เปิดภาพมือปืนยิงงานเลี้ยงผู้สื่อข่าวทำเนียบขาว “ทรัมป์” เชื่อต้องการสังหาร “คนดัง”
เปิดภาพมือปืนยิงงานเลี้ยงผู้สื่อข่าวทำเนียบขาวหลังถูกควบคุมตัว โดนัลด์ ทรัมป์ เชื่อต้องการสังหารคนดัง แต่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยว่าทรัมป์เป็นเป้าหมายหรือไม่
จากกรณีที่เกิดเหตุยิงกันในงานเลี้ยงอาหารค่ำของสมาคมผู้สื่อข่าวทำเนียบขาวภายในโรงแรมฮิลตัน ในกรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯเข้าร่วมด้วย และอยู่บนเวที ก่อนที่มีรายงานในเวลาต่อมาว่าเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมมือปืนได้แล้วนั่น
ล่าสุดนายทรัมป์ได้เผยแพร่ผ่านทรูธโซเชียล ถึงภาพของมือปืนที่ถูกควบคุมตัว ซึ่งยังไม่มีการเปิดเผยว่าชายคนดังกล่าวเป็นใคร ทว่านายทรัมป์ได้อธิบายว่าบุคคลดังกล่าวเป็นคน “ป่วยมากๆ” และลงมือเพียงลำพัง พร้อมกล่าวด้วยว่ามีเจ้าหน้าที่ถูกยิงจากระยะใกล้ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย
นายทรัมป์กล่าวว่าเขาเคยตกเป็นเป้าหมายในการลอบสังหารสองครั้ง และเขาเชื่อว่ามือปืนมักจะเล็ง “คนดัง” ที่สร้างแรงสั่นสะเทือนมากที่สุด อย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยว่ามือปืนคนนี้ต้องการจะลอบสังหารนายทรัมป์หรือไม่
ผู้นำสหรัฐฯยังขอบคุณเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ซึ่งนายทรัมป์ระบุว่าเขาจะจัดงานเลี้ยงอาหารค่ำของสมาคมผู้สื่อข่าวทำเนียบขาวอีกครั้งใน 30 วันข้างหน้า ด้านอัยการสูงสุด ทอดด์ บลานเช่ กล่าวเพิ่มเติมว่า จะมีการยื่นฟ้องในเร็วๆ นี้
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เปิดคลิปนาทีอพยพ “ทรัมป์” หลังเกิดเหตุยิงปืนในงานเลี้ยงผู้สื่อข่าว คุมมือปืนได้แล้ว
- ด่วน! ยิงกันในงานเลี้ยงนักข่าวทำเนียบขาว รีบพาตัว “ทรัมป์” ออกจากที่เกิดเหตุ
