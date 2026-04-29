มีอยู่จริง! ทุเรียนลูกละ 1 บาท หน้าสวนนกชัยนาท คนแห่ต่อคิว รอซื้อกันเพียบ จำกัดวันละ 200 สิทธิ์ จัดถึง 4 พ.ค. นี้
29 เม.ย. 2569 ประชาชนจำนวนมากแห่มาจับจ่ายซื้อทุเรียนอย่างคึกคักที่บริเวณหน้าสวนนกชัยนาท ต.เขาท่าพระ อ.เมือง จ.ชัยนาท หลังร้าน “เจ๊ดา ผลไม้ซิ่ง” จัดโปรโมชั่นพิเศษทุเรียนในราคาลูกละ 1 บาท จำกัดเพียงวันละ 200 สิทธิ์เท่านั้น พร้อมนำทุเรียนหลากหลายสายพันธุ์มาจำหน่ายในราคาถูกกว่าท้องตลาด
ราคาทุเรียนในงานนี้เริ่มต้นที่สายพันธุ์นกกระจิบ กระดุม และชะนี กิโลกรัมละ 59 บาท หมอนทองจันทบุรี กิโลกรัมละ 79 บาท หมอนทองระยอง กิโลกรัมละ 99 บาท และแบบเนื้อล้วนแกะโชว์ราคาเพียงขีดละ 39 บาท สร้างความดีใจให้กับผู้ที่มาเลือกซื้อ ได้นำผลไม้กลับไปฝากลูกหลานในราคาประหยัด
นางสาวอมิตา ทรัพย์พานิช หรือ เจ๊ดา อายุ 29 ปี เจ้าของร้าน เปิดเผยว่า โปรโมชั่นทุเรียนลูกละ 1 บาท จัดขึ้นจริงเพื่อตอบแทนลูกค้า โดยจะเริ่มแจกบัตรคิวในเวลา 10.00 น. ของทุกวัน ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 4 พ.ค. นี้ สำหรับทุเรียนขนาด 1-2 กิโลกรัม
เงื่อนไขของโปรโมชั่น คือลูกค้าต้องซื้อทุเรียนในร้านก่อน 1 ลูก ขนาดใดก็ได้ จึงจะมีสิทธิ์นำบัตรคิวมาแลกซื้อทุเรียนในราคา 1 บาท ทั้งนี้ ทีมงานร้านเจ๊ดาได้ยกคาราวานเดินสายจัดกิจกรรมรวมทั้งหมด 6 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท ลพบุรี นครนายก แพร่ น่าน และอยุธยา เพื่อให้ประชาชนทั่วทุกภาคได้กินทุเรียนราคาถูกในช่วงฤดูกาลผลไม้
เจ๊ดา ยังเผยอีกว่า แม้ค่าน้ำมันและค่าขนส่งจะปรับราคาสูงขึ้น แต่ทางร้านยังคงยึดนโยบายขายราคาถูก โดยขอกำไรเพียงกิโลกรัมละ 10-15 บาทเท่านั้น เพื่อให้ทุกคนในครอบครัวสามารถซื้อหาได้และได้รับประทานผลไม้ตามฤดูกาลที่มีคุณภาพดี พร้อมรับประกันว่าหากลูกค้าพบทุเรียนอ่อน แข็ง หรือเน่า สามารถนำมาเคลมได้ทันที
กิจกรรมดังกล่าวได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม มีลูกค้าแวะเวียนมาอุดหนุนตลอดทั้งวัน จนทีมงานต้องแกะทุเรียนมือเป็นระวิงเพื่อรองรับความต้องการของชาวชัยนาทและผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: