เอ็ม เอกชัย งัดสลิปโชว์ โต้ข่าวไม่ส่งเงิน ยายแบงค์ เลสเตอร์ ยันไม่ทิ้งแน่นอน

เอ็ม เอกชาติ งัดสลิปโอนเงินเดือนละ 1 หมื่นบาท โต้ข่าวไม่โอนเงินเยียวยาให้ ยายแบงค์ เลสเตอร์ ยืนยันทำตามสัญญาแน่นอน
ถูกพูดถึงอีกครั้งหลังมีผู้สื่อข่าวไปขอสัมภาษณ์ ยายของ แบงค์ เลสเตอร์ กรณีที่ เบิร์ด วันว่างๆ ทำคอนเทนต์ผสมยาแนวเล่นน้ำสงกรานต์ เผยว่า อีกฝ่ายเคยสัญญากับยายว่าจะเลิกทำคอนเทนต์ขยะ หากรับแล้วแต่ทำไมยังทำอีก ระหว่างที่มีการพูดคุยคุณยายอัปเดตบ้านที่ นายเอ็ม เอกชาติ อินฟลูฯ สายความเร็ว เคยรับปากว่าจะสร้างให้ใหม่ ตอนนี้ได้เพียงโครงสร้าง แต่ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างที่เคยคุยไว้ ครอบครัว 5 คนอยู่กันอย่างแออัด ในบ้านที่มีเพียง 2 ห้องนอน 1 ห้องรับแขก และ 1 ห้องน้ำ
ล่าสุด เอ็ม เอกชาติ ขอออกมาชี้แจงแก้ข่าวบิดเบือน หลังจากตนสร้างบ้านให้คุณยายแบงค์ เลสเตอร์ แล้วถูกคุมขัง กระทั่งสิ้นปีตนออกจากการคุมขัง จากนั้นตั้งตัวใหม่ ช่วงต้นปี 2569 ตนโอนเงินเยียวยาให้ยายแล้ว 3 เดือน โดยโชว์หลักฐานการโอนเงินจำนวน 10,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ได้แก่ วันที่ 7 มกราคม, 5 กุมภาพันธ์, 3 มีนาคม และล่าสุด 2 เมษายน ที่ผ่านมา
หนุ่มเอ็ม ยืนยันว่าโอนเงินเข้าบัญชีทุกเดือนแบบเงียบ ๆ โดยไม่ได้บอกใคร ให้คำมั่นว่าจะไม่ผิดสัญญากับ แบงค์ เลสเตอร์ อย่างแน่นอน
“ขอชี้แจ้งกรณีนี้ครับ หลังจากที่ผมสร้างบ้านเสร็จ ผมก็ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดและตัวผมเองก็ถูกคุมขัง หลังจากที่ผมออกมาเมื่อตอนสิ้นปี ผมก็ตั้งหลักชีวิตตัวเองใหม่ พอต้นปีมาผมก็ได้โอนเงินเยียวยาไปให้ยายตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม เป็นต้นมา
โดยโอนไปทุกเดือน แต่แค่ผมไม่ได้บอกใคร ผมเลือกที่จะโอนไปเงียบ ๆ ( ผมไม่ผิดสัญญาที่ให้ไว้กับแบงค์แน่นอนครับ ) ช่วยแก้ข่าวให้ผมหน่อยนะครับ ขอบคุณครับ”
สำหรับ เอ็ม เอกชาติ เคยออกมาให้สัมภาษณ์ช่วงปลายปี 2567 ว่าไม่ได้รู้จักหนุ่มแบงค์เป็นการส่วนตัว รู้จักผ่านเบิร์ด วันว่างๆ จนได้มาทำความรู้จักกัน ตนเคยจ้างอีกฝ่ายทำงานหลายครั้งแลกค่าจ้างหลักพันบาท
กระทั่งวันที่ 24 ธันวาคม 2567 ช่วงงานเลี้ยง แบงค์ เลสเตอร์ เดินมาหาตน ซึ่งเขาอยากให้เงินอีกฝ่ายจึงเสนอให้กินเหล้าหมดแบนจะให้เงินแบนละ 10,000 บาท หลังจากดื่มหมดแบนแรกก็เดินหายไป ตนเองก็ไม่ทราบว่าก่อนหน้านี้หนุ่มแบงค์ดื่มเหล้าไปมากน้อยเพียงใด ยืนยันว่าไมใช่การท้าทาย และไม่เคยแกล้งรุ่นน้องแม้แต่ครั้งเดียว
ส่วนเรื่องโรคประจำตัวของ แบงค์ เลสเตอร์ ตนไม่ทราบมาก่อน อีกฝ่ายเหมือนรุ่นน้องคนหนึ่ง ไม่เช่นนั้นคงไม่จ้างทำงาน จากนี้ไปตนพร้อมจะช่วยเหลือดูแลครอบครัวของหนุ่มแบงค์ทุกอย่าง เพราะทราบว่าอีกฝ่ายรักยายมาก
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ยายแบงค์ เลสเตอร์ น้ำตาคลอ เบิร์ด วันว่างๆ ผิดสัญญา ยังไม่เลิกทำคอนเทนต์ขยะ
- พ่อ “แบงค์ เลสเตอร์” ฉะ “เบิร์ด วันว่างว่าง” ผิดคำพูดหวนทำคอนเทนต์ขยะ
- กัน จอมพลัง จับโป๊ะ เบิร์ด วันว่างๆ ใส่ถุงมือกวน แถว่าเป็นแป้งมัน ลั่น ไปสู้ในศาล
