สั่งจำคุก “สจ.กอล์ฟ” ลูก สส.ดังสงขลา พร้อมพวก รุมทำร้ายตำรวจคูหาเลือกตั้ง

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 28 เม.ย. 2569 14:07 น.| อัปเดต: 28 เม.ย. 2569 14:07 น.
ศาลสั่งจำคุก “สจ.กอล์ฟ” ลูก สส.ดังสงขลา พร้อมพวก 9 คน รุมทำร้ายตำรวจประจำคูหาเลือกตั้งสงขลา ปมฉุนถูกห้ามถ่ายรูป

เมื่อวันที่ 24 เม.ย. ที่ผ่านมา ศาลอาญาอ่านคำพิพากษาคดีทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่ คดีนี้มีจำเลยทั้งหมด 9 คน นำโดย นายสิรดนัย หรือกอล์ฟ พลายด้วง หรือที่รู้จักในชื่อ “สจ.กอล์ฟ” อดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชื่อดัง และเป็นบุตรชายของนายยมยศ พลายด้วง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา พรรคประชาธิปัตย์

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นบริเวณหน่วยเลือกตั้งเทศบาลตำบลพะวง จังหวัดสงขลา มูลเหตุเริ่มจากเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้งได้ตักเตือนและห้ามไม่ให้กลุ่มผู้ก่อเหตุถ่ายรูปภายในคูหาเลือกตั้ง ทำให้นายสิรดนัยและพวกเกิดความไม่พอใจ จึงร่วมกันลงมือก่อเหตุรุมทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ตำรวจ

พฤติการณ์ของกลุ่มผู้ก่อเหตุถูกตั้งข้อหาหนักหลายข้อหา ประกอบด้วย

  • เป็นผู้ใช้หรือให้ผู้อื่นทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงานซึ่งกระทำตามหน้าที่
  • ร่วมกันทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงานโดยไตร่ตรองไว้ก่อน
  • ต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติการตามหน้าที่โดยใช้อาวุธ
  • ร่วมกันกระทำความผิดด้วยกันตั้งแต่สามคนขึ้นไป และข้อหาเป็นซ่องโจร

ศาลพิพากษาว่าจำเลยทั้ง 9 คนมีความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 และประมวลกฎหมายอาญาหลายมาตรา การกระทำเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน จึงให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามกฎหมาย

ในช่วงแรกศาลมีคำสั่งลงโทษจำคุกจำเลยทั้งหมด แต่เนื่องจากจำเลยทั้ง 9 คน ให้การรับสารภาพหลังจากมีการสืบพยานโจทก์ไปแล้วบางส่วน ซึ่งถือเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดี ศาลจึงมีเหตุบรรเทาโทษ และลดโทษให้กระทงละหนึ่งในสามตามกฎหมาย

  • จำเลยที่ 1 (สจ.กอล์ฟ): โทษจำคุกรวมทุกกระทง คงเหลือจำคุก 1 ปี 12 เดือน 6 วัน
  • จำเลยที่ 2, 3, 5, 8, 9: โทษจำคุกรวมทุกกระทง คงเหลือจำคุกคนละ 1 ปี 12 เดือน
  • จำเลยที่ 4, 6, 7: โทษจำคุกรวมทุกกระทง (มีการเพิ่มโทษตามมาตรา 92) คงเหลือจำคุกคนละ 1 ปี 18 เดือน 60 วัน

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

