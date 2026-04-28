ยายแบงค์ เลสเตอร์ น้ำตาคลอ เบิร์ด วันว่างๆ ผิดสัญญา ยังไม่เลิกทำคอนเทนต์ขยะ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 28 เม.ย. 2569 10:44 น.| อัปเดต: 28 เม.ย. 2569 11:51 น.
66
ยาย แบงค์ เลสเตอร์ เปิดใจถึง เบิร์ด วันว่างๆ ผิดสัญญาเลิกทำคอนเทนต์ขยะ

ยาย แบงค์ เลสเตอร์ ฝากถึง เบิร์ด วันว่างๆ ผิดสัญญาเลิกทำคอนเทนต์ขยะ หลังคลิปถุงยาแนวเล่นสงกราต์ ทำคนเข้าใจผิด ซ้ำผิดสัญญาบวชให้หลานชาย

จากกรณี เบิร์ด วันว่างๆ ทำคอนเทนต์ใช้ถุงกาวยาแนวตราจระเข้ใส่แป้งมันผสมน้ำแล้วนำไปปะคนที่เล่นน้ำสงกรานต์พระประแดงจนทำให้หลายคนเข้าใจผิดว่าเป็นกาวยาแนวจริง ๆ หวั่นเกิดอันตรายกับคนที่ถูกปะใบหน้า ต่อมาเจ้าตัวออกมาขอโทษทุกคน อ้างว่าทำไปเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ยืนยันว่าตนมีวุฒิภาวะพอและไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใคร พร้อมทิ้งท้ายว่า “เข้าใจคนที่กลัวเด็กจะเลียนแบบ แต่เด็กโตแล้ว เขาไม่ได้โง่ ไม่มีใครทำตามหรอก”

หลังจากแชร์คลิปดังกล่าวลงโซเชียล หลายคนเข้ามาวิจารณ์การกระทำที่ไม่เหมาะสม ขณะเดียวกัน กัน จอมพลัง ประสานตำรวจพระประแดงให้ดำเนินคดี พร้อมโยงพฤติกรรมไปถึงกรณีของ แบงค์ เลสเตอร์ หนุ่มวัย 27 ปี เสียชีวิตจากการรับคำท้าดื่มสุราหมดแบนแลกเงิน 30,000 บาท

ฝั่ง กัน จอมพลัง กล่าวถึงเบิร์ด วันว่างๆ ว่า “แกล้งคนพิเรนทร์ ๆ ทำอะไรโง่ ๆ จนมีผู้พิการเสียชีวิตไปคนนึงแล้ว ติดคุกไปไม่ทำให้มีสำนึกขึ้นเลย วนเวียนอยู่แต่คอนเทนต์ขยะกับสร้างความเดือดร้อนวุ่นวาย” ซึ่งคดียังอยู่ในช่วงรอลงอาญา

ล่าสุด ผู้สื่อข่าวโหนกระแสลงพื้นที่ไปเยี่ยมบ้านยายของแบงค์ เลสเตอร์ เพื่อสอบถามความเป็นอยู่ คุณยายเล่าว่าตอนนี้สุขภาพโดยรวมยังสบายดี ยังอารมณ์ดีและพูดคุยหัวเราะได้ตามปกติ แต่มีอาการขาบวมและหอบเหนื่อยตามวัย

เมื่อพูดถึงหลานชายถึงกับน้ำตาคลอและจำฝังใจเรื่องที่มีคนนำขี้หมามาให้แบงค์กิน ยายมองว่าไม่น่าทำกับหลานแบบนั้น ทุกครั้งที่นึกถึงเรื่องนี้ยายจะร้องไห้เสมอ

ต่อมาผู้สื่อข่าวสอบถามกรณีของเบิร์ด วันว่างๆ ที่เคยรับปากว่าจะบวชให้แบงค์แต่ก็ไม่ทำ รวมถึงสัญญาต่อหน้ายายว่าจะเลิกทำคอนเทนต์ขยะ ยายตั้งคำถามกลับหนุ่มเบิร์ดว่า “ถ้ารับปากแล้ว ทำไมถึงยังกลับไปทำอีก”

ส่วนเรื่องบ้านที่นายเอ็มเคยรับปากจะช่วยสร้างให้ใหม่ ตอนนี้ครอบครัวได้เพียงโครงสร้างตัวบ้าน สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ไม่มีให้ตามที่คุยไว้ ปัจจุบันสมาชิก 5 คนอาศัยอยู่อย่างแออัดในบ้านที่มี 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ และ 1 ห้องรับแขก

สำหรับเงินช่วยเหลือรายเดือนที่มีคนรับฝากดูแลนั้น ลูกชายของยายเป็นคนจัดการ ยายไม่ทราบรายละเอียดเรื่องเงิน และตอนนี้ลูกชายได้ย้ายไปทำงานที่กรุงเทพมหานครแล้ว

น้าแบงค์ เลสเตอร์ ถาม เบิร์ด วันว่างๆ ทำไมยังทำคอนเทนต์ขยะ
กันจอมพลัง โพสต์ถึง เบิร์ด วันว่างๆ หลังคอนเทนต์ใช้ยาแนวเล่นน้ำสงกรานต์-2
กันจอมพลัง โพสต์ถึง เบิร์ด วันว่างๆ หลังคอนเทนต์ใช้ยาแนวเล่นน้ำสงกรานต์
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 28 เม.ย. 2569 10:44 น.| อัปเดต: 28 เม.ย. 2569 11:51 น.
66
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

