ลุ้นอิสรภาพ “ทักษิณ” ชื่อติดโผ 10 นักโทษพักโทษ คาดได้กลับบ้าน 11 พ.ค.นี้
ลุ้นอิสรภาพ! “ทักษิณ ชินวัตร” มีชื่อผ่านเกณฑ์พักโทษระดับเรือนจำ คาดได้รับการปล่อยตัวคุมประพฤติ 11 พ.ค. 69 หลังรับโทษครบ 8 เดือน
ความเคลื่อนไหวล่าสุดจากกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยข่าวใหญ่เกี่ยวกับกระบวนการพักโทษของนักโทษเด็ดขาด โดยเฉพาะรายชื่อของ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ปัจจุบันอยู่ระหว่างการรับโทษ 1 ปี และถูกคุมขังมาแล้วกว่า 6 เดือน ซึ่งถือว่าเข้าใกล้เงื่อนไขการได้รับอิสรภาพชั่วคราวตามกฎหมาย
ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาพักโทษระดับเรือนจำครั้งล่าสุด มีข้อสรุปว่า คณะกรรมการระดับเรือนจำกลางคลองเปรม มีมติเห็นชอบให้นักโทษเด็ดขาด 10 รายผ่านเกณฑ์พักโทษ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ “นายทักษิณ ชินวัตร” มีคุณสมบัติตามที่กำหนด คือ รับโทษมาแล้วเกิน 2 ใน 3 ของโทษทั้งหมด (ประมาณ 8 เดือน) จึงเข้าข่ายได้รับการปล่อยตัวเพื่อคุมประพฤติต่อจนครบกำหนด
และหากทุกขั้นตอนผ่านการอนุมัติ คาดว่านายทักษิณจะได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำในช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2569 เพื่อเข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติอีก 4 เดือนจนพ้นโทษถาวร
แม้จะผ่านด่านแรกไปได้ แต่รายชื่อทั้งหมดยังต้องผ่านการกลั่นกรองอีก 2 ลำดับชั้น โดยคณะกรรมการระดับกรมจะใช้เวลาประมาณ 2 เดือนในการตรวจสอบความสมบูรณ์ของเอกสารและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ จากนั้น คณะอนุกรรมการฯ ของกระทรวงจะเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยขั้นสุดท้าย โดยดูจากพฤติการณ์คดี ความเหมาะสมของผู้อุปการะ และผลกระทบต่อความปลอดภัยของสังคม
ส่วนเรื่อง การติดกำไล EM นั้น หล่งข่าวระบุว่า ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการ โดยจะพิจารณาจากปัจจัยด้านสุขภาพ และอายุของผู้ต้องขังที่เกิน 70 ปี รวมถึงความเสี่ยงในการกระทำผิดซ้ำ ซึ่งหากพิจารณาแล้วว่ามีความปลอดภัยสูงและมีปัญหาด้านสุขภาพ ก็อาจจะไม่ต้องใส่กำไล EM
- คกก.เรือนจำคลองเปรม มีมติให้ “ทักษิณ” ติด 1 ใน 10 ผ่านเกณฑ์พักโทษกรณีทั่วไป
- “พินทองทา” เผย “ทักษิณ” ตาแดง คาดเกิดจากความดัน แต่ไม่มีอะไรน่าห่วง
- รมว.ยุติธรรม การันตีพักโทษ “ทักษิณ” เสร็จทัน 11 พ.ค. ลั่นไม่มีใครต้องเสียสิทธิ์
อ้างอิงจาก : ch3plus
