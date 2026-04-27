ผ่าตัดด่วน! นก เชิญยิ้ม ตลกดัง เจอภาวะหัวใจขาดเลือด ห่วงหนัก ไข้สูง-พูดไม่รู้เรื่อง

อัปเดตอาการ นก เชิญยิ้ม เตรียมผ่าตัดด่วน หลังพบภาวะหัวใจขาดเลือด-นิ่วในถุงน้ำดี ล่าสุด ลูกสาวย้ายตัวมา รพ.ใกล้บ้าน ห่วงหนัก ไข้ขึ้นสูง เบลอ-พูดไม่รู้เรื่อง
ส่งกำลังใจล้นหลามให้ นก เชิญยิ้ม หรือ นก วนิดา แสงสุข มีอาการจุกเสียดแน่นท้อง แอดมิตด่วนที่โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา หลังตรวจรายกายแพทย์แจ้งข่าวมีภาวะหัวใจขาดเลือด ความดันสูง และนิ่วในถุงน้ำดี จึงให้อยู่ที่ห้อง CCU หรือ หอผู้ป่วยวิกฤตเฉพาะผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด
“แอดมิดด่วน มีอาการจุกเสียดแน่นท้อง เจอภาวะหัวใจขาดเลือด ความดันสูง นิ่วในถุงน้ำดี คุณหมอให้อยู่ c.c.u รอรักษาต่อไป ขอบคุณป้าอร โบว์มาก ๆ”
ต่อมา ลูกสาวของนก เชิญยิ้ม ออกมาแจ้งข่าวว่า แพทย์ต้องการให้ผ่าตัดโดยเร็วที่สุด ล่าสุดได้ทำเรื่องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน แต่คุณแม่อยากทำไปที่งานแสดงรำวงเพราะเป้นห่วงงานมาก ๆ ขณะเดียวกัยบโพสต์ขอบคุรทุกกำลังใจที่ส่งมาให้แม่หายจากอาการป่วยโดยไว
“หมอบอกว่าต้องผ่าตัดให้เร็วที่สุด ตอนนี้กำลังทำเรื่องส่งตัวไปที่ รพ.แถวบ้าน เพราะคืนนี้ลูก ๆ ต้องไปทำงานที่สระบุรี แต่คนไข้บอกว่าขอแวะไปตีฉิ่งก่อนได้ไหมที่งานรำวงเสเบนซ์ เป็นห่วงงาน!!! หัวจะปวด
ขอบคุณทุกคนมาก ๆ ค่ะ ตอนนี้รอส่งตัวเข้าไปผ่าตัดใกล้บ้าน ให้พี่เซี๊ยะกับป้าอรรับหน้าที่ดูแลต่อ ส่วนลูก ๆ ไปทำงานก่อนนะ”
ล่าสุด ลูกสาวอัปเดตอาการของคุณแม่อีกครั้ง เผยว่า “ตอนนี้ถึงโรงพยาบาล บางปะกอก3 แล้ว แม่ไข้สูงมาก เบลอ ๆ พูดไม่รู้เรื่อง รอคุณหมอ..?”
