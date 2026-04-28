ไทยแอร์เอเชีย ประกาศลดเที่ยวบิน 30% เซ่นพิษวิกฤตน้ำมันแพง-นทท.ลด เช็กตารางบินด่วน!

ไทยแอร์เอเชีย ปรับลดเที่ยวบิน 30% ช่วง พ.ค.-มิ.ย. 69 รับมือราคาน้ำมันและคนเดินทางน้อย ยกเลิกรูทสุวรรณภูมิ-อินเดียชั่วคราว หลังต้นทุนพุ่ง 3 เท่า
เมื่อช่วงสายของวันที่ 28 เมษายน 2569 สายการบินไทยแอร์เอเชียตัดสินใจปรับแผนการดำเนินงานครั้งใหญ่ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2569 โดยประกาศปรับลดจำนวนเที่ยวบินลงประมาณ 30% ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนนี้ หลังต้องแบกรับภาระต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับปริมาณผู้โดยสารที่ลดน้อยลงในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว โดยได้แบ่งสัดส่วนการบริหารจัดการตารางบินใหม่เอาไว้ดังนี้
- เส้นทางในประเทศ (สุวรรณภูมิ) ยกเลิกบินชั่วคราวเกือบทั้งหมด โดยจะคงเหลือไว้เพียง 2 เส้นทางหลัก คือ บินตรงจากสุวรรณภูมิไปเชียงใหม่ และภูเก็ต เท่านั้น
- เส้นทางในประเทศ (ดอนเมือง) ยังคงให้บริการครบทุกเส้นทางตามปกติ แต่จะมีการปรับลดความถี่ของเที่ยวบินในบางช่วงเวลาให้เหมาะสมกับความต้องการเดินทาง
- เส้นทางระหว่างประเทศ ยกเลิกบินชั่วคราวในตลาดประเทศอินเดียเป็นหลัก เนื่องจากมีต้นทุนการดำเนินงานที่สูงจนไม่สามารถทำราคาตั๋วที่คุ้มทุนได้ ส่วนตลาดจีน, เอเชียตะวันออก และอาเซียน ยังคงประคองการบริการต่อไป
ขณะที่ นายไพรัชล์ พรพัฒนนางกูร ซีอีโอไทยแอร์เอเชีย เผยว่า “สายการบินพยายามปรับตัวเเละบริหารจัดการต้นทุนอย่างเต็มความสามารถมาโดยตลอด หลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานที่ปรับตัวสูงขึ้น เราจำเป็นต้องปรับราคาค่าโดยสารขึ้นให้สอดคล้องกับต้นทุนที่เเท้จริง ส่งผลต่อเนื่องทำให้ปริมาณการเดินทางเเละอัตราขนส่งผู้โดยสารลดน้อยลง รวมทั้งเมื่อเข้าสู่ช่วงกลางปีซึ่งปกติจะเป็นช่วงการเดินทางชะลอตัวอยู่เเล้ว สายการบินจึงจำเป็นต้องปรับลดความถี่บินเเละยกเลิกบินชั่วคราวในหลายเส้นทาง โดยยังพยายามรักษาปริมาณที่นั่งให้เพียงพอต่อความต้องการเดินทางในเเต่ละช่วง
ต้นทุนน้ำมันถือเป็นต้นทุนหลักของสายการบิน ซึ่งที่ผ่านมาราคาน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานได้ปรับสูงขึ้นกว่า 3 เท่า เราจึงจำเป็นต้องปรับแผนการดำเนินงานให้รัดกุม โดยลดความถี่บินเเละยกเลิกบินชั่วคราวในหลายเส้นทางที่ไม่คุ้มทุน สำหรับเส้นทางในประเทศเราปรับลดตารางบินที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ คงไว้เฉพาะเส้นทางบินตรงสุวรรณภูมิ-เชียงใหม่ เเละสุวรรณภูมิ-ภูเก็ต ในเดือนพฤษภาคมเเละมิถุนายน ส่วนท่าอากาศยานดอนเมือง เรายังคงให้บริการครบทุกเส้นทาง ด้วยความถี่บินที่สอดคล้องกับความต้องการ”
ตารางเส้นทางบินที่ยกเลิกเส้นทางบินชั่วคราว สายการบินไทยแอร์เอเชีย
เส้นทางในประเทศ
สุวรรณภูมิ-บุรีรัมย์ (ยกเลิกบินตั้งเเต่ 1 พ.ค.-30 มิถุนายน 2569)
สุวรรณภูมิ-เชียงราย (ยกเลิกบินตั้งเเต่ 1 พ.ค.-30 มิถุนายน 2569)
สุวรรณภูมิ-ขอนแก่น (ยกเลิกบินตั้งเเต่ 1 พ.ค.-30 มิถุนายน 2569)
สุวรรณภูมิ-หาดใหญ่ (ยกเลิกบินตั้งเเต่ 1 พ.ค.-30 มิถุนายน 2569)
สุวรรณภูมิ-กระบี่ (ยกเลิกบินตั้งเเต่ 1 พ.ค.-30 มิถุนายน 2569)
สุวรรณภูมิ-สุราษฎร์ธานี (ยกเลิกบินตั้งเเต่ 1 พ.ค.-30 มิถุนายน 2569)
สุวรรณภูมิ-นครศรีธรรมราช (ยกเลิกบินตั้งเเต่ 1 พ.ค.-30 มิถุนายน 2569)
สุวรรณภูมิ-อุดรธานี (ยกเลิกบินตั้งเเต่ 28 เมษายน-30 มิถุนายน 2569)
สุวรรณภูมิ-นราธิวาส (ยกเลิกบินตั้งเเต่ 21 เมษายน 2569 เป็นต้นไป)
(เส้นทางบินตรงจากท่าอากาศยานดอนเมือง DMK สู่ปลายทางต่างๆ ที่กล่าวมานี้ ยังคงให้บริการตามปกติ)
เส้นทางระหว่างประเทศ
ดอนเมือง-กูวาฮาติ (ยกเลิกบินตั้งเเต่ 29 เมษายน-24 ตุลาคม 2569)
ดอนเมือง- กาฐมาณฑุ (ยกเลิกบินตั้งเเต่ 1 พฤษภาคม-31 กรกฎาคม 2569)
ดอนเมือง- บาหลี (ยกเลิกบินตั้งเเต่ 1 พฤษภาคม-30 มิถุนายน 2569)
ดอนเมือง- ฮ่องกง (ยกเลิกบินตั้งเเต่ 12 พฤษภาคม-30 มิถุนายน 2569)
ดอนเมือง- สิงคโปร์ (ยกเลิกบินตั้งเเต่ 12 พฤษภาคม-30 มิถุนายน 2569)
ดอนเมือง- ชัยปุระ (ยกเลิกบินตั้งเเต่ 12 พฤษภาคม-24 ตุลาคม 2569)
ดอนเมือง- อาห์เมดาบาด (ยกเลิกบินตั้งเเต่ 28 พฤษภาคม-24 ตุลาคม 2569)
ดอนเมือง- ไฮเดอราบัด (ยกเลิกบินตั้งเเต่ 1 มิถุนายน-24 ตุลาคม 2569)
ดอนเมือง- ลัคเนา (ยกเลิกบินตั้งเเต่ 3 มิถุนายน-24 ตุลาคม 2569)
ดอนเมือง-ซีอาน (ยกเลิกบินตั้งเเต่ 11 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป)
ภูเก็ต-เชนไน (ยกเลิกบินตั้งเเต่ 13 เมษายน 2569 เป็นต้นไป)
ภูเก็ต-โกชิ (ยกเลิกบินตั้งเเต่ 17 เมษายน 2569 เป็นต้นไป)
ฮ่องกง-โอกินาวา (ยกเลิกบินตั้งเเต่ 7 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป)
อ้างอิงจาก : newsroom.airasia
