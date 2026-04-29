หยาดทิพย์ เปิดใจครั้งแรก เล่าไทม์ไลน์พ่อเสียชีวิตจากแมลงกัด จนติดเชื้อในกระแสเลือด
หยาดทิพย์ เล่าไทม์ไลน์อาการป่วยของ สุรินทร์ ราชปาล วัย 70 ปี ตั้งแต่ถูกสัตว์กัดที่เท้าจนต้องผ่าตัด 3 ครั้งที่ศิริราช สุดท้ายเกิดโรคแทรกซ้อน จากไปอย่างสงบวันสงกรานต์ 15 เม.ย. 69
นักแสดงสาวชื่อดัง หยาดทิพย์ ราชปาล ออกมาเปิดใจเป็นครั้งแรกหลังสูญเสียพ่อ สุรินทร์ ราชปาล วัย 70 ปี ซึ่งจากไปอย่างสงบเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2569 ที่โรงพยาบาลศิริราช
หยาดทิพย์ เล่าว่า ที่ผ่านมาไม่ได้แจ้งข่าวอย่างเป็นทางการ เพราะอยากให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างเงียบสงบ ตามความประสงค์ของพ่อที่เป็นห่วงความรู้สึกของแม่
ถูกแมลงกัดที่เท้า จุดเริ่มต้นของอาการหนัก
หยาดทิพย์เล่าถึงจุดเริ่มต้นว่า เมื่อประมาณ 2 เดือนก่อนเสียชีวิต พ่อพักผ่อนอยู่ที่บ้านพักตากอากาศต่างจังหวัด แล้วถูกสัตว์บางชนิดกัดที่เท้า เธอยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นตัวอะไร แต่ยืนยันว่าไม่ใช่งูหรือแมงป่อง คาดว่าเป็นแมลงบางชนิด
เช้าวันถัดมา พ่อมีอาการอาเจียน เดินไม่ได้ และเริ่มมีแผลที่เท้า เพื่อนของพ่อจึงรีบพาเข้ากรุงเทพฯ เพื่อเข้ารักษาที่โรงพยาบาลศิริราชทันที
ผ่าตัด 3 รอบ ติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง
แพทย์ตรวจพบว่าพ่อของเธอติดเชื้อในกระแสเลือดอย่างรุนแรง ต้องผ่าตัดด่วนเพื่อเอาเนื้อตายออกถึง 3 รอบ หยาดทิพย์เล่าว่าตอนนั้นเธอช็อกมาก ทำอะไรไม่ถูก แผลที่เท้าใหญ่มากและลุกลามขึ้นมาถึงบริเวณขาแต่ไม่ถึงหัวเข่า
ผ่านไปประมาณ 1 เดือน อาการเหมือนจะดีขึ้น พ่อยังยิ้มแย้ม พูดคุยได้ปกติ ครอบครัวคิดว่าน่าจะได้กลับบ้าน หยาดทิพย์เล่าว่าครอบครัวเตรียมใจไว้ว่าถ้าพ่อต้องนั่งวีลแชร์หรือติดเตียง ก็พร้อมจะดูแล ไม่คิดเลยว่าจะถึงขั้นเสียชีวิต
แต่ต่อมาเกิดโรคแทรกซ้อนหลายจุดในร่างกาย อาการทรุดลงอย่างรวดเร็ว จนพ่อจากไปในวันสงกรานต์ 15 เมษายน 2569 หลังเข้ารับการรักษานานกว่า 2 เดือน
เธอเล่าว่าพ่อไม่ได้สั่งเสียอะไรเป็นพิเศษ นอกจากบอกว่าอยากกลับบ้านและเป็นห่วงลูก ๆ ที่ต้องเดินทางมาเยี่ยมทุกวัน
จัดงานเงียบ ตามความประสงค์สุดท้ายของพ่อ
ก่อนหน้านี้มีคำถามว่าเหตุใดหยาดทิพย์จึงไม่ได้เรียนเชิญคนในวงการและสื่อมวลชนไปร่วมงานศพ เธอชี้แจงว่าเป็นความประสงค์ของพ่อเอง ที่อยากให้งานเป็นไปอย่างเรียบง่ายและเป็นส่วนตัวมากที่สุด อีกทั้งพ่อยังเป็นห่วงความรู้สึกของแม่ ครอบครัวจึงจัดพิธีเฉพาะญาติและคนใกล้ชิดเท่านั้น
หยาดทิพย์และพี่ชายได้มีโอกาสบอกลาพ่อก่อนท่านจากไป แม้ท่านจะไม่ได้สติแล้วในขณะนั้น แต่เธอเชื่อว่าท่านรับรู้ โดยบอกให้พ่อไม่ต้องเป็นห่วงใคร หลับให้สบาย
สภาพจิตใจของครอบครัวยังคงเศร้าและไม่ชินกับความเงียบในบ้าน แต่แม่และลูกสาวของเธอก็คอยเป็นกำลังใจให้กัน หลังจากนี้จะมีพิธีลอยอังคารเพื่อส่งพ่อเป็นครั้งสุดท้าย
หยาดทิพย์ฝากขอบคุณทุกกำลังใจ พวงหรีด และข้อความจากทุกช่องทางที่ส่งเข้ามา
