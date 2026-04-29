สรุปเหรียญเอเชียนบีชเกมส์ 2026 วันที่ 28 เม.ย. 69 ไทยอันดับ 2 เก็บแล้ว 9 ทอง

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 29 เม.ย. 2569 10:30 น.| อัปเดต: 29 เม.ย. 2569 10:30 น.
68
ทัพนักกีฬาไทยทำเพิ่ม 2 ทอง 3 เงิน 1 ทองแดง ในศึกเอเชียนบีชเกมส์ ครั้งที่ 6 “ซานย่า 2026” ตามหลังจีนที่นำตารางเหรียญรวม

สรุปเหรียญรางวัล การแข่งขันเอเชียนบีชเกมส์ ครั้งที่ 6 “ซานย่า 2026” ประจำวันที่ 28 เมษายน 2569 ทัพนักกีฬาไทยยังรักษาอันดับ 2 ของตารางเหรียญได้สำเร็จ หลังเก็บเพิ่มอีก 2 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง

อ้างอิงข้อมูลจาก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และภาพสรุปเหรียญประจำวันที่ 28 เม.ย. 2569 ไทยมีผลงานรวม 9 เหรียญทอง 8 เหรียญเงิน 5 เหรียญทองแดง รวมทั้งหมด 22 เหรียญ รั้งอันดับ 2 ของตาราง เป็นรองเพียงจีนที่ยังนำห่างด้วยผลงาน 21 เหรียญทอง 14 เหรียญเงิน 8 เหรียญทองแดง รวม 43 เหรียญ

อันดับ 3 เป็นของฟิลิปปินส์ มี 3 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง รวม 8 เหรียญ ส่วนเวียดนามอยู่อันดับ 4 แม้มีเหรียญรวมมากกว่าฟิลิปปินส์ โดยทำได้ 2 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง รวม 9 เหรียญ แต่ตารางจัดอันดับจากจำนวนเหรียญทองเป็นหลัก

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อยู่ในอันดับ 5 มี 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง รวม 6 เหรียญ ตามด้วยอิหร่าน อันดับ 6 ทำได้ 2 เหรียญทอง ไม่มีเหรียญเงินและทองแดง รวม 2 เหรียญ

ขณะที่เกาหลีใต้อยู่อันดับ 7 มี 1 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 5 เหรียญทองแดง รวม 9 เหรียญ ส่วนคาซัคสถานอยู่ที่ 8 มี 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง รวม 6 เหรียญ สิงคโปร์อันดับ 9 มี 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง รวม 3 เหรียญ และอินเดียอันดับ 10 มี 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน รวม 2 เหรียญ

ตารางสรุปเหรียญ เอเชียนบีชเกมส์ 2026 วันที่ 28 เม.ย. 2569

อันดับ ประเทศ ทอง เงิน ทองแดง รวม
1 จีน 21 14 8 43
2 ไทย 9 8 5 22
3 ฟิลิปปินส์ 3 3 2 8
4 เวียดนาม 2 3 4 9
5 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 2 2 2 6
6 อิหร่าน 2 0 0 2
7 เกาหลีใต้ 1 3 5 9
8 คาซัคสถาน 1 1 4 6
9 สิงคโปร์ 1 1 1 3
10 อินเดีย 1 1 0 2

การแข่งขันเอเชียนบีชเกมส์ 2026 ครั้งนี้จัดขึ้นที่เมืองซานย่า ประเทศจีน โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย และกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ สนับสนุนการถ่ายทอดสดทาง T Sports 7 เพื่อให้แฟนกีฬาชาวไทยติดตามผลงานนักกีฬาไทยตลอดการแข่งขัน

แหล่งข้อมูลอ้งอิง

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

