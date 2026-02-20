ส่งกำลังใจ แจ็ค แฟนฉัน ล้มป่วยกะทันหัน ต้องแอดมิทรพ. แฟน ๆ แห่เป็นห่วง

ส่งกำลังใจ แจ็ค แฟนฉัน ล้มป่วยกะทันหัน ต้องแอดมิทโรงพยาบาลกลางดึก คาดเป็นเพราะโหมงานหนัก และอากาศเปลี่ยน แฟน ๆ แห่เป็นห่วง
อดเป็นห่วงไม่ได้เลย เมื่อนักแสดงสายตลก แจ็ค แฟนฉัน โพสต์ภาพนอนให้น้ำเกลือด้วยสีหน้าไม่สู้ดีเท่าไหร่ ต้องแอดมิทโรงพยาบาลกลางดึก พร้อมระบุข้อความประกอบในรูปว่า “อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย” และอีกโพสต์หนึ่งเผยให้เห็นภาพ แจ็ค แฟนฉัน เปลี่ยนเป็นชุดคนไข้เรียบร้อย พร้อมอาหารคาวหวานเต็มโต๊ะ
หลังจากภาพ แจ็ค แฟนฉัน นอนแอดมิทโรงพยาบาลเผยแพร่ไปไม่นานก็มีชาวเน็ตมาส่งกำลังใจให้นักแสดงดังหายจากอาการป่วยเร็ว ๆ
อ้างอิงจาก : IG jackfanchan
