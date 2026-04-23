“อิ๊งค์” พาลูกหลาน เข้าเยี่ยม “ทักษิณ” นับถอยหลังอีก 18 วันก่อนพักโทษ
อิ๊งค์-โอ๊ค-เอม พาลูกหลาน เข้าเยี่ยม ทักษิณ ชินวัตร ในเรือนจำคลองเปรมเป็นครั้งที่ 57 นับถอยหลัง 18 วันก่อนได้รับพักโทษ
น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี, นายพานทองแท้ ชินวัตร และ น.ส.พินทองทา คุณากรวงศ์ ชินวัตร พร้อมด้วยบุตรหลาน ได้เดินทางเข้าเยี่ยมนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีที่ถูกคุมขังที่เรือนจำคลองเปรม โดยการเข้าเยี่ยมครั้ง เป็นครั้งที่ 57 ปัจจุบันนายทักษิณ ได้คุมขังอยู่ภายในเรือนจำฯ เป็นระยะเวลา 7 เดือน
ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวในพื้นที่สังเกตด้วยว่า น.ส.แพทองธาร ได้ถือกระดาษมีลักษณะคล้ายกับจดหมายมาด้วยคาดว่าจะนำไปให้นายทักษิณขณะเข้าเยี่ยม ซึ่งหลังจากทักทายกับ ผู้ที่มารอให้กำลังใจแล้ว ครอบครัวชินวัตรได้เข้าไปในเรือนจำทันที
อย่างไรก็ตาม น.ส.แพทองธาร ปฏิเสธจะให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวภายหลังจากที่ออกมาจากเรือนจำ กลับขึ้นรถพร้อมกับลูกๆและทางออกจากเรือนจำคลองเปรมทันที
ทั้งนี้หากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง นายทักษิณ จะเข้าเกณฑ์การพักการลงโทษในวันที่ 10 พ.ค.2569 หากผ่านการพิจารณาสามารถปล่อยตัวพักการลงโทษได้ในวันถัดไปคือ วันที่ 11 พ.ค.2569 หรือ 18 วันนับจากวันที่ 23 เม.ย. 69
