“เมลาย รัชดา” เตือนชาวเน็ต ระวังหน้าแหก เผย “เบิร์ด วันว่างๆ” มีคลิปเบื้องหลัง

“เมลาย รัชดา” เตือนชาวเน็ต ระวังหน้าแหก ปม “เบิร์ด วันว่างๆ” ใช้กาวยาแนวปะหน้าเล่นสงกรานต์ เผยเจ้าตัวมีคลิปเบื้องหลัง
จากกระแสวิพากษณ์วิจารณ์ “เบิร์ด วันว่างๆ” หลังจากที่มีการโพสต์คลิปนำกาวยาแนวผสมกับน้ำแล้วไปปะหน้าผู้คนแทนแป้งที่มาร่วมเล่นสงกรานต์พระประแดง เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ก่อนที่เจ้าตัวได้ทำคลิปชี้แจงว่าเป็นเพียงแป้งมันเท่านั้น กระทั่งเมื่อคืนที่ผ่านมา “เมลาย รัชดา” โพสต์คลิปผ่านเฟซบุ๊ก ฝากเตือนชาวเน็ตที่ได้คอมเมนต์วิพากวิจารณ์ พร้อมเผยว่ามีคลิปเบื้องหลังก่อนที่จะเกิดคลิปไวรัล
ช่วงหนึ่งของคลิปดังกล่าว เมลาย พูดว่า “ระวังนะครับ ระวังไอ้เบิร์ดจะเอาคลิปที่มันถ่ายไว้เบื้องหลังเอามาโพสต์ พวกคุณจะหน้าแตกนะครับ ระวังนะ เขาอาจจะปล่อยให้คุณสาดไปก่อน เขียนไปก่อน คุณจะเขียนให้คนมาไลก์ มาดู มาอ่าน มาคอมเมนต์ ให้คุณเขียนไปก่อน
มันก็ไม่ใช่ไม่เคยโดน มันก็เคยพลาดมาก่อน มันก็ต้องป้องกันตัวมันเอง ระวังนะมีทนายนะ เบิร์ดมีทนายนะ ระวังนะ มันอาจจะไม่ไปหาแต่มันปิดช่องไปเลยก็ได้ อาจจะปิดช่องแล้วมาฟ้องเอาเงินที่พวกคุณก็ได้
คุณยังไม่รู้เลยแต่ออกลูกนักเลงไปโพสต์ ไปทำคลิปว่า เบิร์ดทำอย่างนี้ไม่ถูกนะ เดี๋ยวจะโดนอีกเท่านั้นเท่านี้ เดี๋ยวจะโดนอย่างนู้นอย่างนี้ เดี๋ยวจะตัดสินมันอย่างนู้นอย่างนี้ เพื่อ? เพื่อยอดไลก์และเอาแสง เอาเสียง เอาเหรียญเข้าช่อง”
สำหรับ เบิร์ด วันว่างๆ ทางตำรวจไซเบอร์ได้ประสาน สภ.พระประแดง เพื่อดำเนินคดีทั้งคดีทำร้ายร่างกายผู้อื่น พร้อมกับคดี พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ อีก 2 คดี และเตรียมเสนอให้กระทรวงดีอีดำเนินการปิดเพจทั้ง 3 เพจ ของ ‘เบิร์ด วันว่างๆ” ทุกแพลตฟอร์ม
นอกจากนี้ ทางบริษัทกาวยาแนวก็ได้เตรียมแจ้งความดำเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับการละเมิด เครื่องหมายการค้า และการคุ้มครองผู้บริโภคเช่นกัน ส่วนที่ว่าจะเป็นกาวยาแนวจริงหรือไม่นั้น ต้องรอการพิสูจน์จากผลการตรวจร่างกายของผู้เสียหายต่อไป
