ่านมาว่า

นายทักษิณ ได้สวมกอดลูกหลานและรับไหว้ขอพรจากครอบครัวอย่างใกล้ชิดเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือน ท่ามกลางรอยยิ้มและความดีใจของคนในตระกูลชินวัตรและดามาพงศ์ ส่วนเรื่องสุขภาพท่านยังคงมีสุขภาพจิตใจที่ดี สุขภาพกายมีเพียงโรคประจำตัวตามวัยที่ต้องทานยาต่อเนื่อง แต่ไม่มีอาการใดน่ากังวลเป็นพิเศษ

สำหรับประเด็นที่ว่า คณะกรรมการนักโทษระดับกรมราชทัณฑ์ในเบื้องต้นมีมติให้ นายทักษิณ ผ่านเกณฑ์ ยังคงเหลือในระดับ คณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษ ที่จะมีการประชุมกัน 29 เม.ย. นี้ ก่อนจะส่งต่อให้ปลัดกระทรวงยุติธรรมลงนามอนุมัติ นั้น

ทนายวิญญัติ เผยว่า ยังไม่ทราบว่าจะประชุมกันตอนไหน แต่ขอความกรุณาจากคณะอนุกรรมการ ให้พิจารณาเป็นไปตามหลักเกณฑ์และส่วนตัวก็เชื่อว่าอดีตนายกรัฐมนตรีจะได้รับการพิจารณาอย่างตรงไปตรงมา แต่ในฐานะทนายความก็อยากให้ท่านได้รับโอกาส ยอมรับว่า เป็นห่วงบ้างในฐานะญาติและก็ทราบว่าในเรือนจำคลองเปรมมีหลายคนที่จะได้รับการพักโทษไม่ใช่แค่อดีตนายกทักษิณเพียงคนเดียว รวมถึงทั่วประเทศประมาณ 500 คน

อย่างไรก็ตามไม่อยากก้าวล่วงไม่ขอลงรายละเอียดในเรื่องนี้มาก เพราะคณะอนุกรรมการก็ทำหน้าที่ของท่านอย่างดีที่สุดอยู่ ส่วนสถานที่คุมประพฤติยังยืนยันว่าเป็น บ้านพักจันทร์สองหล้า จรัญสนิทวงศ์ เพราะท่านก็มีถิ่นพำนักอยู่ที่นั่น

ส่วนที่มีรายงานว่านายทักษิณอาจไม่ต้องติดกำไล EM นั่น ทนายวิญญัติ กล่าวว่า ไม่ทราบเรื่องนี้จริง ๆ ขอให้รอฟังผลดีกว่าว่า จะเป็นจริงตามที่สื่อมวลชนสอบถามหรือไม่ ขอให้ท่านได้รับโอกาสตามระเบียบกฎหมาย เพราะท่านก็สูงอายุ และมีโรคประจำตัวด้วย

ทั้งนี้มีรายงานเพิ่มเติมว่า นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี จะไม่ต้องติดกำไล EM เนื่องจากเข้าเกณฑ์อายุและสุขภาพ 70 ปีขึ้นไป หรือ มีอาการเจ็บป่วยร้ายแรง/พิการจนไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เต็มที่ และ จะต้องรายงานตัวต่อกรมคุมประพฤติตามกำหนด จนกว่าจะครบกำหนดโทษจริงในช่วงราวๆ 9 กันยายน 2569

แก๊งมั่วสุม ยึดสะพานลอย ถ่ายคอนเทนต์สยิวลงกลุ่มลับ ทิ้งเศษซากเกลื่อนพื้น ข่าว

ตะลึง! แก๊งมั่วสุม ยึดสะพานลอย ถ่ายคอนเทนต์สยิวลงกลุ่มลับ ทิ้งเศษซากเกลื่อนพื้น

29 วินาที ที่แล้ว
สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ สั่งคัดชื่อ บุรพัฒน์ คอมิคส์ พ้นสมาชิก ข่าว

สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ มีมติให้ “บุรพัฒน์ คอมิคส์” พ้นสมาชิก เซ่นดราม่าหงสาจอมราชันย์

9 นาที ที่แล้ว
&quot;หนึ่ง พระประแดง&quot; เปิดถุงยาแนวโชว์ ฝากถึง &quot;เบิร์ด วันว่างๆ&quot; ทำแบบนี้อีกเจอดีแน่ ข่าว

“หนึ่ง พระประแดง” เปิดถุงยาแนวโชว์ ฝากถึง “เบิร์ด วันว่างๆ” ทำแบบนี้อีกเจอดีแน่

26 นาที ที่แล้ว
เบิร์ด วันว่างว่าง ส่อโดนโทษเพิ่ม หลังผลตรวจเหยื่อ &quot;เยื่อตาอักเสบ&quot; จากสารเคมีกาวยาแนว ข่าว

เบิร์ด วันว่างว่าง ส่อโดนโทษเพิ่ม หลังผลตรวจเหยื่อ “เยื่อตาอักเสบ” จากสารเคมีกาวยาแนว

32 นาที ที่แล้ว
หวยลาว 28 4 69 หวยลาว

หวยลาว 28 เมษายน 2569 ผลเลข 6 ตัวออกอะไร อัปเดตเรียลไทม์ที่นี่

41 นาที ที่แล้ว
หม่อมหลวง สุรสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์ ถึงแก่อนิจกรรม ข่าว

อาลัยยิ่ง สุรสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์ อดีตคณบดีวิจิตรศิลป์ มช. ถึงแก่อนิจกรรม

43 นาที ที่แล้ว
นาที ทักษิณ ชินวัตร สวมกอดครอบครัว ก่อนลุ้นพักโทษ 29 เม.ย. นี้ ข่าว

นาที ทักษิณ ชินวัตร สวมกอดครอบครัว ก่อนลุ้นพักโทษ 29 เม.ย. นี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวธุรกิจ

ชาวต่างชาติซื้อคอนโดในไทยโดยไม่ต้องเสียภาษีได้จริงหรือ?

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เบิร์ด วันว่างๆ อัดคลิปขอโทษทำคอนเทนต์ยาแนวปะหน้าสงกรานต์ ข่าว

เบิร์ด วันว่างๆ กราบขอโทษ ยอมรับใช้ยาแนว ไม่คิดว่าเรื่องบานปลาย ยืนยันไม่ได้แถ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจไซเบอร์ จ่อดำเนินคดี &quot;เบิร์ด วันว่างๆ&quot; พร้อมเสนอปิดทั้ง 3 เพจ ข่าว

งานเข้า! ตำรวจไซเบอร์ จ่อดำเนินคดี “เบิร์ด วันว่างๆ” ปมยาแนว พร้อมเสนอปิดทั้ง 3 เพจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอกนัฏ ยันสูตรค่าไฟใหม่ มิ.ย. 69 ใช้เกิน 200 หน่วยยังได้ประโยชน์ เศรษฐกิจ

สูตรค่าไฟใหม่ ใครจ่ายถูกลงสุด? เอกนัฏ แจงชัดใช้เกิน 400 หน่วย ต้องจ่ายเท่าไหร่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นายกฯ สั่งตั้งบอร์ดนโยบายเศรษฐกิจ รับมือผลกระทบ ความไม่สงบในตะวันออกกลาง ข่าวการเมือง

นายกฯ สั่งตั้งบอร์ดนโยบายเศรษฐกิจ รับมือผลกระทบ ความไม่สงบในตะวันออกกลาง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว

เลขเด็ด ปฏิทินลาว วิเคราะห์สูตรข้ามโขง ก่อนหวยลาวออก 28 เม.ย. 69

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
19 แอป ราชกิจจา ข่าว

ราชกิจจาฯ ประกาศคุมเข้ม การใช้สื่อออนไลน์ ตุลาการศาลปกครอง ห้ามวิจารณ์คดี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวโวย รพ.ถลาง วินิจฉัยมั่ว-จ่ายยาผิด เพจดังงัดหลักฐานฟาดกลับ ความดันพุ่งทะลุ 200 ข่าว

สาวโวย รพ.ถลาง วินิจฉัยมั่ว-จ่ายยาผิด เพจดังงัดหลักฐานกลับ ความดันพุ่งทะลุ 200

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจไซเบอร์ เตือน หยุดสร้าง-แชร์ &quot;คอนเทนต์ขยะ&quot; เจอโทษหนักทั้งจำทั้งปรับ ข่าว

ตำรวจไซเบอร์ เตือน หยุดสร้าง-แชร์ “คอนเทนต์ขยะ” เจอโทษหนักทั้งจำทั้งปรับ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไทยแอร์เอเชีย ประกาศลดเที่ยวบิน 30% เซ่นพิษวิกฤตน้ำมันแพง-นทท.ลด เช็กตารางบินด่วน! เศรษฐกิจ

ไทยแอร์เอเชีย ประกาศลดเที่ยวบิน 30% เซ่นพิษวิกฤตน้ำมันแพง-นทท.ลด เช็กตารางบินด่วน!

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอ็ม เอกชาติ โชว์สลิปโอนเงินเยียวยายายแบงค์ เลสเตอร์ เ ข่าว

เอ็ม เอกชัย งัดสลิปโชว์ โต้ข่าวไม่ส่งเงิน ยายแบงค์ เลสเตอร์ ยันไม่ทิ้งแน่นอน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สั่งจำคุก &quot;สจ.กอล์ฟ&quot; ลูก สส.ดังสงขลา พร้อมพวก รุมทำร้ายตำรวจคูหาเลือกตั้ง ข่าว

สั่งจำคุก “สจ.กอล์ฟ” ลูก สส.ดังสงขลา พร้อมพวก รุมทำร้ายตำรวจคูหาเลือกตั้ง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาการล่าสุด นก เชิญยิ้ม แพทย์สั่งให้ยาฆ่าเชื้อ หลังผลตรวจพบการติดเชื้อในกระแสเลือด บันเทิง

อาการล่าสุด นก เชิญยิ้ม แพทย์สั่งให้ยาฆ่าเชื้อ หลังผลตรวจพบการติดเชื้อในกระแสเลือด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไวรัลน้ำตาซึม แบกตู้เย็นวิ่งมาราธอน เบื้องหลังถึงแม่ ทำน้ำตาไหลพราก ข่าวต่างประเทศ

ไวรัลน้ำตาซึม แบกตู้เย็นวิ่งมาราธอน เบื้องหลังถึงแม่ ทำน้ำตาไหลพราก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจอร์รี.เค แรปเปอร์เกาหลีใต้ ป่วยมะเร็งสมองเสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

แฟนคลับช็อก แรปเปอร์โกนผมทั้งหัว สู้มะเร็งสมอง 2 ปี ก่อนจากไปสงบ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลือแรง! ลินคอล์น เดอะเฟซเมน 4 ถูกแฟนนางเอกตัวแม่ ตบหน้า จนเข้ารพ. เจ้าตัวโร่แจง บันเทิง

ลือแรง! ลินคอล์น เดอะเฟซเมน 4 ถูกแฟนนางเอกตัวแม่ ตบหน้า จนเข้ารพ. เจ้าตัวโร่แจง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 28 เม.ย. 69 ครั้งที่ 9 ปรับขึ้น 50 บาท ภาพรวมยังร่วงหนัก 550 บาท

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

อสังหาฯ ไทยฝ่าวิกฤตชะลอตัว จัดเวทีประกาศรางวัล Thailand Real Estate Awards 2026 เฟ้นหานักพัฒนาคุณภาพ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หวยลาว 28 4 69

หวยลาว 28 เมษายน 2569 ผลเลข 6 ตัวออกอะไร อัปเดตเรียลไทม์ที่นี่

เผยแพร่: 28 เมษายน 2569
หม่อมหลวง สุรสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์ ถึงแก่อนิจกรรม

อาลัยยิ่ง สุรสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์ อดีตคณบดีวิจิตรศิลป์ มช. ถึงแก่อนิจกรรม

เผยแพร่: 28 เมษายน 2569

ชาวต่างชาติซื้อคอนโดในไทยโดยไม่ต้องเสียภาษีได้จริงหรือ?

เผยแพร่: 28 เมษายน 2569
เบิร์ด วันว่างๆ อัดคลิปขอโทษทำคอนเทนต์ยาแนวปะหน้าสงกรานต์

เบิร์ด วันว่างๆ กราบขอโทษ ยอมรับใช้ยาแนว ไม่คิดว่าเรื่องบานปลาย ยืนยันไม่ได้แถ

เผยแพร่: 28 เมษายน 2569
