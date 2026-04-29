สรุปเหรียญเอเชียนบีชเกมส์ 2026 วันที่ 28 เม.ย. 69 ไทยอันดับ 2 เก็บแล้ว 9 ทอง
ทัพนักกีฬาไทยทำเพิ่ม 2 ทอง 3 เงิน 1 ทองแดง ในศึกเอเชียนบีชเกมส์ ครั้งที่ 6 “ซานย่า 2026” ตามหลังจีนที่นำตารางเหรียญรวม
สรุปเหรียญรางวัล การแข่งขันเอเชียนบีชเกมส์ ครั้งที่ 6 “ซานย่า 2026” ประจำวันที่ 28 เมษายน 2569 ทัพนักกีฬาไทยยังรักษาอันดับ 2 ของตารางเหรียญได้สำเร็จ หลังเก็บเพิ่มอีก 2 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง
อ้างอิงข้อมูลจาก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และภาพสรุปเหรียญประจำวันที่ 28 เม.ย. 2569 ไทยมีผลงานรวม 9 เหรียญทอง 8 เหรียญเงิน 5 เหรียญทองแดง รวมทั้งหมด 22 เหรียญ รั้งอันดับ 2 ของตาราง เป็นรองเพียงจีนที่ยังนำห่างด้วยผลงาน 21 เหรียญทอง 14 เหรียญเงิน 8 เหรียญทองแดง รวม 43 เหรียญ
อันดับ 3 เป็นของฟิลิปปินส์ มี 3 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง รวม 8 เหรียญ ส่วนเวียดนามอยู่อันดับ 4 แม้มีเหรียญรวมมากกว่าฟิลิปปินส์ โดยทำได้ 2 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง รวม 9 เหรียญ แต่ตารางจัดอันดับจากจำนวนเหรียญทองเป็นหลัก
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อยู่ในอันดับ 5 มี 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง รวม 6 เหรียญ ตามด้วยอิหร่าน อันดับ 6 ทำได้ 2 เหรียญทอง ไม่มีเหรียญเงินและทองแดง รวม 2 เหรียญ
ขณะที่เกาหลีใต้อยู่อันดับ 7 มี 1 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 5 เหรียญทองแดง รวม 9 เหรียญ ส่วนคาซัคสถานอยู่ที่ 8 มี 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง รวม 6 เหรียญ สิงคโปร์อันดับ 9 มี 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง รวม 3 เหรียญ และอินเดียอันดับ 10 มี 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน รวม 2 เหรียญ
ตารางสรุปเหรียญ เอเชียนบีชเกมส์ 2026 วันที่ 28 เม.ย. 2569
|อันดับ
|ประเทศ
|ทอง
|เงิน
|ทองแดง
|รวม
|1
|จีน
|21
|14
|8
|43
|2
|ไทย
|9
|8
|5
|22
|3
|ฟิลิปปินส์
|3
|3
|2
|8
|4
|เวียดนาม
|2
|3
|4
|9
|5
|สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
|2
|2
|2
|6
|6
|อิหร่าน
|2
|0
|0
|2
|7
|เกาหลีใต้
|1
|3
|5
|9
|8
|คาซัคสถาน
|1
|1
|4
|6
|9
|สิงคโปร์
|1
|1
|1
|3
|10
|อินเดีย
|1
|1
|0
|2
การแข่งขันเอเชียนบีชเกมส์ 2026 ครั้งนี้จัดขึ้นที่เมืองซานย่า ประเทศจีน โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย และกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ สนับสนุนการถ่ายทอดสดทาง T Sports 7 เพื่อให้แฟนกีฬาชาวไทยติดตามผลงานนักกีฬาไทยตลอดการแข่งขัน
