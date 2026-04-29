ข่าวต่างประเทศ

คลิปนาที ทรัมป์ เดินแทรก พระราชินีคามิลลา ขณะจับมือทักทายเจ้าหน้าที่

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 29 เม.ย. 2569 10:06 น.| อัปเดต: 29 เม.ย. 2569 10:06 น.
กษัตริย์ชาร์ลส์ทรงยุติจับมือเจ้าหน้าที่ ปล่อญทรัมป์รับช่วงต่อ

เปิดคลิปนาที โดนัลด์ ทรัมป์ เดินแทรกตัดหน้าสมเด็จพระราชินีคามิลลากลางทำเนียบขาว ขณะจับมือทักทายเจ้าหน้าที่ ทำให้พระองค์หยุดชะงัก ระหว่างร่วมงานรัฐพิธีต้อนรับ

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานว่า สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 แห่งสหราชอาณาจักร ทรงยุติการจับมือทักทายกะทันหัน ระหว่างเสด็จพระราชดำเนินกลับมายังทำเนียบขาวพร้อมกับสมเด็จพระราชินีคามิลลา ในวันที่สองของการเสด็จเยือนสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการ

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และสตรีหมายเลขหนึ่ง เมลาเนีย ทรัมป์ จัดพิธีต้อนรับแบบส่วนตัวไปแล้วเมื่อวันก่อน ต่อมาในวันอังคารที่ 28 เมษายน กษัตริย์ชาร์ลส์ วัย 77 พรรษา และพระราชินีคามิลลา วัย 78 พรรษา เสด็จพระราชดำเนินกลับมายังทำเนียบขาวเพื่อเข้าร่วมพิธีการบริเวณสนามหญ้าเซาท์ลอว์น

หลังจากเสด็จพระราชดำเนินเข้าไปพร้อมกับผู้นำสหรัฐฯ กษัตริย์ชาร์ลส์ทรงพบกับแถวทักทายที่ยาวเหยียด เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลทรัมป์ยืนเรียงแถวอยู่ที่นั่งแถวหน้า พระองค์ทรงทักทายไปตามแถว โดยมีเจ้าหน้าที่คนสำคัญ อาทิ รองประธานาธิบดี พร้อมด้วยภรรยา, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาว

เมื่อทรงจับมือกับหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาว กษัตริย์ชาร์ลส์ทรงแสดงท่าทีว่าพอแล้ว พระองค์ทรงยกพระหัตถ์ขึ้นและตรัสบางอย่างที่ทำให้ผู้มารอรับเสด็จหัวเราะออกมา จากนั้นพระองค์ทรงพระดำเนินมุ่งหน้าไปยังเวที ขณะที่ โดนัลด์ ทรัมป์ เข้ามารับช่วงต่อและจับมือทักทายผู้คนเพิ่มเติมขณะที่พระองค์ทรงทอดพระเนตร หลังจากนั้นทุกคนจึงเดินขึ้นไปบนเวที

อย่างไรก็ดี คลิปวิดีโอจาก The White House เผยนาทีขณะที่พระราชินีคามิลลาทรงทักทายเจ้าหน้าที่อยู่ จู่ ๆ โดนัลด์ ทรัมป์ เดินเข้ามาทักทายตัดหน้าหลังกษัตริย์ชาร์ลเดินออกไป ทำให้พระราชินีหยุดชะงักและหยุดทักทายเจ้าหน้าที่คนอื่น ๆ ที่เรียงแถวอยู่

อาการเหนื่อยล้าของกษัตริย์ชาร์ลส์ไม่ใช่เรื่องแปลก หลังจากพระองค์เสด็จถึงกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เมื่อบ่ายวานนี้ พระองค์และพระราชินีคามิลลาทรงเข้าร่วมงานเลี้ยงในสวนที่สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ งานนี้มีแขกจากสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักรกว่า 600 คน พระองค์อาจทรงพบกับเจ้าหน้าที่บางคนที่มาร่วมพิธีต้อนรับที่ทำเนียบขาวไปแล้ว

ภาพจาก Youtube : The White House

ประธานสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่าเขาได้พูดคุยกับกษัตริย์ชาร์ลส์ที่งานเลี้ยง พระองค์ทรงเป็นกันเองอย่างมาก พระองค์ทรงเข้ากับผู้คนได้ดี ทรงเพลิดเพลินกับงาน และทรงรับมือกับทุกอย่างได้เป็นอย่างดี

หลังจากจบพิธีต้อนรับที่ทำเนียบขาว กษัตริย์ชาร์ลส์มีกำหนดการทรงมีพระราชดำรัสต่อที่ประชุมร่วมรัฐสภาในบ่ายวันอังคาร พระองค์จะทรงเป็นกษัตริย์อังกฤษพระองค์ที่สองที่ทรงมีพระราชดำรัสต่อรัฐสภาสหรัฐฯ ต่อจากสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ผู้เป็นแม่ ซึ่งทรงเคยมีพระราชดำรัสที่อาคารรัฐสภาในปี 2534

จอห์นสันเปิดเผยเพิ่มเติมว่าเขาได้พูดคุยกับกษัตริย์ชาร์ลส์เกี่ยวกับเรื่องนี้ เขามั่นใจว่าทุกคนจะชื่นชมพระราชดำรัสครั้งนี้เป็นอย่างดี ทุกคนตื่นเต้นกับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในปีครบรอบพอดี

ในช่วงค่ำวันอังคาร กษัตริย์ชาร์ลส์และพระราชินีคามิลลาจะเสด็จไปร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำแบบรัฐพิธีที่ทำเนียบขาว พร้อมกับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และสตรีหมายเลขหนึ่งต่อไป

ภาพจาก Youtube : The White House
สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ และ ทรัมป์
ภาพจาก : AP
สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ และ ทรัมป์ -2
ภาพจาก : AP

ข้อมูลจาก : whitehouse และ people

กษัตริย์ชาร์ลส์ทรงยุติจับมือเจ้าหน้าที่ ปล่อญทรัมป์รับช่วงต่อ

