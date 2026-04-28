สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ มีมติให้ “บุรพัฒน์ คอมิคส์” พ้นสมาชิก เซ่นดราม่าหงสาจอมราชันย์
สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ มีมติ สำนักพิมพ์บุรพัฒน์ พ้นสมาชิกภาพ ปมละเมิดลิขสิทธิ์หงสาจอมราชันย์ พิมพ์ขายนาน 15 ปี ชี้ผิดจรรยาบรรณร้ายแรง ทำลายกลไกตลาด
วันที่ 28 เมษายน 2569 สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ขอแจ้งมติคณะกรรมการสมาคมฯ ให้ดำเนินการตามข้อบังคับของสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ข้อ 17.4 โดยให้ บริษัท ซันชายน์ บุ๊ค จํากัด (สํานักพิมพ์บุรพัฒน์ คอมิคส์) สิ้นสุดความเป็นสมาชิกภาพของสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2569 เป็นต้นไป
ตามที่สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จําหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการจําหน่ายหนังสือของสํานักพิมพ์ บุรพัฒน์ คอมิคส์ ซึ่งอาจยังไม่ได้ขออนุญาตลิขสิทธิ์จากเจ้าของสิทธิอย่างถูกต้อง สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ จึงได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังสํานักพิมพ์ บุรพัฒน์ คอมิคส์ ตามหนังสือที่อ้างถึงข้อ 1 และได้มีการประชุม (ทางออนไลน์) ร่วมกัน เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569
ทั้งนี้ เนื่องจาก ผู้แทนเข้าร่วมประชุมของสํานักพิมพ์บุรพัฒน์ คอมิคส์ ไม่มีอํานาจในการตัดสินใจและมีข้อมูลเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวในขอบเขตจํากัด สมาคม ผู้จัดพิมพ์ฯ จึงได้เสนอให้ผู้มีอํานาจตัดสินใจเข้าร่วมการหารือเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน แต่ไม่ได้รับความร่วมมือดังกล่าว
ต่อมา เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 สํานักพิมพ์บุรพัฒน์ คอมิคส์ ได้มีหนังสือแจ้งมายังสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ว่าจะ ดําเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นการภายในระหว่างบริษัทและคู่ค้า ซึ่งสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ได้เคารพต่อแนวทางดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ได้มีหนังสือถึงสํานักพิมพ์บุรพัฒน์ คอมิคส์ ในฐานะผู้ร่วมออกบูธสัปดาห์หนังสือ แห่งชาติ ครั้งที่ 54ฯ และสมาชิกสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ตามหนังสือที่อ้างถึงข้อ 2 และ 3 ซึ่งสํานักพิมพ์บุรพัฒน์ คอมิคส์ ได้แจ้งรับทราบ ข้อกําหนดดังกล่าว แต่ไม่ได้ดําเนินการนําส่งรายชื่อหนังสือและเอกสารแสดงสิทธิ์ตามที่กําหนด
กระทั่งเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2569 เจ้าของลิขสิทธิ์ได้มีการประกาศชี้แจงต่อสาธารณชนว่า สํานักพิมพ์บุรพัฒน์ คอมิคส์ ได้ทําการจัดพิมพ์ เผยแพร่ และจําหน่ายผลงานที่เกี่ยวข้องกับ “หงสาจอมราชันย์” โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ในการนี้ สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า สํานักพิมพ์บุรพัฒน์ คอมิคส์ ไม่ให้ความร่วมมือในการชี้แจงข้อเท็จจริง ต่อสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ และไม่ดําเนินการแก้ไขปัญหาลิขสิทธิ์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงการระบุข้อความบนหน้าปกหนังสือหงสาจอม ราชันย์ ว่า “ลิขสิทธิ์ถูกต้อง” ทั้งที่ข้อเท็จจริงไม่เป็นเช่นนั้น ถือเป็นการสร้างความเข้าใจผิดอย่างร้ายแรงต่อผู้บริโภค พฤติการณ์ดังกล่าว ถือเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับของสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ข้อ 16 หน้าที่ของสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ ดังนี้
ข้อ 16.3 รักษาจรรยาบรรณในวิชาชีพ เคารพกฎหมายและธรรมเนียมปฏิบัติที่ดีของธุรกิจหนังสือ
ข้อ 16.4 ไม่กระทําการใด ๆ อันละเมิดหรือผิดหลักการค้า ผิดสัญญา ผิดข้อตกลง หรือละเมิดลิขสิทธิ์ต่อสมาชิกหรือ บุคคลภายนอก นอกจากนั้น ไม่มีพฤติกรรมที่สร้างความเสียหายต่อผู้ประกอบการรายอื่นโดยดําเนินการทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม อันหมายรวมถึงการกีดกันการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นอย่างไม่เป็นธรรม การใช้อํานาจตลาดหรืออํานาจต่อรอง
ที่เหนือกว่าอย่างไม่เป็นธรรม การกําหนดเงื่อนไขทางการค้าอันเป็นการจํากัดหรือขัดขวางการประกอบธุรกิจของผู้อื่นอย่าง
ไม่เป็นธรรม
ดังนั้น คณะกรรมการสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ จึงมีมติให้ดําเนินการตามข้อบังคับของสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ข้อ 17.4 โดยให้บริษัท ซันชายน์ บุ๊ค จํากัด (สํานักพิมพ์บุรพัฒน์ คอมิคส์) สิ้นสุดความเป็นสมาชิกภาพของสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2569 เป็นต้นไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
นายณัฐกร วุฒิชัยพรกุล นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จําหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
ข้อมูลจาก : Thai Book Fair
