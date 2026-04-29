มีอยู่จริง! ทุเรียนลูกละ 1 บาท หน้าสวนนกชัยนาท คนแห่ต่อคิว รอซื้อกันเพียบ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 29 เม.ย. 2569 11:47 น.| อัปเดต: 29 เม.ย. 2569 11:47 น.
29 เม.ย. 2569 ประชาชนจำนวนมากแห่มาจับจ่ายซื้อทุเรียนอย่างคึกคักที่บริเวณหน้าสวนนกชัยนาท ต.เขาท่าพระ อ.เมือง จ.ชัยนาท หลังร้าน “เจ๊ดา ผลไม้ซิ่ง” จัดโปรโมชั่นพิเศษทุเรียนในราคาลูกละ 1 บาท จำกัดเพียงวันละ 200 สิทธิ์เท่านั้น พร้อมนำทุเรียนหลากหลายสายพันธุ์มาจำหน่ายในราคาถูกกว่าท้องตลาด

ราคาทุเรียนในงานนี้เริ่มต้นที่สายพันธุ์นกกระจิบ กระดุม และชะนี กิโลกรัมละ 59 บาท หมอนทองจันทบุรี กิโลกรัมละ 79 บาท หมอนทองระยอง กิโลกรัมละ 99 บาท และแบบเนื้อล้วนแกะโชว์ราคาเพียงขีดละ 39 บาท สร้างความดีใจให้กับผู้ที่มาเลือกซื้อ ได้นำผลไม้กลับไปฝากลูกหลานในราคาประหยัด

นางสาวอมิตา ทรัพย์พานิช หรือ เจ๊ดา อายุ 29 ปี เจ้าของร้าน เปิดเผยว่า โปรโมชั่นทุเรียนลูกละ 1 บาท จัดขึ้นจริงเพื่อตอบแทนลูกค้า โดยจะเริ่มแจกบัตรคิวในเวลา 10.00 น. ของทุกวัน ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 4 พ.ค. นี้ สำหรับทุเรียนขนาด 1-2 กิโลกรัม

เงื่อนไขของโปรโมชั่น คือลูกค้าต้องซื้อทุเรียนในร้านก่อน 1 ลูก ขนาดใดก็ได้ จึงจะมีสิทธิ์นำบัตรคิวมาแลกซื้อทุเรียนในราคา 1 บาท ทั้งนี้ ทีมงานร้านเจ๊ดาได้ยกคาราวานเดินสายจัดกิจกรรมรวมทั้งหมด 6 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท ลพบุรี นครนายก แพร่ น่าน และอยุธยา เพื่อให้ประชาชนทั่วทุกภาคได้กินทุเรียนราคาถูกในช่วงฤดูกาลผลไม้

เจ๊ดา ยังเผยอีกว่า แม้ค่าน้ำมันและค่าขนส่งจะปรับราคาสูงขึ้น แต่ทางร้านยังคงยึดนโยบายขายราคาถูก โดยขอกำไรเพียงกิโลกรัมละ 10-15 บาทเท่านั้น เพื่อให้ทุกคนในครอบครัวสามารถซื้อหาได้และได้รับประทานผลไม้ตามฤดูกาลที่มีคุณภาพดี พร้อมรับประกันว่าหากลูกค้าพบทุเรียนอ่อน แข็ง หรือเน่า สามารถนำมาเคลมได้ทันที

กิจกรรมดังกล่าวได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม มีลูกค้าแวะเวียนมาอุดหนุนตลอดทั้งวัน จนทีมงานต้องแกะทุเรียนมือเป็นระวิงเพื่อรองรับความต้องการของชาวชัยนาทและผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง

เลขเด็ด &quot;พลังดวงดาว&quot; หวยลาว 29 เม.ย. 69 เช็กฤกษ์รวย มงคลให้โชค หวยลาว

เลขเด็ด พลังดวงดาว รับหวยลาว 29 เม.ย. 69 เช็กฤกษ์รวย มงคลให้โชค

38 วินาที ที่แล้ว
ทุเรียนลูกละ 1 บาท หน้าสวนนกชัยนาท คนแห่ต่อคิว รอซื้อกันเพียบ

มีอยู่จริง! ทุเรียนลูกละ 1 บาท หน้าสวนนกชัยนาท คนแห่ต่อคิว รอซื้อกันเพียบ

23 นาที ที่แล้ว
โซเชียลไทยถล่มนางงามกัมพูชาอ้างสวมสไบเขมร ข่าวต่างประเทศ

ทัวร์ถล่ม เวทีนางงามกัมพูชา อ้างใส่สไบเขมร เจอซัดกลับ ขอบคุณที่ช่วยโปรโมต

31 นาที ที่แล้ว
&quot;ไผ่ ลิกค์&quot; จวกแรง &quot;ศุภจี&quot; ควงอินฟลูฯ ไลฟ์ทุเรียน 100 บาท ทำลายกลไกราคาตลาด ข่าวการเมือง

“ไผ่ ลิกค์” จวกแรง “ศุภจี” ควงอินฟลูฯ ไลฟ์ทุเรียน 100 บาท ทำลายกลไกราคาตลาด

43 นาที ที่แล้ว
เปิดยอดขาย พิมรี่พาย ไลฟ์ขายทุเรียน ลูกละ 100 บาท คนดูทะลุ 8 แสน ยอมขาดทุน 10 ล้าน ข่าว

เปิดยอด พิมรี่พาย ไลฟ์ขายทุเรียน ลูกละ 100 บาท คนดูทะลุ 8 แสน

55 นาที ที่แล้ว
แพรรี่ ติง ไลฟ์ขายทุเรียนลูกละ 100 โปรโมตยิ่งใหญ่ แต่ได้ของทั่วไป โฆษณาเกินจริงหรือไม่? บันเทิง

แพรรี่ ติง ไลฟ์ขายทุเรียนลูกละ 100 โปรโมตยิ่งใหญ่ แต่ได้ของทั่วไป โฆษณาเกินจริงหรือไม่?

57 นาที ที่แล้ว
วิศิษฐ์ ยุตติยงค์ นักแสดงรุ่นใหญ่ ป่วยหนักลิ้นหัวใจรั่วและโรคไต บันเทิง

อาการน่าห่วง วิศิษฐ์ ยุตติยงค์ ดาราอาวุโส ทรุดหนัก-โรครุมเร้า ค่าใช้จ่ายพุ่ง 8 แสน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;เบส-ไบร์ท&quot; ตบชนะญี่ปุ่น 2-0 เซต คว้าทองที่ 10 เอเชียนบีชเกมส์ 2026 ข่าวกีฬา

สาวไทยทำได้! “เบส-ไบร์ท” ตบชนะญี่ปุ่น 2-0 เซต คว้าทองที่ 10 เอเชียนบีชเกมส์ 2026

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เต้ กันตนา แจงปม ลินคอล์น เดอะเฟซเมน 4 ถูกแฟนนางเอกตบหน้า ยันเคลียร์จบแล้ว บันเทิง

เต้ กันตนา แจงปม ลินคอล์น เดอะเฟซเมน 4 ถูกแฟนนางเอกตบหน้า ยันเคลียร์จบแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปเหรียญเอเชียนบีชเกมส์ 2026 วันที่ 28 เม.ย. 69 ไทยอันดับ 2 เก็บแล้ว 9 ทอง ข่าวกีฬา

สรุปเหรียญเอเชียนบีชเกมส์ 2026 วันที่ 28 เม.ย. 69 ไทยอันดับ 2 เก็บแล้ว 9 ทอง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทรัมป์ สื่อปลื้มเปิดลำดับเครือญาติพบมีบรรพบุรุษร่วมกับกษัตริย์ชาร์ลส์ที่ 3 ข่าวต่างประเทศ

ทรัมป์ ปลื้มสื่ออังกฤษ เผยศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้อง กษัตริย์ชาร์ลส์ที่ 3 โพสต์แซวย้ายเข้าวัง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;เมลาย รัชดา&quot; เตือนชาวเน็ต ระวังหน้าแหก เผย &quot;เบิร์ด วันว่างๆ&quot; มีคลิปเบื้องหลัง ข่าว

“เมลาย รัชดา” เตือนชาวเน็ต ระวังหน้าแหก เผย “เบิร์ด วันว่างๆ” มีคลิปเบื้องหลัง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คู่นี้ยังไงแน่? กัปตันช้าง ตำนานฟุตซอลทีมชาติ โพสต์คลิปแนบชิด ลำไย ไหทองคำ บันเทิง

คู่นี้ยังไงแน่? กัปตันช้าง ตำนานฟุตซอลทีมชาติ โพสต์คลิปแนบชิด ลำไย ไหทองคำ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แลนด์บริดจ์ ชุมพร-ระนอง คืออะไร ทำไมอนุทินเร่งดันโครงการล้านล้านบาท เศรษฐกิจ

แลนด์บริดจ์ ชุมพร-ระนอง คืออะไร ทำไมอนุทินเร่งดันโครงการล้านล้านบาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กษัตริย์ชาร์ลส์ทรงยุติจับมือเจ้าหน้าที่ ปล่อญทรัมป์รับช่วงต่อ ข่าวต่างประเทศ

คลิปนาที ทรัมป์ เดินแทรก พระราชินีคามิลลา ขณะจับมือทักทายเจ้าหน้าที่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 29 เม.ย. 69 รอประกาศครั้งที่ 1 หลังวานนี้ปรับถึง 20 ครั้ง เศรษฐกิจ

อัปเดต ราคาทองวันนี้ 29 เมษายน 2569 ครั้งที่ 2 ขยับขึ้น 50 บาท ทองแท่งขายออก 70,750 บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กริ๊ง รังสิมา ลาออกผู้ประกาศข่าวช่องอมรินทร์ทีวี ข่าว

ใจหาย กริ๊ง รังสิมา ลาออกผู้ประกาศข่าวช่องดัง ปิดฉาก 16 ปี เผยตัดสินใจที่ยากที่สุด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เด็ก 14 เพิ่งพ้นสถานพินิจ 3 วัน ลวงเด็กหญิง 8 ขวบ อนาจารในป่า ลุงทนไม่ไหวชกพ่อเด็กที่เข้าข้างคนผิด ข่าวอาชญากรรม

เด็ก 14 เพิ่งพ้นสถานพินิจ 3 วัน ลวงเด็กหญิง 8 ขวบ อนาจารในป่า ลุงทนไม่ไหวชกพ่อเด็กที่เข้าข้างคนผิด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ปวิน&quot; ยก &quot;พิมรี่พาย&quot; เป็นผู้ชนะ สงครามทุเรียน อัดรัฐบาล ทำเศรษฐกิจพังย่อยยับ ข่าว

“ปวิน” ยก “พิมรี่พาย” เป็นผู้ชนะ สงครามทุเรียน อัดรัฐบาล ทำเศรษฐกิจพังย่อยยับ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กระหึ่มโลก! พิมรี่พาย ไลฟ์ขายทุเรียนลูกละ 100 บาท วันเดียวยอดคนดูทะลุเฉียดล้าน บันเทิง

กระหึ่มโลก! พิมรี่พาย ไลฟ์ขายทุเรียนลูกละ 100 บาท วันเดียวยอดคนดูทะลุเฉียดล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด ม้าสีหมอก งวด 2 พฤษภาคม 2569 หวยออกหลังวันแรงงาน เลขเด็ด

เลขเด็ด ม้าสีหมอก งวด 2 พฤษภาคม 2569 ตรงหวยออกหลังวันแรงงาน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดวงวันนี้ 29 4 69 ดูดวง

คลั่งรักไม่ไหว! 3 ราศีแฟนเอาใจเป็นพิเศษ อยากได้อะไร เขาก็พร้อมเปย์

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวใจสลาย ส่งเงินให้แม่หลายแสน กลับโดนด่าว่าไม่ดีเท่าพี่ชายขี้คุก ข่าว

สาวใจสลาย ส่งเงินให้แม่หลายแสน กลับโดนด่าว่าไม่ดีเท่าพี่ชายขี้คุก

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ทนายหื่นคุกคามเด็ก ศาลสั่งจำคุกแค่ 60 วัน ชาวเมืองประท้วงรับโทษน้อยเกินไป

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

พยายามฆ่า? แบนถาวรช่องดัง 11 ล้านซับ บังคับ 2 สาวลงบ่อจระเข้-จับกดน้ำ เรียกยอดวิว

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

เลขเด็ด &quot;พลังดวงดาว&quot; หวยลาว 29 เม.ย. 69 เช็กฤกษ์รวย มงคลให้โชค

เลขเด็ด พลังดวงดาว รับหวยลาว 29 เม.ย. 69 เช็กฤกษ์รวย มงคลให้โชค

เผยแพร่: 29 เมษายน 2569
คู่มือจองชื่อนิติบุคคลจดบริษัท

คู่มือจองชื่อนิติบุคคลฉบับเจ้าของกิจการ พร้อมเทคนิคตรวจสอบครบจบ

เผยแพร่: 29 เมษายน 2569
โซเชียลไทยถล่มนางงามกัมพูชาอ้างสวมสไบเขมร

ทัวร์ถล่ม เวทีนางงามกัมพูชา อ้างใส่สไบเขมร เจอซัดกลับ ขอบคุณที่ช่วยโปรโมต

เผยแพร่: 29 เมษายน 2569
&quot;ไผ่ ลิกค์&quot; จวกแรง &quot;ศุภจี&quot; ควงอินฟลูฯ ไลฟ์ทุเรียน 100 บาท ทำลายกลไกราคาตลาด

“ไผ่ ลิกค์” จวกแรง “ศุภจี” ควงอินฟลูฯ ไลฟ์ทุเรียน 100 บาท ทำลายกลไกราคาตลาด

เผยแพร่: 29 เมษายน 2569
