งานเข้า! ตำรวจไซเบอร์ จ่อดำเนินคดี “เบิร์ด วันว่างๆ” ปมยาแนว พร้อมเสนอปิดทั้ง 3 เพจ
ตำรวจไซเบอร์ จ่อดำเนินคดี “เบิร์ด วันว่างๆ” หลังทำคลิปกาวยาแนว ช่วงสงกรานต์พระประแดง จ่อเสนอปิดเพจทั้ง 3 เพจภายในวันนี้หรือพรุ่งนี้
28 เม.ย. 2569 พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง รอง ผบช.สอท. พร้อมด้วย พ.ต.อ.ทำนุรัฐ คงมั่น รอง ผบก.สอท.1 กล่าวถึงกรณีการดำเนินคดีกับเบิร์ด วันว่างๆ ที่ออกมาทำคอนเทนต์กระทบต่อประชาชนซ้ำซาก โดยเฉพาะล่าสุดที่ทำคลิปนำกาวยาแนวผสมน้ำมาปะแทนแป้งในช่วงเทศกาลสงกรานต์พระประแดง
พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ กล่าวว่า ตำรวจไซเบอร์ได้ประสาน สภ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ในการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือคดีอาญาเชิงกายภาพ มีผู้เสียหาย 2 รายแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สภ.พระประแดง คาดว่า เบิร์ด วันว่างๆ จะมีความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่น ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295
ขณะเดียวกัน พนักงานสอบสวนได้ส่งผู้เสียหายทั้ง 2 รายไปตรวจร่างกายเพิ่มเติม หากพบว่าได้รับบาดเจ็บสาหัส ก็จะแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297 ส่วนบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์กาวยาแนวก็เตรียมแจ้งความดำเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับการละเมิด เครื่องหมายการค้า และการคุ้มครองผู้บริโภค
สำหรับส่วนที่สอง คือคดีออนไลน์ ตำรวจไซเบอร์ตรวจสอบทั้ง 3 เพจของ เบิร์ด วันว่างๆ พบว่าเนื้อหาเข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ มาตรา 14 (1) เรื่องนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งการโพสต์คลิปแนะกาวยาแนวใส่ประชาชน และคลิปที่กล่าวอ้างว่าผงดังกล่าวเป็นแป้งมัน ไม่ใช่กาวยาแนว ซึ่งอาจเข้าข่ายบิดเบือนข้อเท็จจริง รวมถึงยังอาจผิดใน มาตรา 14 (2) เรื่องเผยแพร่ข้อมูลที่ทำให้ประชาชนตื่นตระหนก โทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ตำรวจไซเบอร์เตรียมนำเลข URL ของทั้ง 3 เพจ เสนอต่อกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้ดำเนินการปิดแพลตฟอร์มเพจทั้ง 3 เพจ ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการปิดได้ภายในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ ทั้งนี้ ประชาชนที่ปรากฏในคลิปและต้องการแจ้งความเรื่องการไม่ยินยอมให้เผยแพร่ สามารถแจ้งความดำเนินคดีได้เช่นกัน ในความผิดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
พ.ต.อ.ทำนุรัฐ คงมั่น ชี้แจงว่า การออกหมายจับในส่วนของตำรวจไซเบอร์นั้น ต้องดูที่เจตนาเป็นหลัก และต้องสามารถพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคลได้แน่ชัดว่า ผู้ที่เป็นคนโพสต์หรือนำเข้าข้อมูลสู่ระบบคอมพิวเตอร์ คือเบิร์ด วันว่างๆ จริง ดังนั้นต้องรอให้ เบิร์ด วันว่างๆ เข้ามาพบตำรวจและนำโทรศัพท์ตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน จึงจะสามารถยืนยันตัวบุคคลและออกหมายจับได้
