นก ฉัตรชัย ล้มป่วย ต้องยกเลิกงานกะทันหัน นก สินจัย เผย สั่งพัก 1 เดือนดูแลร่างกาย

แฟน ๆ เป็นห่วง! นก ฉัตรชัย ล้มป่วย ต้องยกเลิกงานกะทันหัน ด้าน นก สินจัย เผย สั่งสามีพักร่าง 1 เดือน ยัน ไม่มีอะไรร้ายแรง
ทำเอาแฟนคลับใจหายใจคว่ำ หลังจากที่นักแสดงรุ่นใหญ่ นก ฉัตรชัย เปล่งพานิช ต้องยกเลิกงานอีเวนต์อย่างกะทันหันเนื่องจากอาการป่วย ล่าสุด ภรรยาสุดที่รัก นก สินจัย ได้ออกมาอัปเดตอาการของสามีให้แฟนๆ ได้คลายกังวลกันแล้ว
เมื่อวานนี้ (8 ต.ค. 68) ผู้สื่อข่าวมีโอกาสได้เจอกับ นก สินจัย ที่งานเปิดตัวภาพยนตร์สั้น ณ SF Cinema @Central World ชั้น 7 ก่อนจะมาให้สัมภาษณ์ถึงอาการป่วยของ นก ฉัตรชัย ว่า
“สามีป่วย ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอ ไม่ได้เป็นอะไรเยอะ ตอนนี้ก็ดูแลสุขภาพและฟื้นฟูร่างกายอยู่ เนื่องจากก่อนหน้านี้พี่นกชายรับงานเยอะมาก ซีรีส์ 4-5 เรื่องถ่ายไม่ยอมหยุด คราวนี้เลยสั่งให้พักสัก 1 เดือน โดยรวมแล้วยังแข็งแรงดีอยู่ เขาดูแลตัวเองออกกำลังกายตลอดเวลา ไม่ยอมอยู่นิ่ง ๆ เดี๋ยวเดือนหน้าคิดว่าคงจะกลับมาเล่นละครได้แล้ว”
