พัทยาอีกแล้ว! คลิปหลุด 2 นทท.ฝรั่ง โชว์กินกล้วยเอาท์ดอร์ ไม่สนคนเดินเล่นริมหาด
พัทยาอีกแล้ว! เพจ ซ้อเปา แฉคลิปหลุด 2 นักท่องเที่ยวต่างชาติ โชว์กินกล้วยแบบเอาท์ดอร์ ไม่สนสายคนเดินเล่นริมหาด ชาวเน็ตเอือมพฤติกรรมเสื่อม
เกิดเรื่องแบบนี้ให้เห็นกันจนชินตา เมื่อเพจเฟซบุ๊ก ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ โพสต์คลิปนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นผู้ชาย 2 คน นั่งดื่มกันอยู่ที่ริมชายหาดพัทยา แต่จู่ ๆ ชาย 1 ในนั้นก็นั่งคุกเข่าลงกับพื้นทรายหันหน้าเข้าหาเพื่อนชายอีกคนที่ยืนอยู่ ก่อนจะใช้ปากร่วมรักให้แบบกลางแจ้ง ทั้ง ๆ ที่บริเวณที่ 2 คนนี้กินกล้วยโชว์อยู่นั้นเป็นจุดที่อยู่ใกล้ฟุตบาธมาก และยังมีผู้คนผ่านไปมาอยู่ แต่ก็ไม่ได้ทำให้ 2 ฝรั่งนั้นเขินอายแต่อย่างใด
ท่ามกลางคอมเมนต์ของชาวเน็ตที่ไม่โอเคกับพฤติกรรมที่ไม่เคารพสถานที่ กฎระเบียบ และวัฒนธรรมของประเทศไทย ทั้ง ๆ ที่เปิดให้การท่องเที่ยวเป็นเสรี แต่ประชาชนคนไทยกลับต้องเจอกับนักท่องเที่ยวแบบนี้ ทำเหมือนด้อยค่าประเทศไทย และยังไม่เห็นมีหน่วยงานไหนจัดการได้สักที
อ้างอิงจาก : FB ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ
