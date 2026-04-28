อาลัยยิ่ง สุรสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์ อดีตคณบดีวิจิตรศิลป์ มช. ถึงแก่อนิจกรรม
หม่อมหลวง สุรสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์ อดีตคณบดีคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถึงแก่อนิจกรรม ด้าน เผ่าทอง ทองเจือ โพสต์ลาเพื่อนรักกลุ่มโบราณคดีศิลปากร
วันที่ 28 เมษายน 2569 คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โพสต์ข้อความขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของ ศาสตราจารย์ หม่อมหลวง สุรสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์ อดีตคณบดีคณะวิจิตรศิลป์ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะไทย ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยความอาลัยยิ่ง ส่วนของกำหนดการจะมีการแจ้งให้ทราบในภายหลัง
ขณะที่ เผ่าทอง ทองเจือ นักโบราณคดี อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัย ออกมาโพสตืข้อความอาลัยต่อการจากไปของเพื่อนร่วมรุ่นคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบุว่า
“นกเป็นเพื่อนเรียนรุ่นเดียวกันกับผม ที่คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และสนิทสนมอยู่แก๊งเดียวกัน มีกัน 4 คน คือ นก ปุ๊กลิ๊ก แป้นและผม ปุ๊กลิ๊กจากไปคนแรก วันนี้นกตามปุ๊กลิ๊กไปอีกคนนึงแล้ว การขุดค้นทางโบราณคดี ทั้ง 4 ชั้นปี เราขุดอยู่หลุมเดียวกันหมด ความรักความผูกพันทุกอย่างอยู่ในใจของพวกเรา ไม่จำเป็นต้องบรรยาย
พี่ต้า.. ซึ่งเป็นรุ่นพี่รุ่นใหญ่ของพวกเรา แต่งเพลงแววมยุรา เอาไว้เป็นเพลงประจำคณะ เปรียบชาวโบราณคดี เหมือนกับดอกผักตบชวา..สวย…แต่ไร้ค่า… และล่องรอยไปตามสายน้ำ อย่างไร้จุดหมายปลายทาง
วันนี้..นกเดินทางล่องลอยไปตามสายน้ำนั้นแล้ว… อย่าเหงานะ…เดี๋ยวเราก็จะได้ไปเจอกันอีก…
*ดอกเอย เจ้าแววมยุราไหลล่องมา ตามสายชลาลัย
พุ่มพวง สีม่วงงามสดใสดั่งมาลัย จากวิมานแมน
แววมยุรา ร่วงลับ ดับอีกดอก
กลีบช้ำชอก ร่วงลา อาลัยยิ่ง
‘นก’สุรสวัสดิ์ พลัดพราก
จากไกลจริง
เหลือแต่สิ่ง ดีงาม และความดี
เพื่อนจากไป ไกลโพ้น จนสุดหล้า
อยู่แดน อมิตา พระทรงศรี
โปรดทรงรับ ดวงวิญญาณ ของคนดี
สถิตย์ที่ สุขาวดี ณ แดนไกล
ดอกเอย เจ้าแววมยุรา ไหลล่องมา หวังพบใคร
ล่องลอย ไปไกลแสนไกล
พบผู้ใด เห็นค่าบ้างเอย…”
สำหรับ หม่อมหลวงสุรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ เป็นนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดี ถือเป็นบุคคลสำคัญในวงการวิชาการไทย ท่านมีความเชี่ยวชาญด้านศิลปะล้านนา, โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ และ ภาพเขียนต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากผลงานทางวิชาการและงานสอนแล้ว ท่านยังเป็นผู้ผลักดัน อนุรักษษ์ศิลปกรรมล้านนา รวมทั้งพัฒนานักวิชาการด้สนประวัติศาสตรา์และโบราณคดีภาคเหนือ
