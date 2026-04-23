ข่าวการเมือง

“อิ๊งค์” พาลูกหลาน เข้าเยี่ยม “ทักษิณ” นับถอยหลังอีก 18 วันก่อนพักโทษ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 23 เม.ย. 2569 11:33 น.| อัปเดต: 23 เม.ย. 2569 11:33 น.
ขอบคุณภาพจาก : Fc ครอบครัวเพื่อไทย

อิ๊งค์-โอ๊ค-เอม พาลูกหลาน เข้าเยี่ยม ทักษิณ ชินวัตร ในเรือนจำคลองเปรมเป็นครั้งที่ 57 นับถอยหลัง 18 วันก่อนได้รับพักโทษ

น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี, นายพานทองแท้ ชินวัตร และ น.ส.พินทองทา คุณากรวงศ์ ชินวัตร พร้อมด้วยบุตรหลาน ได้เดินทางเข้าเยี่ยมนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีที่ถูกคุมขังที่เรือนจำคลองเปรม โดยการเข้าเยี่ยมครั้ง เป็นครั้งที่ 57 ปัจจุบันนายทักษิณ ได้คุมขังอยู่ภายในเรือนจำฯ เป็นระยะเวลา 7 เดือน

ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวในพื้นที่สังเกตด้วยว่า น.ส.แพทองธาร ได้ถือกระดาษมีลักษณะคล้ายกับจดหมายมาด้วยคาดว่าจะนำไปให้นายทักษิณขณะเข้าเยี่ยม ซึ่งหลังจากทักทายกับ ผู้ที่มารอให้กำลังใจแล้ว ครอบครัวชินวัตรได้เข้าไปในเรือนจำทันที

อย่างไรก็ตาม น.ส.แพทองธาร ปฏิเสธจะให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวภายหลังจากที่ออกมาจากเรือนจำ กลับขึ้นรถพร้อมกับลูกๆและทางออกจากเรือนจำคลองเปรมทันที

ทั้งนี้หากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง นายทักษิณ จะเข้าเกณฑ์การพักการลงโทษในวันที่ 10 พ.ค.2569 หากผ่านการพิจารณาสามารถปล่อยตัวพักการลงโทษได้ในวันถัดไปคือ วันที่ 11 พ.ค.2569 หรือ 18 วันนับจากวันที่ 23 เม.ย. 69

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

องค์กรสิ่งแวดล้อมส่งจดหมายถึงนายกฯ หลังชาวบ้านพบปลาตุ่มขึ้นในอีสาน

4 นาที ที่แล้ว
ข่าวดี! กบง. สั่งหั่นราคา หน้าโรงกลั่นดีเซล 5 บาท มีผลพรุ่งนี้ ลุ้นลดราคาหน้าปั๊ม

9 นาที ที่แล้ว
อาลัยนักสู้! ดาวเด่นรายการยุค 90 โกนผมทั้งหัว สู้มะเร็งหลายปี ก่อนจากไปสงบ

9 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เร่งแกะรอย! วงจรปิดเผยนาที เจ้าอาวาสวัดสนามไชย เดินเหม่อลอย ข้ามสะพานแม่น้ำปิง

17 นาที ที่แล้ว
23 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

37 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

37 นาที ที่แล้ว
1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

เผยแพร่: 23 เมษายน 2569
เผยแพร่: 23 เมษายน 2569
เผยแพร่: 23 เมษายน 2569

เผยแพร่: 23 เมษายน 2569
Back to top button