บันเทิง

หยาดทิพย์ เปิดใจครั้งแรก เล่าไทม์ไลน์พ่อเสียชีวิตจากแมลงกัด จนติดเชื้อในกระแสเลือด

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 29 เม.ย. 2569 13:37 น.| อัปเดต: 29 เม.ย. 2569 13:37 น.
93
ภาพ : IG/@yardthip

หยาดทิพย์ เล่าไทม์ไลน์อาการป่วยของ สุรินทร์ ราชปาล วัย 70 ปี ตั้งแต่ถูกสัตว์กัดที่เท้าจนต้องผ่าตัด 3 ครั้งที่ศิริราช สุดท้ายเกิดโรคแทรกซ้อน จากไปอย่างสงบวันสงกรานต์ 15 เม.ย. 69

นักแสดงสาวชื่อดัง หยาดทิพย์ ราชปาล ออกมาเปิดใจเป็นครั้งแรกหลังสูญเสียพ่อ สุรินทร์ ราชปาล วัย 70 ปี ซึ่งจากไปอย่างสงบเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2569 ที่โรงพยาบาลศิริราช

หยาดทิพย์ เล่าว่า ที่ผ่านมาไม่ได้แจ้งข่าวอย่างเป็นทางการ เพราะอยากให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างเงียบสงบ ตามความประสงค์ของพ่อที่เป็นห่วงความรู้สึกของแม่

ถูกแมลงกัดที่เท้า จุดเริ่มต้นของอาการหนัก

หยาดทิพย์เล่าถึงจุดเริ่มต้นว่า เมื่อประมาณ 2 เดือนก่อนเสียชีวิต พ่อพักผ่อนอยู่ที่บ้านพักตากอากาศต่างจังหวัด แล้วถูกสัตว์บางชนิดกัดที่เท้า เธอยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นตัวอะไร แต่ยืนยันว่าไม่ใช่งูหรือแมงป่อง คาดว่าเป็นแมลงบางชนิด

เช้าวันถัดมา พ่อมีอาการอาเจียน เดินไม่ได้ และเริ่มมีแผลที่เท้า เพื่อนของพ่อจึงรีบพาเข้ากรุงเทพฯ เพื่อเข้ารักษาที่โรงพยาบาลศิริราชทันที

ภาพ : IG/@yardthip

ผ่าตัด 3 รอบ ติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง

แพทย์ตรวจพบว่าพ่อของเธอติดเชื้อในกระแสเลือดอย่างรุนแรง ต้องผ่าตัดด่วนเพื่อเอาเนื้อตายออกถึง 3 รอบ หยาดทิพย์เล่าว่าตอนนั้นเธอช็อกมาก ทำอะไรไม่ถูก แผลที่เท้าใหญ่มากและลุกลามขึ้นมาถึงบริเวณขาแต่ไม่ถึงหัวเข่า

ผ่านไปประมาณ 1 เดือน อาการเหมือนจะดีขึ้น พ่อยังยิ้มแย้ม พูดคุยได้ปกติ ครอบครัวคิดว่าน่าจะได้กลับบ้าน หยาดทิพย์เล่าว่าครอบครัวเตรียมใจไว้ว่าถ้าพ่อต้องนั่งวีลแชร์หรือติดเตียง ก็พร้อมจะดูแล ไม่คิดเลยว่าจะถึงขั้นเสียชีวิต

แต่ต่อมาเกิดโรคแทรกซ้อนหลายจุดในร่างกาย อาการทรุดลงอย่างรวดเร็ว จนพ่อจากไปในวันสงกรานต์ 15 เมษายน 2569 หลังเข้ารับการรักษานานกว่า 2 เดือน

เธอเล่าว่าพ่อไม่ได้สั่งเสียอะไรเป็นพิเศษ นอกจากบอกว่าอยากกลับบ้านและเป็นห่วงลูก ๆ ที่ต้องเดินทางมาเยี่ยมทุกวัน

จัดงานเงียบ ตามความประสงค์สุดท้ายของพ่อ

ก่อนหน้านี้มีคำถามว่าเหตุใดหยาดทิพย์จึงไม่ได้เรียนเชิญคนในวงการและสื่อมวลชนไปร่วมงานศพ เธอชี้แจงว่าเป็นความประสงค์ของพ่อเอง ที่อยากให้งานเป็นไปอย่างเรียบง่ายและเป็นส่วนตัวมากที่สุด อีกทั้งพ่อยังเป็นห่วงความรู้สึกของแม่ ครอบครัวจึงจัดพิธีเฉพาะญาติและคนใกล้ชิดเท่านั้น

หยาดทิพย์และพี่ชายได้มีโอกาสบอกลาพ่อก่อนท่านจากไป แม้ท่านจะไม่ได้สติแล้วในขณะนั้น แต่เธอเชื่อว่าท่านรับรู้ โดยบอกให้พ่อไม่ต้องเป็นห่วงใคร หลับให้สบาย

สภาพจิตใจของครอบครัวยังคงเศร้าและไม่ชินกับความเงียบในบ้าน แต่แม่และลูกสาวของเธอก็คอยเป็นกำลังใจให้กัน หลังจากนี้จะมีพิธีลอยอังคารเพื่อส่งพ่อเป็นครั้งสุดท้าย

หยาดทิพย์ฝากขอบคุณทุกกำลังใจ พวงหรีด และข้อความจากทุกช่องทางที่ส่งเข้ามา

ภาพ : IG/@yardthip
ภาพ : IG/@yardthip
ภาพ : IG/@yardthip
ภาพ : IG/@yardthip
ภาพ : IG/@yardthip

อ่านข่าวบันเทิงเพิ่มเติม

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

Back to top button