คุกเฒ่าวัย 78 ปี ล่อลวงเด็กผ่านดาร์กเว็บ สื่อลามกอนาจารเพียบ

ศาลออสเตรเลียสั่งจำคุกเฒ่าวัย 78 ปี คดีล่อลวงเด็กผ่านดาร์กเว็บ ครอบครองสื่อลามกอนาจาร
ศาลออสเตรเลียพิพากษาจำคุกชายชาวเมลเบิร์นอายุ 78 ปี เป็นเวลา 6 ปี จากความผิดฐานล่อลวงเด็กบนดาร์กเว็บพร้อมเผยแพร่สื่อลามกอนาจารเด็ก
ตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียระบุว่า ชายสูงวัยรายนี้อาศัยอยู่ในย่านริงวูดอีสต์ เป็นผู้ดูแลเว็บไซต์บนดาร์กเว็บที่ต้องได้รับคำเชิญถึงจะเข้าใช้งานได้ เป็นแหล่งชักชวนเยาวชนทั้งในออสเตรเลียกับต่างประเทศให้เข้ามาสนทนาเรื่องกิจกรรมทางเพศกับเด็ก ตลอดจนเป็นพื้นที่สำหรับส่งต่อสื่อลามกอนาจาร
ศูนย์ต่อต้านการแสวงหาประโยชน์จากเด็กแห่งออสเตรเลียได้รับแจ้งเบาะแสเมื่อเดือนมิถุนายน 2565 ว่ามีชายคนหนึ่งสนทนาเรื่องเพศกับเยาวชนบนดาร์กเว็บ หลังจากตั้งทีมสืบสวนระดับชาติ ในปี 2566 ตำรวจนำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านพัก 3 แห่งในพื้นที่ย่านริงวูดอีสต์ วันเทอร์นาเซาท์ ฮีลส์วิลล์ เจ้าหน้าที่ตรวจยึดคอมพิวเตอร์ 4 เครื่อง โทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลดิจิทัล 5 ชิ้น แผ่นซีดีกับดีวีดีรวม 221 แผ่น นิตยสาร 149 เล่ม หนังสืออีก 3 เล่ม
ผลการตรวจสอบหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์พบสื่อลามกอนาจารเด็กจำนวนมาก ข้อมูลดิจิทัลยังระบุชัดเจนว่าผู้ก่อเหตุทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลเว็บไซต์ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2564 ถึงเดือนมกราคม 2566 เขาใช้พื้นที่นี้พูดคุยเรื่องเพศพร้อมแบ่งปันสื่อลามกอนาจารกับเด็กชายอายุ 8 ถึง 14 ปี เขายังเข้าไปดูพร้อมดาวน์โหลดสื่อผิดกฎหมายอื่นๆ เก็บไว้ด้วย
ชายคนนี้รับสารภาพเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วรวม 11 ข้อหา ครอบคลุมความผิดฐานครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็ก ใช้บริการเครือข่ายเพื่อส่งต่อข้อมูลผิดกฎหมาย ดูแลระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเผยแพร่สื่ออนาจาร ศาลจึงพิจารณาตัดสินลงโทษจำคุก 6 ปี
ซิโมน บุชเชอร์ รักษาการผู้บังคับการตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลีย กล่าวเตือนบุคคลที่ล่วงละเมิดทางเพศเด็กบนโลกออนไลน์ว่า การกระทำเหล่านั้นจะนำไปสู่การรับโทษจำคุกสถานหนัก
“ขอให้ใช้กรณีนี้เป็นคำเตือน หากคุณทำผิดกฎหมาย เราจะตามล่าตัวคุณมาขึ้นศาล ซึ่งคุณจะต้องเผชิญกับการจำคุกเป็นเวลานาน” ซิโมนกล่าวทิ้งท้าย
