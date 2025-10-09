ข่าวดาราบันเทิง

นก ฉัตรชัย ล้มป่วย ต้องยกเลิกงานกะทันหัน นก สินจัย เผย สั่งพัก 1 เดือนดูแลร่างกาย

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 09 ต.ค. 2568 10:36 น.| อัปเดต: 09 ต.ค. 2568 10:36 น.
74
นก ฉัตรชัย ล้มป่วย ต้องยกเลิกงานกะทันหัน นก สินจัย เผย สั่งพัก 1 เดือนดูแลร่างกาย
ภาพจาก : IG noksinjai_forever_

แฟน ๆ เป็นห่วง! นก ฉัตรชัย ล้มป่วย ต้องยกเลิกงานกะทันหัน ด้าน นก สินจัย เผย สั่งสามีพักร่าง 1 เดือน ยัน ไม่มีอะไรร้ายแรง

ทำเอาแฟนคลับใจหายใจคว่ำ หลังจากที่นักแสดงรุ่นใหญ่ นก ฉัตรชัย เปล่งพานิช ต้องยกเลิกงานอีเวนต์อย่างกะทันหันเนื่องจากอาการป่วย ล่าสุด ภรรยาสุดที่รัก นก สินจัย ได้ออกมาอัปเดตอาการของสามีให้แฟนๆ ได้คลายกังวลกันแล้ว

เมื่อวานนี้ (8 ต.ค. 68) ผู้สื่อข่าวมีโอกาสได้เจอกับ นก สินจัย ที่งานเปิดตัวภาพยนตร์สั้น ณ SF Cinema @Central World ชั้น 7 ก่อนจะมาให้สัมภาษณ์ถึงอาการป่วยของ นก ฉัตรชัย ว่า

“สามีป่วย ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอ ไม่ได้เป็นอะไรเยอะ ตอนนี้ก็ดูแลสุขภาพและฟื้นฟูร่างกายอยู่ เนื่องจากก่อนหน้านี้พี่นกชายรับงานเยอะมาก ซีรีส์ 4-5 เรื่องถ่ายไม่ยอมหยุด คราวนี้เลยสั่งให้พักสัก 1 เดือน โดยรวมแล้วยังแข็งแรงดีอยู่ เขาดูแลตัวเองออกกำลังกายตลอดเวลา ไม่ยอมอยู่นิ่ง ๆ เดี๋ยวเดือนหน้าคิดว่าคงจะกลับมาเล่นละครได้แล้ว”

นก ฉัตรชัย ล้มป่วย ต้องยกเลิกงานกะทันหัน นก สินจัย เผย สั่งพัก 1 เดือนดูแลร่างกาย-1
ภาพจาก : IG noksinjai_forever_
นก ฉัตรชัย ล้มป่วย ต้องยกเลิกงานกะทันหัน นก สินจัย เผย สั่งพัก 1 เดือนดูแลร่างกาย-2
ภาพจาก : IG noksinjai

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
บัตรกดเงินสด KTC PROUD กดเงินสดก็ได้ ผ่อนของ 0% ก็ดี ใบเดียว รับจบ การเงิน

บัตรกดเงินสด KTC PROUD กดเงินสดก็ได้ ผ่อนของ 0% ก็ดี ใบเดียว รับจบ

1 นาที ที่แล้ว
ข่าว

รร.ดังโพสต์ยินดีครู อ่านข้อความแล้วเอ๊ะ แถมทรงผมเด่นแย่งซีน แห่แซวสนั่น

13 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“เอม พินทองทา” ตอบ “ทักษิณ” ยังเข้มแข็ง แม้อยู่คุกครบเดือน มีนิ้วชาบ้าง

18 นาที ที่แล้ว
จากดราม่าเหรียญปี 08 บานปลาย หนุ่ม กรรชัย พิธีกรดังโชว์เหรียญแรร์โยงตระกูล จอมพลสฤษดิ์ ด้าน บอย ท่าพระจันทร์ ประกาศท้ารับเช่า 7 ล้าน ขาดตัว บันเทิง

โคตรแรร์! “หนุ่ม กรรชัย” เปิด หลวงพ่อทวดทองคำ ปี 05 “บอย” ประกาศรับเช่าทันที 7 ล้าน

24 นาที ที่แล้ว
งามไส้! คนญี่ปุ่นใจดีเลี้ยงกาแฟแท็กซี่ แต่กลับโดนฉกมือถือ วอนล่าตัว มีข้อมูลสำคัญ ข่าว

งามไส้! คนญี่ปุ่นใจดีเลี้ยงกาแฟแท็กซี่ แต่กลับโดนฉกมือถือ วอนล่าตัว มีข้อมูลสำคัญ

29 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เชฟมีน ร่างกลับถึงไทยแล้ว พี่สาวติดใจการตาย รับมีหมายจับมาบ้านจริง

38 นาที ที่แล้ว
ข่าว

กรมทางหลวง เปิดให้วิ่งฟรี ‘มอเตอร์เวย์ M81’ บางใหญ่-กาญจน์ ระหว่าง 10-14 ต.ค. นี้

40 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศึก 2 หน้า ทูตจีนในกัมพูชาโพสต์หนุนเขมร สวนทูตจีนในไทย ยันเป็นกลางปมขัดแย้งเขมร

40 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ข้าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัคร สอบภาค ก. ถึง 15 ต.ค. นี้เท่านั้น

46 นาที ที่แล้ว
&quot;ฮุนเซน&quot; ปลื้มชาวเขมร แห่ทิ้งเงินบาท หลังเรียกร้องภายใน 2 ชม. ลั่นถ้ารักชาติ ต้องใช้เงินกัมพูชา ข่าวต่างประเทศ

“ฮุนเซน” ปลื้มชาวเขมร แห่ทิ้งเงินบาท หลังเรียกร้องภายใน 2 ชม. ลั่นถ้ารักชาติ ต้องใช้เงินกัมพูชา

53 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“ชัชชาติ” รับงานยากกว่าที่คิด คาดขยายเวลาเปิดถนนสามเสนไปอีกนาน

56 นาที ที่แล้ว
ต้นอ้อ เป็นหนึ่งฟาดเดือดคู่รักจัดหนักในห้องน้ำคนพิการ ข่าว

ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง ซัด วัยรุ่นจัดหนักห้องน้ำคนพิการ เตือนแรง โตต้องมีสมอง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เที่ยวบินสหรัฐฯดีเลย์เพียบ พนักงานหอการบินไม่พอ ผลพวงชัตดาวน์รัฐบาล

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
นก ฉัตรชัย ล้มป่วย ต้องยกเลิกงานกะทันหัน นก สินจัย เผย สั่งพัก 1 เดือนดูแลร่างกาย บันเทิง

นก ฉัตรชัย ล้มป่วย ต้องยกเลิกงานกะทันหัน นก สินจัย เผย สั่งพัก 1 เดือนดูแลร่างกาย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
โซเชียลเขมรเดือด หลังแฟนคลับเห็นนักร้องดัง &quot;ซูออส วีซ่า&quot; และสามีทานอาหารในร้านพิซซ่าไทย จนต้องอัดคลิปขอโทษ อ้าง &quot;ลืมตัว&quot; พอเห็นซอสพริกถึงนึกได้ ข่าว

ความผิดระดับชาติ! นักร้องกัมพูชา โดนทัวร์หนัก หลังเผลอกิน พิซซ่าไทย จนต้องขอโทษ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ครอบครัว “ทักษิณ” เดินทางเข้าเยี่ยมที่เรือนจำคลองเปรม อยู่คุกครบ 1 เดือน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;แซก&quot; มาแล้ว! เล่านิทานสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ทำเอาสะดุ้ง ฟังรอบเดียวอ๋อเลยว่าเป็นใคร บันเทิง

“แซก” มาแล้ว! เล่านิทานสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ทำเอาสะดุ้ง ฟังรอบเดียวอ๋อเลยว่าเป็นใคร

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อวสานครูหื่น ครูพละข่มขืนเด็ก 15 ถูกเพื่อนขี้คุกฆ่าตาย อีกไม่กี่ปีจะพ้นโทษแล้ว ข่าวต่างประเทศ

อวสานครูหื่น ครูพละข่มขืนเด็ก 15 ถูกเพื่อนขี้คุกฆ่าตาย ทั้งที่ใกล้จะพ้นโทษแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดีเจแมน เตรียมเล่าเรื่องดราม่าธุรกิจเกี่ยวเม พรีมายา บันเทิง

ดีเจแมน เล่ายาว ดราม่าหุ้นส่วนคลินิก สงสาร ‘เม พรีมายา’ เจอมาหนัก ลั่น คนล้มอย่าข้าม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ยินดี “ทรัมป์” เสนอตัวเป็นตัวกลางเจรจาไทย-กัมพูชา ย้ำข้อตกลง 4 ข้อ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อนรอย 2 เหตุการณ์ดังของ คิม คาร์ดาเชียน ในไทย ล่าสุดโพสต์ชมฝีมือหมอไทยที่ The Demis Clinic และเรื่องราวในอดีตกับ ‘น้องพริ้ง’ เด็กหญิงที่เธอเคยอยากรับเป็นลูกบุญธรรม บันเทิง

คิม คาร์ดาเชียน ศัลย์ หมอไทย ย้อนตำนาน “น้องพริ้ง” เด็กหญิงผู้เคยปฏิเสธเป็นลูกบุญธรรม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

กระแต อาร์สยาม น้ำตาซึม กระเป๋าแบรนด์เนม หลักล้านหายที่ฝรั่งเศส

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“กรมการปกครอง” รับลูก “คนละครึ่งพลัส” สั่งหน่วยงานเร่งดำเนินการ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ ภูผา นพวิชญ์ ผู้ช่วย สส.เพื่อไทย ข่าว

ประวัติ ภูผา นพวิชญ์ ไทยแท้ ผู้ช่วย สส.เพื่อไทย ดีกรีพระเอก แฟมิลี่แมนสุดอบอุ่น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิว วรรณรท ปล่อยโฮ สู้ทั้งน้ำตา แบกครอบครัว 7 ชีวิต ธุรกิจเกือบเจ๊ง มี 3 เดือนพิสูจน์ตัวเอง บันเทิง

วิว วรรณรท ปล่อยโฮ แบกครอบครัว 7 ชีวิต ธุรกิจเกือบเจ๊ง มี 3 เดือนพิสูจน์ตัวเอง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 09 ต.ค. 2568 10:36 น.| อัปเดต: 09 ต.ค. 2568 10:36 น.
74
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บัตรกดเงินสด KTC PROUD กดเงินสดก็ได้ ผ่อนของ 0% ก็ดี ใบเดียว รับจบ

บัตรกดเงินสด KTC PROUD กดเงินสดก็ได้ ผ่อนของ 0% ก็ดี ใบเดียว รับจบ

เผยแพร่: 9 ตุลาคม 2568

รร.ดังโพสต์ยินดีครู อ่านข้อความแล้วเอ๊ะ แถมทรงผมเด่นแย่งซีน แห่แซวสนั่น

เผยแพร่: 9 ตุลาคม 2568

“เอม พินทองทา” ตอบ “ทักษิณ” ยังเข้มแข็ง แม้อยู่คุกครบเดือน มีนิ้วชาบ้าง

เผยแพร่: 9 ตุลาคม 2568
งามไส้! คนญี่ปุ่นใจดีเลี้ยงกาแฟแท็กซี่ แต่กลับโดนฉกมือถือ วอนล่าตัว มีข้อมูลสำคัญ

งามไส้! คนญี่ปุ่นใจดีเลี้ยงกาแฟแท็กซี่ แต่กลับโดนฉกมือถือ วอนล่าตัว มีข้อมูลสำคัญ

เผยแพร่: 9 ตุลาคม 2568
Back to top button