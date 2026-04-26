เปิดคลิปนาทีอพยพ “ทรัมป์” หลังเกิดเหตุยิงปืนในงานเลี้ยงผู้สื่อข่าว คุมมือปืนได้แล้ว
เปิดคลิปนาทีอพยพ โดนัลด์ ทรัมป์ หลังเกิดเหตุยิงปืนในงานเลี้ยงผู้สื่อข่าว คุมมือปืนได้แล้ว โดยผู้นำสหรัฐฯยืนยันว่าตัวเองปลอดภัยดี
จากกรณีที่เกิดเหตุยิงกันในงานเลี้ยงอาหารค่ำของสมาคมผู้สื่อข่าวทำเนียบขาวภายในโรงแรมฮิลตัน ในกรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯเข้าร่วมด้วย และอยู่บนเวที
ล่าสุดสำนักข่าว Fox News ได้เผยแพร่คลิปวินาทีเกิดเหตุ ซึ่งนายทรัมป์อยู่บนเวที ซึ่งจากในคลิปได้ยินเสียงเหมือนกระจกแตก ก่อนที่ทางเจ้าหน้าที่จะตะโกนให้ผู้เข้าร่วมงานหมอบตัวลง ขณะที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนำตัวนายทรัมป์ลงจากเวที
นายทรัมป์เขียนลงทรูธโซเชียลในเวลาต่อมาว่า มือปืนถูกควบคุมตัวแล้ว ซึ่งผู้นำสหรัฐฯระบุอีกว่าตนเอง สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง รองประธานาธิบดี และสมาชิกในสภาทั้งหมดปลอดภัย โดยนายทรัมป์ถูกนำตัวออกจากโรงแรมแล้ว แม้ว่าเขาอยากจะให้งานเลี้ยงดำเนินต่อก็ตาม
ขณะนี้ยังไม่มีรายละเอียดแน่ชัดถึงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รวมไปถึงรายละเอียดของมือปืนว่าเป็นใคร หากมีความคืบหน้าที่ชัดเจนสำนักข่าว TheThaiger จะรายงานให้ทราบต่อไป
BREAKING: President Trump and First Lady are rushed out of the White House Correspondents' Dinner.
It is unclear what led up to the evacuation, but attendees of the event were seen on video feed ducking and covering around their tables. pic.twitter.com/GbbXmL223t
— Fox News (@FoxNews) April 26, 2026
ติดตาม The Thaiger บน Google News: