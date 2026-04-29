แพรรี่ ติง ไลฟ์ขายทุเรียนลูกละ 100 โปรโมตยิ่งใหญ่ แต่ได้ของทั่วไป โฆษณาเกินจริงหรือไม่?

GIFT T. เผยแพร่: 29 เม.ย. 2569 11:13 น.| อัปเดต: 29 เม.ย. 2569 11:15 น.
แพรรี่ ไพรวัลย์ ติง ไลฟ์ขายทุเรียนลูกละ 100 โปรโมตยิ่งใหญ่ รมว.พาณิชย์ ช่วยการันตีความพรีเมี่ยม แต่ไม่ตรงปก ถามกลับ ผู้บริโภคโอเคจริงหรือ?

จากกรณีดรามาหนัก พิมรี่พาย ไลฟ์ขายทุเรียนราคาถูก ลูกละ 100 บาท โดยได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจาก นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีทั้งกระแสตอบรับ และการถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันโปรโมต จนกระทั่งหลังจบการไลฟ์

ล่าสุด แพรรี่ ไพรวัลย์ อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงดรามาไลฟ์ขายทุเรียนลูกละ 100 บาทของ พิมรี่พาย ด้วยเช่นกัน โดยเธอมองว่า การขายทุเรียนในราคาถูกไม่ใช่ปัญหา แต่ปัญหามันอยู่ที่การโปรโมตยิ่งใหญ่ก่อนหน้านี้ ทำให้คนไทยทุนน้อยต่างรอคอยอย่างมีความหวัง สุดท้ายสิ่งที่ได้รับในราคา 100 บาทกลับเป็นทุเรียนไซส์เล็ก ไม่ใช่เกรดพรีเมี่ยมตามที่โฆษณาไว้ ซึ่งสามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไป ทำให้ดูเหมือนว่าเป็นการไม่เห็นค่าความรู้สึกของผู้บริโภค คล้ายเป็นการโฆษณาเกินจริง

“มันไม่มีปัญหาหรอกค่ะ ที่ใครจะขายทุเรียนป๊อกแป๊ก ทุเรียนโบ้เข้หรือทุเรียนอะไรก็ตาม ในราคา 150 บาท หรือแพงกว่านั้นก็ได้ ถ้าเขาสามารถจะขายได้

แต่ปัญหามันอยู่ที่การออกมาโปรโมทใหญ่โตก่อนหน้านี้ (แถมมีท่านรัฐมนตรีช่วยการันตีอีก) การพูดว่าจะทำให้คนไทยได้กินทุเรียนดี ๆ เนื้อครีมมี่เกรดพรีเมียม (ในคลิปโชว์ลูกใหญ่ไซร์หลายกิโล) ลูกละ 100 บาท จำนวนมากถึง 1 ล้านลูก

คนที่มีเงินน้อยเขาคาดหวังมากนะคะ เขาชื่นชมล่วงหน้าไปมากนะคะ และถึงสุดท้ายหากกลายเป็นว่า ทุเรียนราคาหลัก 100 ที่เขาได้รับ เป็นทุเรียนที่ไม่ได้พรีเมียมอะไร แถมหาซื้อได้โดยทั่วไปอีกต่างหาก

การทำแบบนี้มันโอเคต่อความรู้สึกของผู้บริโภคจริง ๆ หรอคะ ใครจะว่าดิฉันยังไงก็แล้วแต่ แต่นี่คือสิ่งที่ดิฉันสงสัยและอยากถามแทนใจของใครหลายคน”

อ้างอิงจาก : FB ไพรวัลย์ วรรณบุตร

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

