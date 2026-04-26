ข่าวต่างประเทศ

เปิดประวัติมือปืนบุกงานเลี้ยงสื่อ เป็นครูและผู้ผลิตเกม คาดเล็งสังหาร “ทรัมป์”

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 26 เม.ย. 2569 11:09 น.| อัปเดต: 26 เม.ย. 2569 11:09 น.
เปิดประวัติมือปืนบุกงานเลี้ยงสื่อ ทราบชื่อคือ โคล อัลเลน จบวิศวกร ปัจจุบันเป็นครูและผู้ผลิตเกม เล็งสังหาร โดนัลด์ ทรัมป์

จากกรณีที่เกิดเหตุยิงกันในงานเลี้ยงอาหารค่ำของสมาคมผู้สื่อข่าวทำเนียบขาวภายในโรงแรมฮิลตัน ในกรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯเข้าร่วมด้วย และอยู่บนเวที ก่อนที่มีรายงานในเวลาต่อมาว่าเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมมือปืนได้แล้วนั้น

ล่าสุดสำนักข่าว NYpost รายงานรายละเอียดมือปืน ทราบชื่อคือนาย โคล อัลเลน เป็นประชาชนอาศัยในรัฐแคลิฟอร์เนีย วัย 31 ปี ประกอบอาชีพเป็นครู จบการศึกษาด้านวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ นอกจากนี้จากหน้าบัญชีของเขายังระบุด้วยว่าเขาผลิตเกมขนาดเล็กชื่อ Bohrdom ด้วย

จากคลิปในจากกล้องวงจรปิดระบุว่า เขาวิ่งฝ่าจุดตรวจรักษาความปลอดภัยพร้อมอาวุธหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นปืนสั้น ปืนช็อตกัน มีด ซึ่งนายทรัมป์อธิบายว่าเขาเคลื่อนที่ด้วยความรวดเร็ว

อัยการสูงสุด ทอดด์ บลานเช่ กล่าวเพิ่มเติมว่า จะมีการยื่นฟ้องในเร็วๆ นี้ โดยคาดว่าเขาจะถูกตั้งข้อหาวันจันทร์

ก่อนหน้านี้นายทรัมป์กล่าวว่าเขาเคยตกเป็นเป้าหมายในการลอบสังหารสองครั้ง และเขาเชื่อว่ามือปืนมักจะเล็ง “คนดัง” ที่สร้างแรงสั่นสะเทือนมากที่สุด อย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการว่ามือปืนคนนี้ต้องการจะลอบสังหารนายทรัมป์หรือไม่

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

