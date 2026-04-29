ทัวร์ถล่ม เวทีนางงามกัมพูชา อ้างใส่สไบเขมร เจอซัดกลับ ขอบคุณที่ช่วยโปรโมต
ดราม่าเดือด! มิสซูปราเนชันแนลกัมพูชาเผยโฉมผู้เข้าประกวด อ้างสวมสไบเขมร แฟนนางงามไทยซัดกลับ อบคุณที่ช่วยโปรโมตวัฒนธรรมไทย
เกิดอะไรขึ้น? กองประกวดนางงาม Miss Supranational Cambodia 2026 เผยโฉมผู้เข้ าประกวดสาวงามทั้ง 18 คนอย่างเป็นทางการ แต่สิ่งที่ทำให้แฟนนางงามชาวไทยถึงกับนั่งไม่ติด คือการที่สาวงามเหล่านั้นปรากฏตัวในชุดห่มสไบที่มีความคล้ายคลึงกับชุดไทย พร้อมคำบรรยายใต้ภาพระบุว่าเป็นการนำเสนอในชุดสไบเขมร และตั้งคำถามว่าผู้เข้าประกวดคนใดพรีเซนต์ชุดสไบเขมรได้สวยงามที่สุด
ทันทีที่โพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตไทยและแฟนนางงามไทยจำนวนมากต่างเข้าไปแสดงความคิดเห็นโต้กลับอย่างดุเดือด มองว่าเครื่องแต่งกายดังกล่าวคือ “สไบไทย” หลายความคิดเห็นระบุในเชิงประชดประชันว่า ขอบคุณที่สนับสนุนวัฒนธรรมไทยมาอย่างยาวนาน และช่วยโปรโมตชุดไทยที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นจนคนทั่วโลกจดจำได้ง่าย
ทั้งยังมีผู้เข้าไปแสดงความเห็นแนะนำให้เลิกสวมชุดไทย แล้วกลับไปใส่ชุดซัมปอต (Sampot) ซึ่งเป็นชุดพื้นเมืองดั้งเดิมของเขมรแทนจะดีกว่า
นอกจากนี้ยังมีการขุดประเด็นเก่าที่ชาวกัมพูชาเคยมีการกล่าวอ้างว่าชุดลักษณะนี้คือชุดแต่งงาน ซึ่งชาวเน็ตไทยเข้ามาตั้งข้อสังเกตติดตลกในเชิงว่า หากเป็นชุดแต่งงานจริง เหตุใดถึงมีคนสวมใส่เดินออกมาให้เห็นกันได้ทุกวัน
“ขอบคุณประเทศกัมพูชาที่ให้การสนับสนุนสินค้าไทยมาอย่างยาวนาน”
“ชุดไทยมีความสวยงามมาก มีเอกลักษณ์โดดเด่น คนทั่วโลกจดจำได้ง่ายว่าเป็นของไทย”
“เลิกใส่ชุดไทยได้แล้ว แล้วกลับไปใส่ซัมปอต (Sampot) ของเขมรเถอะ”
“พวกเรารักชุดไทยตลอดไป”
“ขอบคุณชาวกัมพูชาที่รักชุดไทยและนำมาสวมใส่ เพื่อร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ยูเนสโกเตรียมขึ้นทะเบียนชุดประจำชาติไทย”
“ขอบคุณที่ช่วยโปรโมตชุดไทยโบราณ ก่อนหน้านี้พวกคุณบอกว่านี่คือชุดแต่งงานไม่ใช่หรือ คนบ้าที่ไหนจะใส่ชุดแต่งงานทุกวัน 5555555555”
