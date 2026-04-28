กัน จอมพลัง จับโป๊ะ เบิร์ด วันว่างๆ ใส่ถุงมือกวน แถว่าเป็นแป้งมัน ลั่น ไปสู้ในศาล
กัน จอมพลัง เผย 2 ผู้เสียหายแจ้งความแล้ว อ้างถูกเบิร์ด วันว่างๆ ใช้ยาแนวปะหน้า จี้หยุดแถเรื่องแป้งมัน ชี้หลักฐานฉีกถุงยาแนวและสวมถุงมือกวน
ดูเหมือนเรื่องราวจะยังไม่จบง่าย ๆ กัน จอมพลัง โพสต์เดือดต่อเนื่องซัด เบิร์ด วันว่างๆ ทำคอนเทนต์ใส่แป้งมันในถุงยาแนวปะคนเล่นน้ำสงกรานต์พระประแดง ทำคนแตกตื่น ล่าสุด มีผู้เสียหายอ้างว่าถูกอินฟลูฯ ใส่ยาแนวปะหน้าจนมีอาการเคืองตา เชื่อว่าไม่ใช่แป้งธรรมดา น่าจะเป็นกาวลาเท็กซ์จึงรีบหาน้ำมาล้างกว่า 6 รอบ
หลัง กัน จอมพลัง เร่งประสานงานสถานีตำรวจภูธรพระประแดง เตรียมดำเนินคดี เบิร์ด วันว่างๆ ตนมองว่าการทำคอนเทนต์ลักษณะนี้ หากจะอ้างว่าไม่ใช่ยาแนว แต่เจตนาทำให้คนเข้าใจว่าใช้ยาแนว เพราะมีการใส่แป้งมันลงในถุงก่อนซีนถุงใหม่ ทั้งยังสังเกตว่าคลิปที่หนุ่มเบิร์ดผสมแป้งมันและกินโชว์หน้ากล้อง มีการสวมถุงมือก่อนด้วย
ล่าสุด กัน จอมพลัง เคลื่อนไหวอีกครั้งระบุว่า “อ้างว่าเป็นแป้งมันแล้วเทถุงยาแนวเพื่ออะไร แถอะไรก็ได้ แต่ภาพที่เห็นก็มีการฉีกถุงยาแนว 2 ถุง แล้วเทใส่น้ำและใส่ถุงมือในการกวน ตอนนี้มีแจ้งความ 2 คนก็ไปต่อสู้ในศาลเอา
“คนแจ้งความมีภาพคลิปหลักฐาน จะแถว่าเป็นแป้งสั้น ๆ ใส่ของในถุงยาแนวต้องการอะไร แล้วในคลิปมีฉีกถุงยาแนว 2 ถุงนี่ตั้งใจกรอกของเข้าในถุงยาแนว 2 ถุงเลยหรือ เจตนาอะไรจะอ้างอะไรก็อ้างได้ แต่จะใช้ได้หรือเปล่า”
