สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ มีมติให้ “บุรพัฒน์ คอมิคส์” พ้นสมาชิก เซ่นดราม่าหงสาจอมราชันย์

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 28 เม.ย. 2569 17:32 น.| อัปเดต: 28 เม.ย. 2569 17:34 น.
วันที่ 28 เมษายน 2569 สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ขอแจ้งมติคณะกรรมการสมาคมฯ ให้ดำเนินการตามข้อบังคับของสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ข้อ 17.4 โดยให้ บริษัท ซันชายน์ บุ๊ค จํากัด (สํานักพิมพ์บุรพัฒน์ คอมิคส์) สิ้นสุดความเป็นสมาชิกภาพของสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2569 เป็นต้นไป

ตามที่สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จําหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการจําหน่ายหนังสือของสํานักพิมพ์ บุรพัฒน์ คอมิคส์ ซึ่งอาจยังไม่ได้ขออนุญาตลิขสิทธิ์จากเจ้าของสิทธิอย่างถูกต้อง สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ จึงได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังสํานักพิมพ์ บุรพัฒน์ คอมิคส์ ตามหนังสือที่อ้างถึงข้อ 1 และได้มีการประชุม (ทางออนไลน์) ร่วมกัน เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569

ทั้งนี้ เนื่องจาก ผู้แทนเข้าร่วมประชุมของสํานักพิมพ์บุรพัฒน์ คอมิคส์ ไม่มีอํานาจในการตัดสินใจและมีข้อมูลเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวในขอบเขตจํากัด สมาคม ผู้จัดพิมพ์ฯ จึงได้เสนอให้ผู้มีอํานาจตัดสินใจเข้าร่วมการหารือเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน แต่ไม่ได้รับความร่วมมือดังกล่าว

ต่อมา เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 สํานักพิมพ์บุรพัฒน์ คอมิคส์ ได้มีหนังสือแจ้งมายังสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ว่าจะ ดําเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นการภายในระหว่างบริษัทและคู่ค้า ซึ่งสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ได้เคารพต่อแนวทางดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ได้มีหนังสือถึงสํานักพิมพ์บุรพัฒน์ คอมิคส์ ในฐานะผู้ร่วมออกบูธสัปดาห์หนังสือ แห่งชาติ ครั้งที่ 54ฯ และสมาชิกสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ตามหนังสือที่อ้างถึงข้อ 2 และ 3 ซึ่งสํานักพิมพ์บุรพัฒน์ คอมิคส์ ได้แจ้งรับทราบ ข้อกําหนดดังกล่าว แต่ไม่ได้ดําเนินการนําส่งรายชื่อหนังสือและเอกสารแสดงสิทธิ์ตามที่กําหนด

กระทั่งเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2569 เจ้าของลิขสิทธิ์ได้มีการประกาศชี้แจงต่อสาธารณชนว่า สํานักพิมพ์บุรพัฒน์ คอมิคส์ ได้ทําการจัดพิมพ์ เผยแพร่ และจําหน่ายผลงานที่เกี่ยวข้องกับ “หงสาจอมราชันย์” โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ในการนี้ สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า สํานักพิมพ์บุรพัฒน์ คอมิคส์ ไม่ให้ความร่วมมือในการชี้แจงข้อเท็จจริง ต่อสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ และไม่ดําเนินการแก้ไขปัญหาลิขสิทธิ์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงการระบุข้อความบนหน้าปกหนังสือหงสาจอม ราชันย์ ว่า “ลิขสิทธิ์ถูกต้อง” ทั้งที่ข้อเท็จจริงไม่เป็นเช่นนั้น ถือเป็นการสร้างความเข้าใจผิดอย่างร้ายแรงต่อผู้บริโภค พฤติการณ์ดังกล่าว ถือเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับของสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ข้อ 16 หน้าที่ของสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ ดังนี้

ข้อ 16.3 รักษาจรรยาบรรณในวิชาชีพ เคารพกฎหมายและธรรมเนียมปฏิบัติที่ดีของธุรกิจหนังสือ

ข้อ 16.4 ไม่กระทําการใด ๆ อันละเมิดหรือผิดหลักการค้า ผิดสัญญา ผิดข้อตกลง หรือละเมิดลิขสิทธิ์ต่อสมาชิกหรือ บุคคลภายนอก นอกจากนั้น ไม่มีพฤติกรรมที่สร้างความเสียหายต่อผู้ประกอบการรายอื่นโดยดําเนินการทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม อันหมายรวมถึงการกีดกันการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นอย่างไม่เป็นธรรม การใช้อํานาจตลาดหรืออํานาจต่อรอง
ที่เหนือกว่าอย่างไม่เป็นธรรม การกําหนดเงื่อนไขทางการค้าอันเป็นการจํากัดหรือขัดขวางการประกอบธุรกิจของผู้อื่นอย่าง
ไม่เป็นธรรม

ดังนั้น คณะกรรมการสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ จึงมีมติให้ดําเนินการตามข้อบังคับของสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ข้อ 17.4 โดยให้บริษัท ซันชายน์ บุ๊ค จํากัด (สํานักพิมพ์บุรพัฒน์ คอมิคส์) สิ้นสุดความเป็นสมาชิกภาพของสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2569 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

นายณัฐกร วุฒิชัยพรกุล นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จําหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย

ภาพจาก Facebook : Thai Book Fair
ภาพจาก Facebook : Thai Book Fair

ข้อมูลจาก : Thai Book Fair

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด
แก๊งมั่วสุม ยึดสะพานลอย ถ่ายคอนเทนต์สยิวลงกลุ่มลับ ทิ้งเศษซากเกลื่อนพื้น ข่าว

ตะลึง! แก๊งมั่วสุม ยึดสะพานลอย ถ่ายคอนเทนต์สยิวลงกลุ่มลับ ทิ้งเศษซากเกลื่อนพื้น

5 นาที ที่แล้ว
สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ สั่งคัดชื่อ บุรพัฒน์ คอมิคส์ พ้นสมาชิก ข่าว

สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ มีมติให้ “บุรพัฒน์ คอมิคส์” พ้นสมาชิก เซ่นดราม่าหงสาจอมราชันย์

14 นาที ที่แล้ว
&quot;หนึ่ง พระประแดง&quot; เปิดถุงยาแนวโชว์ ฝากถึง &quot;เบิร์ด วันว่างๆ&quot; ทำแบบนี้อีกเจอดีแน่ ข่าว

“หนึ่ง พระประแดง” เปิดถุงยาแนวโชว์ ฝากถึง “เบิร์ด วันว่างๆ” ทำแบบนี้อีกเจอดีแน่

31 นาที ที่แล้ว
เบิร์ด วันว่างว่าง ส่อโดนโทษเพิ่ม หลังผลตรวจเหยื่อ &quot;เยื่อตาอักเสบ&quot; จากสารเคมีกาวยาแนว ข่าว

เบิร์ด วันว่างว่าง ส่อโดนโทษเพิ่ม หลังผลตรวจเหยื่อ “เยื่อตาอักเสบ” จากสารเคมีกาวยาแนว

36 นาที ที่แล้ว
หวยลาว 28 4 69 หวยลาว

หวยลาว 28 เมษายน 2569 ผลเลข 6 ตัวออกอะไร อัปเดตเรียลไทม์ที่นี่

46 นาที ที่แล้ว
หม่อมหลวง สุรสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์ ถึงแก่อนิจกรรม ข่าว

อาลัยยิ่ง สุรสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์ อดีตคณบดีวิจิตรศิลป์ มช. ถึงแก่อนิจกรรม

48 นาที ที่แล้ว
นาที ทักษิณ ชินวัตร สวมกอดครอบครัว ก่อนลุ้นพักโทษ 29 เม.ย. นี้ ข่าว

นาที ทักษิณ ชินวัตร สวมกอดครอบครัว ก่อนลุ้นพักโทษ 29 เม.ย. นี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวธุรกิจ

ชาวต่างชาติซื้อคอนโดในไทยโดยไม่ต้องเสียภาษีได้จริงหรือ?

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เบิร์ด วันว่างๆ อัดคลิปขอโทษทำคอนเทนต์ยาแนวปะหน้าสงกรานต์ ข่าว

เบิร์ด วันว่างๆ กราบขอโทษ ยอมรับใช้ยาแนว ไม่คิดว่าเรื่องบานปลาย ยืนยันไม่ได้แถ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจไซเบอร์ จ่อดำเนินคดี &quot;เบิร์ด วันว่างๆ&quot; พร้อมเสนอปิดทั้ง 3 เพจ ข่าว

งานเข้า! ตำรวจไซเบอร์ จ่อดำเนินคดี “เบิร์ด วันว่างๆ” ปมยาแนว พร้อมเสนอปิดทั้ง 3 เพจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอกนัฏ ยันสูตรค่าไฟใหม่ มิ.ย. 69 ใช้เกิน 200 หน่วยยังได้ประโยชน์ เศรษฐกิจ

สูตรค่าไฟใหม่ ใครจ่ายถูกลงสุด? เอกนัฏ แจงชัดใช้เกิน 400 หน่วย ต้องจ่ายเท่าไหร่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นายกฯ สั่งตั้งบอร์ดนโยบายเศรษฐกิจ รับมือผลกระทบ ความไม่สงบในตะวันออกกลาง ข่าวการเมือง

นายกฯ สั่งตั้งบอร์ดนโยบายเศรษฐกิจ รับมือผลกระทบ ความไม่สงบในตะวันออกกลาง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว

เลขเด็ด ปฏิทินลาว วิเคราะห์สูตรข้ามโขง ก่อนหวยลาวออก 28 เม.ย. 69

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
19 แอป ราชกิจจา ข่าว

ราชกิจจาฯ ประกาศคุมเข้ม การใช้สื่อออนไลน์ ตุลาการศาลปกครอง ห้ามวิจารณ์คดี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวโวย รพ.ถลาง วินิจฉัยมั่ว-จ่ายยาผิด เพจดังงัดหลักฐานฟาดกลับ ความดันพุ่งทะลุ 200 ข่าว

สาวโวย รพ.ถลาง วินิจฉัยมั่ว-จ่ายยาผิด เพจดังงัดหลักฐานกลับ ความดันพุ่งทะลุ 200

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจไซเบอร์ เตือน หยุดสร้าง-แชร์ &quot;คอนเทนต์ขยะ&quot; เจอโทษหนักทั้งจำทั้งปรับ ข่าว

ตำรวจไซเบอร์ เตือน หยุดสร้าง-แชร์ “คอนเทนต์ขยะ” เจอโทษหนักทั้งจำทั้งปรับ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไทยแอร์เอเชีย ประกาศลดเที่ยวบิน 30% เซ่นพิษวิกฤตน้ำมันแพง-นทท.ลด เช็กตารางบินด่วน! เศรษฐกิจ

ไทยแอร์เอเชีย ประกาศลดเที่ยวบิน 30% เซ่นพิษวิกฤตน้ำมันแพง-นทท.ลด เช็กตารางบินด่วน!

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอ็ม เอกชาติ โชว์สลิปโอนเงินเยียวยายายแบงค์ เลสเตอร์ เ ข่าว

เอ็ม เอกชัย งัดสลิปโชว์ โต้ข่าวไม่ส่งเงิน ยายแบงค์ เลสเตอร์ ยันไม่ทิ้งแน่นอน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สั่งจำคุก &quot;สจ.กอล์ฟ&quot; ลูก สส.ดังสงขลา พร้อมพวก รุมทำร้ายตำรวจคูหาเลือกตั้ง ข่าว

สั่งจำคุก “สจ.กอล์ฟ” ลูก สส.ดังสงขลา พร้อมพวก รุมทำร้ายตำรวจคูหาเลือกตั้ง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาการล่าสุด นก เชิญยิ้ม แพทย์สั่งให้ยาฆ่าเชื้อ หลังผลตรวจพบการติดเชื้อในกระแสเลือด บันเทิง

อาการล่าสุด นก เชิญยิ้ม แพทย์สั่งให้ยาฆ่าเชื้อ หลังผลตรวจพบการติดเชื้อในกระแสเลือด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไวรัลน้ำตาซึม แบกตู้เย็นวิ่งมาราธอน เบื้องหลังถึงแม่ ทำน้ำตาไหลพราก ข่าวต่างประเทศ

ไวรัลน้ำตาซึม แบกตู้เย็นวิ่งมาราธอน เบื้องหลังถึงแม่ ทำน้ำตาไหลพราก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจอร์รี.เค แรปเปอร์เกาหลีใต้ ป่วยมะเร็งสมองเสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

แฟนคลับช็อก แรปเปอร์โกนผมทั้งหัว สู้มะเร็งสมอง 2 ปี ก่อนจากไปสงบ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลือแรง! ลินคอล์น เดอะเฟซเมน 4 ถูกแฟนนางเอกตัวแม่ ตบหน้า จนเข้ารพ. เจ้าตัวโร่แจง บันเทิง

ลือแรง! ลินคอล์น เดอะเฟซเมน 4 ถูกแฟนนางเอกตัวแม่ ตบหน้า จนเข้ารพ. เจ้าตัวโร่แจง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 28 เม.ย. 69 ครั้งที่ 9 ปรับขึ้น 50 บาท ภาพรวมยังร่วงหนัก 550 บาท

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

อสังหาฯ ไทยฝ่าวิกฤตชะลอตัว จัดเวทีประกาศรางวัล Thailand Real Estate Awards 2026 เฟ้นหานักพัฒนาคุณภาพ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หวยลาว 28 4 69

หวยลาว 28 เมษายน 2569 ผลเลข 6 ตัวออกอะไร อัปเดตเรียลไทม์ที่นี่

เผยแพร่: 28 เมษายน 2569
นาที ทักษิณ ชินวัตร สวมกอดครอบครัว ก่อนลุ้นพักโทษ 29 เม.ย. นี้

นาที ทักษิณ ชินวัตร สวมกอดครอบครัว ก่อนลุ้นพักโทษ 29 เม.ย. นี้

เผยแพร่: 28 เมษายน 2569

ชาวต่างชาติซื้อคอนโดในไทยโดยไม่ต้องเสียภาษีได้จริงหรือ?

เผยแพร่: 28 เมษายน 2569
เบิร์ด วันว่างๆ อัดคลิปขอโทษทำคอนเทนต์ยาแนวปะหน้าสงกรานต์

เบิร์ด วันว่างๆ กราบขอโทษ ยอมรับใช้ยาแนว ไม่คิดว่าเรื่องบานปลาย ยืนยันไม่ได้แถ

เผยแพร่: 28 เมษายน 2569
