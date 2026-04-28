สั่งจำคุก “สจ.กอล์ฟ” ลูก สส.ดังสงขลา พร้อมพวก รุมทำร้ายตำรวจคูหาเลือกตั้ง
ศาลสั่งจำคุก “สจ.กอล์ฟ” ลูก สส.ดังสงขลา พร้อมพวก 9 คน รุมทำร้ายตำรวจประจำคูหาเลือกตั้งสงขลา ปมฉุนถูกห้ามถ่ายรูป
เมื่อวันที่ 24 เม.ย. ที่ผ่านมา ศาลอาญาอ่านคำพิพากษาคดีทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่ คดีนี้มีจำเลยทั้งหมด 9 คน นำโดย นายสิรดนัย หรือกอล์ฟ พลายด้วง หรือที่รู้จักในชื่อ “สจ.กอล์ฟ” อดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชื่อดัง และเป็นบุตรชายของนายยมยศ พลายด้วง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา พรรคประชาธิปัตย์
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นบริเวณหน่วยเลือกตั้งเทศบาลตำบลพะวง จังหวัดสงขลา มูลเหตุเริ่มจากเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้งได้ตักเตือนและห้ามไม่ให้กลุ่มผู้ก่อเหตุถ่ายรูปภายในคูหาเลือกตั้ง ทำให้นายสิรดนัยและพวกเกิดความไม่พอใจ จึงร่วมกันลงมือก่อเหตุรุมทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ตำรวจ
พฤติการณ์ของกลุ่มผู้ก่อเหตุถูกตั้งข้อหาหนักหลายข้อหา ประกอบด้วย
- เป็นผู้ใช้หรือให้ผู้อื่นทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงานซึ่งกระทำตามหน้าที่
- ร่วมกันทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงานโดยไตร่ตรองไว้ก่อน
- ต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติการตามหน้าที่โดยใช้อาวุธ
- ร่วมกันกระทำความผิดด้วยกันตั้งแต่สามคนขึ้นไป และข้อหาเป็นซ่องโจร
ศาลพิพากษาว่าจำเลยทั้ง 9 คนมีความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 และประมวลกฎหมายอาญาหลายมาตรา การกระทำเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน จึงให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามกฎหมาย
ในช่วงแรกศาลมีคำสั่งลงโทษจำคุกจำเลยทั้งหมด แต่เนื่องจากจำเลยทั้ง 9 คน ให้การรับสารภาพหลังจากมีการสืบพยานโจทก์ไปแล้วบางส่วน ซึ่งถือเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดี ศาลจึงมีเหตุบรรเทาโทษ และลดโทษให้กระทงละหนึ่งในสามตามกฎหมาย
- จำเลยที่ 1 (สจ.กอล์ฟ): โทษจำคุกรวมทุกกระทง คงเหลือจำคุก 1 ปี 12 เดือน 6 วัน
- จำเลยที่ 2, 3, 5, 8, 9: โทษจำคุกรวมทุกกระทง คงเหลือจำคุกคนละ 1 ปี 12 เดือน
- จำเลยที่ 4, 6, 7: โทษจำคุกรวมทุกกระทง (มีการเพิ่มโทษตามมาตรา 92) คงเหลือจำคุกคนละ 1 ปี 18 เดือน 60 วัน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: