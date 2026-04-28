คดีพลิก! สาวโวย รพ.ถลาง วินิจฉัยมั่ว ลบโพสต์แล้ว เพจดังงัดหลักฐานฟาดกลับ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 28 เม.ย. 2569 17:59 น.| อัปเดต: 28 เม.ย. 2569 17:59 น.
ดราม่าสาวโวยโรงพยาบาลถลางจ่ายยาผิด หวังขอยาแก้ปวดรถชน ล่าสุดโพสต์ต้นทางปลิวหาย ด้านเพจ Drama-addict ชี้แจงโรงพยาบาลทำถูกมาตรฐาน เตือนคนไข้รีบรักษาความดันด่วน

จากกรณีดราม่าบนโลกออนไลน์เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2569 ที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ข้อความวิจารณ์การทำงานของโรงพยาบาลถลาง จังหวัดภูเก็ต อย่างรุนแรง โดยระบุว่าเดินทางไปโรงพยาบาลเพื่อขอรับยาแก้ปวดและใบรับรองแพทย์จากอุบัติเหตุรถชน แต่แพทย์กลับวินิจฉัยว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงเรื้อรัง พร้อมกล่าวหาว่าแพทย์ทำงานมั่วและไม่ใส่ใจผู้ป่วย ล่าสุดพบว่าโพสต์ต้นทางดังกล่าวได้ถูกลบออกไปจากระบบแล้ว

อย่างไรก็ตาม เรื่องราวกลับตาลปัตรเมื่อ เฟซบุ๊ก เพจ Drama-addict ได้ออกมาแชร์แถลงการณ์ชี้แจงข้อเท็จจริงจากทางโรงพยาบาลถลาง พร้อมระบุข้อความว่า “ต้นโพสปลิวละ ให้กำลังใจ รพ ถลาง”

เพจดังยังได้อธิบายเพิ่มเติมจากแถลงการณ์ว่า โรงพยาบาลได้ปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างถูกต้องแล้ว โดยระบุว่าคนไข้รายนี้เคยประสบอุบัติเหตุจราจรมาก่อนหน้านี้ และแพทย์ได้ทำการตรวจร่างกายพร้อมเอกซเรย์แล้วในขณะนั้น แต่คนไข้มีอาการปวดศีรษะรุนแรง แพทย์จึงแนะนำให้ทำซีทีสแกน (CT Scan) ทว่าคนไข้ปฏิเสธ

หนึ่งเดือนต่อมา คนไข้กลับมาที่โรงพยาบาลด้วยอาการปวดศีรษะอีกครั้ง แพทย์ตรวจพบว่ามีความดันโลหิตสูงถึงขั้นวิกฤตที่ 207/135 จึงทำการซีทีสแกน แต่ไม่พบความผิดปกติใด ๆ ในสมอง แพทย์จึงสรุปว่าอาการปวดศีรษะนั้นเกิดจากภาวะความดันโลหิตสูงรุนแรง ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุเมื่อเดือนที่แล้ว แต่คนไข้กลับปฏิเสธการรับยาลดความดัน

เพจ Drama-addict ทิ้งท้ายเตือนสติคนไข้ว่า สิ่งที่ควรทำเร่งด่วนที่สุดในตอนนี้คือการรีบไปรักษาโรคความดันโลหิตสูง เพราะตัวเลขความดันระดับนี้ถือว่าอันตรายต่อชีวิตอย่างมาก

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

