พ่อ “แบงค์ เลสเตอร์” ฉะ “เบิร์ด วันว่างว่าง” ผิดคำพูดหวนทำคอนเทนต์ขยะ
พ่อแบงค์ เลสเตอร์ ฉะ “เบิร์ด วันว่างว่าง” ผิดคำพูดทำคอนเทนต์ขยะ ช้ำ ทิ้งเงินเยียวยาให้ 1 หมื่นก่อนหายเงียบ จี้ เอ็ม เอกชาติ กลับมารับผิดชอบบ้านต่อ
จากประเด็น เบิร์ด วันว่างว่าง ทำคอนเทนต์ขยะในวงสงกรานต์พระประแดง โดยการนำยาแนวมาผสมน้ำ ก่อนนำไปปะหน้าผู้เดินทางมาร่วมงานวันไหลพระประแดงแทนแป้งดินสอพอง ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างในสังคมไทยขณะนี้ และมีผู้เสียหายติดต่อเข้าแจ้งความแล้วหลายราย
ล่าสุดผู้สื่อข่าวโหนกระแสได้เดินทางไปสัมภาษณ์ พ่อ ของ แบงค์ เลสเตอร์ อดีตคู่หูทำคอนเทนต์ที่เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้ เกี่ยวกับประเด็นร้อนของ เบิร์ด วันว่างว่าง ที่เกิดขึ้นตอนนี้ โดยพ่อแบงค์ เปิดใจว่า “ตนรู้สึกไม่สบายใจ เพราะก่อนหน้านี้เบิร์ดเคยรับปากกับคุณยายว่าจะไม่ทำคอนเทนต์ลักษณะนี้อีก ครอบครัวก็หวังว่าจะเปลี่ยนแปลง แต่สุดท้ายก็กลับมาเกิดเรื่องเดิมซ้ำอีก”
นอกจากนี้พ่อยังได้เล่าถึงความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือและเยียวยาจาก เบิร์ด วันว่างว่าง และ เอ็ม เอกชาติ ระบุว่า “หลังเบิร์ดพ้นโทษ เคยมาที่บ้านเพียงครั้งเดียว เมื่อวันที่ 28 พ.ค.ปีที่แล้ว วันนั้นครอบครัวทำกระเพาะปลาไว้ต้อนรับ และเบิร์ดมอบเงินช่วยเหลือ 10,000 บาท เป็นค่าอาหาร หลังจากนั้นก็ไม่มีการช่วยเหลือเพิ่มเติมอีกเลย
ส่วนบ้านที่เอ็ม เอกชาติเป็นผู้สร้าง ยอมรับว่าสร้างบ้านให้จริงตามที่ตกลงในงบหลักล้าน แต่ปัญหาคือข้างในแทบไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวก ทั้งที่เคยรับปากว่าจะซื้อทีวี ตู้เย็น แอร์เข้าบ้านให้ครบ แต่จนถึงตอนนี้ยังไม่มีสักชิ้น หลังจากนั้นเอ็มก็เงียบหายไป อยากให้เอ็มติดต่อมาด้วย ส่วนเงินสนับสนุนรายเดือนช่วงแรกมีส่งมาช่วยตามปกติ แต่หลังผู้ช่วยเหลือมีปัญหาคดีและถูกจำคุก เงินช่วยเหลือก็หยุดลงทันทีจนถึงปัจจุบัน”
อ้างอิงจาก : honekrasae
