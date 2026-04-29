“ไผ่ ลิกค์” จวกแรง “ศุภจี” ควงอินฟลูฯ ไลฟ์ทุเรียน 100 บาท ทำลายกลไกราคาตลาด
“ไผ่ ลิกค์” จวกแรง “ศุภจี” ควงอินฟลูฯ ไลฟ์ทุเรียน 100 บาท ชี้ข้อมูลเท็จเสี่ยงผิด พ.ร.บ.คอมพ์ จี้รัฐเร่งลดราคาปุ๋ยช่วยชาวสวน
29 เม.ย. 2569 นายไผ่ ลิกค์ สส.กำแพงเพชร และเลขาธิการพรรคกล้าธรรม โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก กรณีที่ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมมือกับอินฟลูเอนเซอร์ “พิมรี่พาย” แม่ค้าออนไลน์ชื่อดัง ผ่านการไลฟ์สดขายทุเรียนลูกละ 100 บาท โดยระบุว่า
“ทุเรียนลูกละ 100 จริงไหมต้องตัด สินใจ เอาเอง แบบนี้ไม่เท่ากับพูดเกินจริงรึเปล่า ถึงคุณจะยังไม่ได้ขายแต่ผมว่าคุณเอาข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แล้ว ต้นทุนจริง ๆ ที่ชาวสวนทุเรียนอยากได้น่าจะประมาณ 130 ถึง 150 ต่อกิโล
ทุเรียนแต่ก่อนแบ่งเป็นสองภาค ภาคตะวันออกกับภาคใต้ ทั้งสองภาคนี้จะออกมาห่างกันแต่ปัญหาจริง ๆ ตอนนี้คือ ด้วยปัญหาสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงทำให้ทั้งสอง ภาคนั้นออกมาพร้อมพร้อมกันทำให้เกิดทุเรียนล้นตลาด
ถ้าลองนายกต้องลองดูข้อมูลตรงนี้จะได้ตัดสินใจถูกว่าควรทำยังไงเพราะอย่างงั้นสิ่งที่เราไม่อยากเห็นคือการที่เกษตรกรเอาทุเรียนมาทิ้งตามถนนจะมีภาพนั้นแน่นอน สิ่งที่เกษตรกรต้องการแน่นอนคือปุ๋ยถูกถ้า ปุ๋ยถูกเราก็ย่อมจะแข่งขันกับต่างประเทศได้แน่นอนหรือค่าการผลิตต่ำลงเท่านั้น
แต่สาระที่ออกมาพูดเรื่องนี้คงไม่ใช่มาบอกเรื่องทุเรียนแต่อยากจะบอกว่าสิ่งที่ท่านรองนายกทำร่วมกับอินฟลูเอนเซอร์มันถูกหรือมันสมควรหรือเปล่า ทำให้เกิดมาตรฐานราคาของทุเรียนใหม่หรือเปล่าแต่พอวันขายจริงก็ไม่ได้ทำอย่างงั้น
อย่าลืมพืชผลทั้งการเกษตรอย่างอื่นด้วย อ้อย ข้าว ข้าวโพด แล้วมันสำปะหลัง รวมถึงผลผลไม้ทุกอย่างดูให้ทั่วนะครับ ถ้าวันนี้แล้วรัฐบาลทำอะไรไม่ได้กับต้องใช้อินฟลูมาทำแนวคิดดีแต่ไม่น่าถึงต้องเป็นรัฐบาลทำ
ถ้าเป็นผลไม้แบบนี้ผมเห็นสมควรกับการจัดการ ตลาดเพื่อการเกษตร หรือเอาอินฟลูหลายหลายคนมาไลฟ์ขายพร้อมพร้อมกัน หรืออีกอย่างที่พวกเราพยายามทำแต่หมดสมัยก่อนคือการมีแพลตฟอร์มของคนไทยเอามาใช้ไม่ต้องให้เอาของต่างชาติมาใช้น่าจะเป็นเรื่องดีที่สุด เดี๋ยวพรุ่งนี้ดูว่าจะมีใครไปแจ้งความอินฟลูไหมก็ลองดูกัน”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ศุภจี แจงไลฟ์ขายทุเรียน ลูกละ 100 ชี้เป็นโปรโมชันแม่ค้า ยันไม่ได้ดันใครเป็นพิเศษ
- “ปวิน” ยก “พิมรี่พาย” เป็นผู้ชนะ สงครามทุเรียน อัดรัฐบาล ทำเศรษฐกิจพังย่อยยับ
- “แพรรี่” ลั่น ทุเรียนลูกละ 100 ไปกินร้านอื่น แนะไลฟ์ขายปุ๋ยถูกๆ ช่วยเกษตรกร
ติดตาม The Thaiger บน Google News: