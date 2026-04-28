ตะลึง! แก๊งมั่วสุม ยึดสะพานลอย ถ่ายคอนเทนต์สยิวลงกลุ่มลับ ทิ้งเศษซากเกลื่อนพื้น

ตะลึง! แก๊งมั่วสุม ลักลอบใช้สะพานลอยเป็น “โฮมสเตย์ลอยฟ้า” ถ่ายคลิปสยิวลงกลุ่มลับ แถมทิ้งมะเขือยาว-ถุงยางเกลื่อน
28 เม.ย. 2569 นายชูเกียรติ โพธิ์จันทร์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ได้รับแจ้งจากลูกบ้านว่าพบกลุ่มบุคคลใช้สะพานลอยคนข้ามบริเวณถนนทางด่วนอุดรรัถยา เป็นสถานที่มั่วสุมและถ่ายทำคลิปวิดีโออนาจารเพื่อจำหน่ายในกลุ่มลับออนไลน์ (OnlyFans) ผู้สื่อข่าวจึงลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับผู้นำชุมชน
จากการตรวจสอบพบหลักฐานจำนวนมาก ได้แก่ ถุงยางอนามัยที่ใช้แล้ว กางเกงชั้นใน ซองถุงยางอนามัย สารหล่อลื่น กระดาษทิชชูเปียก และพบมะเขือยาวที่ถูกสวมด้วยถุงยางอนามัยวางทิ้งไว้บริเวณทางเดินเท้า
นายชูเกียรติ เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจากชาวบ้านที่พบเห็นกิจกรรมดังกล่าวภายในกลุ่มลับ จึงประสานนายชัยวัตร ปันยารชุน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เข้าตรวจสอบและพบหลักฐานจริง คาดว่าเป็นอุปกรณ์ที่กลุ่มผู้กระทำความผิดใช้ในช่วงกลางดึกที่ผ่านมา เนื่องจากออกตรวจตราพื้นที่ทุกวันและไม่เคยพบสิ่งของดังกล่าวมาก่อน
นายชัยวัตร ปันยารชุน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กล่าวเสริมว่า สถานที่แห่งนี้ถูกกลุ่มมิจฉาชีพขนานนามว่า “โฮมสเตย์ลอยฟ้า” นอกจากจะเป็นจุดมั่วสุมทางเพศแล้ว ยังพบร่องรอยการนำสายเคเบิลมาเผาและปอกเพื่อนำทองแดงไปจำหน่ายอีกด้วย
ทางผู้นำชุมชนได้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สามโคก และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เพื่อหาแนวทางป้องกัน เนื่องจากสะพานลอยดังกล่าวมีป้ายบอกทางบดบังทัศนวิสัย ทำให้เป็นจุดอับสายตา พร้อมฝากเตือนไปยังผู้ที่กระทำพฤติกรรมดังกล่าวให้หยุดการกระทำ เนื่องจากเป็นที่สาธารณะและเสี่ยงต่อการถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
