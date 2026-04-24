ข่าวต่างประเทศ

ดราม่าเดือด เขมรสวมชุดไทย รำเพลงลาวดวงเดือน เจอจวกยับ ตั้งใจขโมยวัฒนธรรม

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 24 เม.ย. 2569 09:43 น.| อัปเดต: 24 เม.ย. 2569 09:44 น.
กัมพูชาสวมชุดไทยนำเพลงลาวดวงเดือนไปใช้

เกิดอะไรขึ้น? ชาวกัมพูชาสวมชุดไทย รำเพลงลาวดวงเดือน พร้อมเปลี่ยนชื่อ The Moon Love Dance ชาวเน็ตไทยไม่ทน ตอกกลับตั้งใจขโมยวัฒนธรรม

โซเชียลไทยเดือดหนัก หลังเพจเฟซบุ๊ก เรารักชุดไทยที่สุด ออกมาแชร์ว่ามีคลิปของชาวกัมพูชาสวมชุดและรำแบบไทย พร้อมกับใช้เพลงลาวดวงเดือนประกอบการแสดง โดยตั้งชื่อเพลงดังกล่าวใหม่เป็นภาษาอังกฤษว่า “The Moon Love Dance”

ต่อมาชาวเน็ตต่างไม่พอใจและออกมาแสดงความเห็นว่าชาวกัมพูชาตั้งใจใช้เพลงไทยเป็นของตนเอง โดยมีการแปลงชื่อเพลงลาวดวงเดือนเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งยังใช้ท่ารำและชุดไทยในการแสดง เช่น

“มันวางแผนเคลมทุกอย่างแบบจริงจังเลย ถ้ากระทรวงวัฒนธรรมไม่ออกมาตอบโต้เรื่องเงียบมันจะอ้างสิทธิ์แน่”

“มันตั้งใจป่วนเราเลยแหละ พวกมันจะขโมยแผ่นดินของเราแต่ทำไม่สำเร็จเลยจะเข้าทางขโมยวัฒนธรรมแทน จัดไปให้โลกรู้ค่ะ”

“ใน tiktok เพลงลาวดวงเดือน กลายเป็นเพลงเสียงเขมรหมดเลย ก๊อปปี้แบบก๊อปปี้ทุกอย่างจริง ๆ”

“เขาทำกันมานานมาก ๆ ทั้งเพลงทั้งชุดใส่สไบมานาน แต่เราไม่เคยสังเกตเห็นจนมีปัญหากันนี่แหละ ตั้งแต่ยุคที่ราชสำนักส่งครูไปสอนรำไทยสอนเพลงไทยสอนเล่นดนตรีไทย”

ข้อมูลจากกรมศิลปากร เผยว่า เพลงลาวดวงเดือนมีชื่อเดิมว่า “เพลงลาวดำเนินเกวียน” เป็นเพลงไทยที่ได้รับความนิยมในวงการดนตรีและคนไทยขับร้องกันอย่างแพร่หลายมานานกว่าหนึ่งศตวรรษ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเพ็ญพัฒนพงศ์ กรมหมื่นพิไชยมหินทโรดม พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ประสูติแต่เจ้าจอมมารดามรกฎ ทรงพระนิพนธ์ทั้งทำนองและบทขับร้องขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2449 – 2450

พระองค์ทรงสร้างสรรค์ผลงานเพลงไทยไว้จำนวนมากในช่วงปี พ.ศ. 2450 – 2452 เช่น เพลงลาวคำหอม เพลงลาวดำเนินทราย และเพลงแป๊ะ บทร้องที่พระองค์ทรงนิพนธ์ส่วนใหญ่มักมีเนื้อหาเกี่ยวกับดวงจันทร์ เพื่อให้สอดคล้องกับพระนามเดิม “เพ็ญพัฒนพงศ์” พระองค์ประทานชื่อเพลงนี้ในตอนแรกว่า “ลาวดำเนินเกวียน” ก่อนที่คนทั่วไปจะคุ้นเคยและเปลี่ยนชื่อเรียกเป็น “ลาวดวงเดือน” ในเวลาต่อมา

นอกจากคนไทยจะนิยมนำเพลงนี้มาบรรเลงและขับร้องแล้ว กรมศิลปากรยังนำทำนองไปบรรจุเป็นเพลงประกอบการแสดงชุด “ฟ้อนดวงเดือน” อีกด้วย มีการปรับปรุงการแสดงชุดนี้ขึ้นใหม่ เพื่อจัดแสดงถวายทอดพระเนตรหน้าพระที่นั่ง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสงานพระราชทานเลี้ยงพระกระยาหารค่ำแก่พระราชอาคันตุกะเป็นการส่วนพระองค์

ในการแสดงครั้งนั้น นายมนตรี ตราโมท ศิลปินแห่งชาติ ทำหน้าที่นำเพลงลาวดวงเดือนไปบรรเลงและขับร้องประกอบการแสดงนาฏศิลป์ ส่วนท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี ศิลปินแห่งชาติผู้ประดิษฐ์ท่ารำ บทขับร้องของเพลงนี้กล่าวถึงความรักของชายหนุ่มที่มีต่อหญิงสาว การแสดงฟ้อนดวงเดือนจึงมีลีลาท่าทางเกี้ยวพาราสีที่สวยงามตามแบบฉบับนาฏศิลป์ไทยชาวเน็ตไทยเดือดเขมรขโมยเพลงลาวดวงเดือน

ข้อมูลจาก : กรมศิลปากร

กัมพูชาสวมชุดไทยนำเพลงลาวดวงเดือนไปใช้

