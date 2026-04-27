อดีตผู้สมัคร สส.ส้ม จวก “ศุภจี” จับมือ “พิมรี่พาย” ไลฟ์ขายทุเรียน หวั่นทำพังทั้งระบบ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 27 เม.ย. 2569 13:59 น.| อัปเดต: 27 เม.ย. 2569 13:59 น.
อดีตผู้สมัคร สส.ส้ม จวก “ศุภจี” แท็กทีม “พิมรี่พาย” ไลฟ์ขายทุเรียนลูกละ 100 บาท ชี้ทำลายกลไกราคาตลาด ซัดพาณิชย์เมาหมัดทำชาวสวนรับกรรม

27 เม.ย. 2569 น.ส.วริสา มีเจริญ อดีตผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก วริสา มีเจริญ – Warisa Meecharoen ต่อกรณีที่ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ ร่วมมือกับ “พิมรี่พาย” พิมรดาภรณ์ เบญจวัฒนะพัชร์ อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ในการไลฟ์สดขายทุเรียน ลูกละ 100 บาท จำนวน 1 ล้านลูก โดยระบุว่า

“กลายเป็นเรื่องที่ชาวสวนทุเรียนอึ้งที่สุดในเช้าวันนี้ ‘ทุเรียนลูกละ 100 บาท’ ล้านลูก โดยคุณศุภจีและพิมรี่พาย จะขายในไลฟ์สด 28 เมษายนนี้ ย้ำ ลูกละ 100 บาท

ปัจจุบันทุเรียนภาคตะวันออกยังส่งออกได้ดี และยังไม่เกิดภาวะล้นตลาดจนฉุดราคาลงต่ำ โดยราคาซื้อขายหน้าสวนและล้ง ทุเรียนเกรด abc เฉลี่ยอยู่ที่ 120 บาท ต่อ กิโลกรัม

หากเป็นไปตามข่าว คุณศุภจีแจ้งว่า ‘ลงพื้นที่จำหน่ายสินค้าถึงหน้าสวน คัดเลือกทุเรียนคุณภาพ ตัดสด และจัดส่งตรงถึงมือผู้บริโภค’ หมายความว่า ทุเรียนคุณภาพที่ว่านั้น เป็นทุเรียนเกรด abc ใช่หรือไม่ กล่าวคือ ทุเรียนน้ำหนักอยู่ที่ลูกละ 2-6 กิโลกรัม ทรงสวย มีเนื้อเต็มมากกว่า 2 พู 1 เม็ด และผิวไม่มีตำหนิ ซึ่ง 1 ลูก จะราคามากกว่า 240+ บาท

ถ้าเป็นเช่นนั้นจริง นี่คือการทำลายกลไกราคาของทุเรียนอย่างสิ้นเชิง แต่ถ้าไม่ได้นำทุเรียนเกรด abc มาขาย แนวทางที่เป็นไปได้ เช่น

นำทุเรียนมีตำหนิผิว ทรงไม่สวย ตกไซส์ หนามจีบ หนามแตก ราดำ จัมโบ้ เน้นเนื้อไม่เน้นทรงมาขาย ซึ่งเบอร์นี้จะมีราคาประมาณกิโลกรัมละ 60 บาท แต่ขนาดลูกที่มากกว่า 2 กิโลกรัมนั้น ก็ทำให้ราคาต้นทุน อยู่ที่ 120+ บาท อยู่ดี

หรือนำทุเรียนเบอร์ D ,ไซส์เล็ก ที่เรียกกันว่าป๊อกแป๊ก น้ำหนักต่ำกว่า 2 กิโลกรัม/ลูก มาขายนั้นก็อาจเป็นไปได้ แต่ว่าทุเรียนป๊อปแป๊ก ก็มีราคากิโลกรัมละ 70+ บาท ซึ่งส่วนใหญ่ทุเรียนป๊อกแป๊กจะมีน้ำหนักอยู่ที่ลูกละ 1.7 กิโลกรัม หมายความว่า ต้นทุนก็จะเกิน 100 บาทอยู่แล้ว ยกเว้นแต่ว่า คุณศุภจีจะหาทุเรียนป๊อกแป๊ก ขนาดลูกละ 1 กิโลกรัม มาได้ ซึ่งต้องเรียนตามตรงว่า หมอนทองลูกเล็กขนาดนั้นค่อนข้างหายาก และห่างไกลกับคำว่า ทุเรียนคุณภาพดี

หรืออีกทางเลือกหนึ่ง ทุเรียนหนอน หนอนแฉะ หนอนน้ำ ไฟท็อปฯ ที่จะมีตำหนิอยู่บริเวณผิว และอาจกินลึกเข้าไปถึงเนื้อได้ ทุเรียนเกรดนี้จะราคาถูก อาจอยู่ที่ 20-35 บาท แต่นั่นแหละค่ะ นี่ไม่ใช่ทุเรียนคุณภาพ

หรือทางสุดท้าย คือการได้รับความร่วมมือจากสวนที่ยอมให้คว่ำทุเรียนของตนเองในราคาลูกละ 100 บาท เพื่อเป็นการร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ ก็อาจเป็นไปได้ ช่างเป็นสวนที่มีความเสียสละเพื่อผู้บริโภค แต่อาจจะยังสำหรับการคำนึงถึงการทำลายกลไกราคาทุเรียน และไม่คิดถึงใจพี่น้องชาวสวนด้วยกันเองเลย

ไม่ทราบจริง ๆ ว่าท่านรัฐมนตรีศุภจี ท่านได้รับรายงานข้อมูลทุเรียนจาก สส. พรรคภูมิใจไทยในพื้นที่หรือจากพาณิชย์, เกษตรจังหวัดว่าอย่างไร ทำไมถึงใช้วิธีนี้แก้ปัญหา (ทั้ง ๆ ที่ยังไม่เห็นปัญหาใหญ่)

ดิฉันในฐานะชาวสวนสนับสนุนทุกช่องทางในการกระจายสินค้า การไลฟ์สด การขายออนไลน์ หรือการเปิดตลาดใหม่ให้เกษตรกรขายตรงถึงผู้บริโภค เพราะสิ่งเหล่านี้ช่วยเพิ่มโอกาสและลดคนกลางได้จริง

แต่โครงการภายใต้ชื่อว่าช่วยเกษตรกรนั้น ท่านควรถามชาวสวนก่อนว่า สิ่งนี้ช่วยเขาจริงหรือกำลังกดราคาผลผลิตทั้งระบบลง เพราะหากวันนี้ท่านได้รับแสง แต่วันถัดไปราคาหน้าสวนลง คนที่รับภาระไม่ใช่รัฐมนตรี ไม่ใช่อินฟลูเอนเซอร์ แต่คือชาวสวน

ขอย้ำว่า พาณิชย์กำลังเมาหมัด เพราะการช่วยเกษตรกรที่แท้จริง ไม่ใช่ทำให้ผลผลิตราคาถูกที่สุดเพื่อมีคนช่วยซื้อ แต่ต้องทำให้ผลผลิตขายได้ในราคาเป็นธรรมค่ะ จึงอยากถามว่า นี่คือการช่วยเกษตรกรจริง… หรือแค่สร้างคอนเทนต์ทางการเมืองกันแน่คะ มะพร้าว มะม่วง และอื่น ๆ น่านำมาไลฟ์สดมากกว่า #ฝากไว้ให้คิด”

ข่าวล่าสุด
นก เชิญยิ้ม เตรียมผ่าตัดด่วน หลังพบภาวะหัวใจขาดเลือด ข่าวดารา

ผ่าตัดด่วน! นก เชิญยิ้ม ตลกดัง เจอภาวะหัวใจขาดเลือด ห่วงหนัก ไข้สูง-พูดไม่รู้เรื่อง

8 นาที ที่แล้ว
ราชกิจจาฯ ประกาศกฎเหล็ก ตุลาการศาลปกครองใช้โซเชียล ห้ามแสดงจุดยืนการเมือง-หาผลประโยชน์ ข่าวการเมือง

ราชกิจจาฯ ประกาศกฎเหล็ก ตุลาการศาลปกครองใช้โซเชียล ห้ามแสดงจุดยืนการเมือง-หาผลประโยชน์

18 นาที ที่แล้ว
ระส่ำ โรงงานปิดกิจการกะทันหัน เซ่นพิษเศรษฐกิจ แรงงานกัมพูชาเคว้ง จู่ๆ ตกงาน เศรษฐกิจ

ระส่ำ โรงงานปิดกิจการกะทันหัน เซ่นพิษเศรษฐกิจ แรงงานกัมพูชาเคว้ง จู่ๆ ตกงาน

36 นาที ที่แล้ว
อดีตผู้สมัคร สส.ส้ม จวก &quot;ศุภจี&quot; จับมือ &quot;พิมรี่พาย&quot; ไลฟ์ขายทุเรียน หวั่นทำพังทั้งระบบ ข่าว

อดีตผู้สมัคร สส.ส้ม จวก “ศุภจี” จับมือ “พิมรี่พาย” ไลฟ์ขายทุเรียน หวั่นทำพังทั้งระบบ

36 นาที ที่แล้ว
กัน จอมพลัง ประสานตำรวจ ดำเนินคดี เบิร์ด วันว่างๆ ทำคลิปถุงยาแนวเล่นสงกรานต์ ข่าว

กัน จอมพลัง ซัด เบิร์ด วันว่างๆ ปมคลิปยาแนว ลั่น คอนเทนต์ขยะ ทำคนเดือดร้อน

37 นาที ที่แล้ว
แอป Facebook ดับรัวๆ ทั่วไทย กดดูคอมเมนต์แล้วเด้งออก ข่าว

ด่วน! แอป Facebook ดับ กดดูคอมเมนต์แล้วเด้งออก เป็นทั้งระบบ iOS และ Android

41 นาที ที่แล้ว
ไซต์งานเดือด! แรงงานไทย ปะทะคนงานชาวจีน เหตุขับรถล้ำพื้นที่ บาดเจ็บหลายราย ข่าว

ไซต์งานเดือด! แรงงานไทย ปะทะคนงานจีน เหตุขับรถล้ำพื้นที่ บาดเจ็บหลายราย

59 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

EU เอาจริง! บังคับค่ายมือถือใช้ “แบตถอดเปลี่ยนเองได้” ดีเดย์ปี 2027 ปิดตำนานแบตฝังเครื่อง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัฐบาลประกาศปรับขึ้นเงินเดือนพนักงานจ้างท้องถิ่น มีผลย้อนหลัง 1 พ.ค. 67 เศรษฐกิจ

รัฐบาล แจงด่วน ปรับค่าตอบแทนพนักงานจ้างท้องถิ่น มีผลย้อนหลังตั้งแต่ 1 พ.ค. 67

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กำนันโหด ใช้ศาลเตี้ย หนุ่มขโมยของ ปล่อยมดแดงกัด 4 ชม. โดน 2 ข้อหา ข่าวอาชญากรรม

กำนันโหด ใช้ศาลเตี้ย หนุ่มขโมยของ ปล่อยมดแดงกัด 4 ชม. โดน 2 ข้อหา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เอ ศุภชัย เปิดยอดเงินใส่ซอง งานแต่งณเดชน์ ญาญ่า ยอมรับหมดห่วงแล้ว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
มิน พีชญา เปิดใจวอนขอความเป็นธรรมให้ฟ้องตามความจริง บันเทิง

มิน พีชญา เปิดใจสาเหตุหายหน้า ยันไม่หนีแน่นอน พร้อมสู้คดีตามหลักฐานจริง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผัวเมียพลั้งปาก &quot;ระวังระเบิด&quot; บนเครื่องบิน ทำผู้โดยสารหนีตาย วุ่นทั้งลำ ข่าว

อย่าหาทำ! ผัวเมียพลั้งปาก “ระวังระเบิด” บนเครื่องบิน ทำผู้โดยสารหนีตาย วุ่นทั้งลำ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

“ศุภจี” จับมือ “พิมรี่พาย” ลุย Live Commerce ดันทุเรียนไทยลูกละ 100 บาท ส่งตรงจากสวน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ &quot;อิทธิวัฒน์ วัฒนศาสตร์สาธร&quot; ว่าที่ผู้สมัคร นายกเมืองพัทยา พรรคประชาชน ข่าวการเมือง

ประวัติ “อิทธิวัฒน์ วัฒนศาสตร์สาธร” ว่าที่ผู้สมัคร นายกเมืองพัทยา พรรคประชาชน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

มิน พีชญา ลุคผมสั้น พบอัยการส่งฟ้องคดีดิไอคอน 5 ข้อหาหนัก รอลุ้นประกันตัว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
งานหทัยราษฎร์แฟร์ 2569 ท่องเที่ยว

เริ่มแล้ว! งานหทัยราษฎร์แฟร์ 2569 รวมร้านดังแห่งปี จัดเต็มคอนเสิร์ต 17 วัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รพ.รามาธิบดี ขยายเวลาจ่ายยา ผู้ป่วยนอก 3 เดือน เริ่มงดแจกถุงพลาสติก 28 เม.ย.นี้ ข่าว

รพ.รามาธิบดี ขยายเวลาจ่ายยา ผู้ป่วยนอก 3 เดือน เริ่มงดแจกถุงพลาสติก 28 เม.ย.นี้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กระแต อาร์สยาม เปย์งบกว่า 10 ล้านบาท พาครอบครัวเที่ยว บันเทิง

กระแต อาร์สยาม ทุ่ม 10 ล้าน พาโตชิ-ครอบครัวเที่ยวเกาะแพงที่สุดในโลก พักห้องหรูคืน 5 แสน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่โพสต์ระบาย ลูกสาวทำงานพาร์ตไทม์ โดนกดค่าแรง แถมใช้งานหนัก 12 ชั่วโมง ข่าว

แม่โวย ลูกสาวทำงานพาร์ตไทม์ ใช้งานหนัก 12 ชั่วโมง โดนกดค่าแรง 175 บาท

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระประแดงเดือด ลุงขี้เมาปีนขึ้นรถแล้วลื่นตกเอง วัยรุ่นหัวร้อนปาขวดเบียร์ใส่ท้ายกระบะมีเด็กเล็ก ข่าว

พระประแดงเดือด ลุงเมาปีนขึ้นรถลื่นตกเอง โจ๋หัวร้อนปาขวดเบียร์ใส่ท้ายกระบะมีเด็กเล็ก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ไอซ์ รักชนก ออกโรงป้อง ‘บังหล่า’ รปภ.หน้าเหมือนคนสำคัญ จี้คืนความเป็นธรรม

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปดราม่า เบิร์ด วันว่างๆ นำถุงกาวยาแนวใส่แป้งมันปะหน้าคนเล่นสงกรานต์ ข่าว

สรุปดราม่า เบิร์ด วันว่างๆ ใช้ยาแนวเล่นน้ำสงกรานต์ ก่อนกินโชว์ ลั่น ไม่มีใครโง่ทำตาม

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ แอนนาเบล คชนันท์ Your Wealth Architect Private Banker ไทยไประดับโลก การเงิน

ประวัติ แอนนาเบล คชนันท์ Your Wealth Architect Private Banker ไทยไประดับโลก

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
กยศ. ขีดเส้นตาย! จ่อฟ้องลูกหนี้ค้างชำระเกิน 4 ปี แสนราย แนะรีบปรับโครงสร้างหนี้ด่วน เศรษฐกิจ

กยศ. ขีดเส้นตาย! จ่อฟ้องลูกหนี้ค้างชำระเกิน 4 ปี แสนราย แนะรีบปรับโครงสร้างหนี้ด่วน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นก เชิญยิ้ม เตรียมผ่าตัดด่วน หลังพบภาวะหัวใจขาดเลือด

ผ่าตัดด่วน! นก เชิญยิ้ม ตลกดัง เจอภาวะหัวใจขาดเลือด ห่วงหนัก ไข้สูง-พูดไม่รู้เรื่อง

เผยแพร่: 27 เมษายน 2569
ราชกิจจาฯ ประกาศกฎเหล็ก ตุลาการศาลปกครองใช้โซเชียล ห้ามแสดงจุดยืนการเมือง-หาผลประโยชน์

ราชกิจจาฯ ประกาศกฎเหล็ก ตุลาการศาลปกครองใช้โซเชียล ห้ามแสดงจุดยืนการเมือง-หาผลประโยชน์

เผยแพร่: 27 เมษายน 2569
ระส่ำ โรงงานปิดกิจการกะทันหัน เซ่นพิษเศรษฐกิจ แรงงานกัมพูชาเคว้ง จู่ๆ ตกงาน

ระส่ำ โรงงานปิดกิจการกะทันหัน เซ่นพิษเศรษฐกิจ แรงงานกัมพูชาเคว้ง จู่ๆ ตกงาน

เผยแพร่: 27 เมษายน 2569

EU เอาจริง! บังคับค่ายมือถือใช้ “แบตถอดเปลี่ยนเองได้” ดีเดย์ปี 2027 ปิดตำนานแบตฝังเครื่อง

เผยแพร่: 27 เมษายน 2569
Back to top button