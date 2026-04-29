“เมลาย รัชดา” เตือนชาวเน็ต ระวังหน้าแหก เผย “เบิร์ด วันว่างๆ” มีคลิปเบื้องหลัง

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 29 เม.ย. 2569 10:21 น.| อัปเดต: 29 เม.ย. 2569 10:21 น.
“เมลาย รัชดา” เตือนชาวเน็ต ระวังหน้าแหก ปม “เบิร์ด วันว่างๆ” ใช้กาวยาแนวปะหน้าเล่นสงกรานต์ เผยเจ้าตัวมีคลิปเบื้องหลัง

จากกระแสวิพากษณ์วิจารณ์ “เบิร์ด วันว่างๆ” หลังจากที่มีการโพสต์คลิปนำกาวยาแนวผสมกับน้ำแล้วไปปะหน้าผู้คนแทนแป้งที่มาร่วมเล่นสงกรานต์พระประแดง เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ก่อนที่เจ้าตัวได้ทำคลิปชี้แจงว่าเป็นเพียงแป้งมันเท่านั้น กระทั่งเมื่อคืนที่ผ่านมา “เมลาย รัชดา” โพสต์คลิปผ่านเฟซบุ๊ก ฝากเตือนชาวเน็ตที่ได้คอมเมนต์วิพากวิจารณ์ พร้อมเผยว่ามีคลิปเบื้องหลังก่อนที่จะเกิดคลิปไวรัล

ช่วงหนึ่งของคลิปดังกล่าว เมลาย พูดว่า “ระวังนะครับ ระวังไอ้เบิร์ดจะเอาคลิปที่มันถ่ายไว้เบื้องหลังเอามาโพสต์ พวกคุณจะหน้าแตกนะครับ ระวังนะ เขาอาจจะปล่อยให้คุณสาดไปก่อน เขียนไปก่อน คุณจะเขียนให้คนมาไลก์ มาดู มาอ่าน มาคอมเมนต์ ให้คุณเขียนไปก่อน

มันก็ไม่ใช่ไม่เคยโดน มันก็เคยพลาดมาก่อน มันก็ต้องป้องกันตัวมันเอง ระวังนะมีทนายนะ เบิร์ดมีทนายนะ ระวังนะ มันอาจจะไม่ไปหาแต่มันปิดช่องไปเลยก็ได้ อาจจะปิดช่องแล้วมาฟ้องเอาเงินที่พวกคุณก็ได้

คุณยังไม่รู้เลยแต่ออกลูกนักเลงไปโพสต์ ไปทำคลิปว่า เบิร์ดทำอย่างนี้ไม่ถูกนะ เดี๋ยวจะโดนอีกเท่านั้นเท่านี้ เดี๋ยวจะโดนอย่างนู้นอย่างนี้ เดี๋ยวจะตัดสินมันอย่างนู้นอย่างนี้ เพื่อ? เพื่อยอดไลก์และเอาแสง เอาเสียง เอาเหรียญเข้าช่อง”

FB/ เมลาย รัชดา

สำหรับ เบิร์ด วันว่างๆ ทางตำรวจไซเบอร์ได้ประสาน สภ.พระประแดง เพื่อดำเนินคดีทั้งคดีทำร้ายร่างกายผู้อื่น พร้อมกับคดี พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ อีก 2 คดี และเตรียมเสนอให้กระทรวงดีอีดำเนินการปิดเพจทั้ง 3 เพจ ของ ‘เบิร์ด วันว่างๆ” ทุกแพลตฟอร์ม

นอกจากนี้ ทางบริษัทกาวยาแนวก็ได้เตรียมแจ้งความดำเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับการละเมิด เครื่องหมายการค้า และการคุ้มครองผู้บริโภคเช่นกัน ส่วนที่ว่าจะเป็นกาวยาแนวจริงหรือไม่นั้น ต้องรอการพิสูจน์จากผลการตรวจร่างกายของผู้เสียหายต่อไป

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

