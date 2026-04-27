เหยื่อโผล่แฉ! โดน “เบิร์ด วันว่างๆ” เอายาแนวปะหน้าสงกรานต์ ทำแสบตาหวิดบอด

เหยื่อโผล่แฉ! “เบิร์ด วันว่างๆ” เอายาแนวปะหน้าเล่นสงกรานต์พระประแดง จนเข้าตาแสบหนัก ตำรวจเร่งตามตัว จ่อออกหมายเรียก
เพจเฟซบุ๊ก “ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ” โพสต์ภาพบทสนทนาที่อ้างว่ามาจากผู้เสียหายรายหนึ่ง ซึ่งระบุว่าถูก “ยาแนว” จากอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง “เบิร์ด วันว่างๆ” กระเด็นเข้าตาระหว่างงานสงกรานต์พระประแดง จนเกิดอาการระคายเคืองตาอย่างหนัก
ผู้เสียหายรายดังกล่าวเปิดเผยว่า ในขณะที่โดนสารดังกล่าวเข้าตา รู้สึกทันทีว่าไม่ใช่แป้งธรรมดา แต่แสบตาจนนึกว่าเป็นกาวลาเท็กซ์ จึงต้องรีบหาน้ำล้างตาทันที หลังจากที่ก่อนหน้านี้ “เบิร์ด วันว่างๆ” ถูกวิจารณ์หนักจากคลิปที่ใช้ยาแนวในงาน ก่อนที่จะออกมาอัดคลิปชี้แจงว่าสิ่งที่ใช้เป็นเพียงแป้งเท่านั้น
ก่อนหน้านี้บริษัทผู้ผลิตยาแนวได้ออกมาชี้แจงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว พร้อมสั่งให้ลบคลิปดังกล่าวออกจากทุกช่องทางโซเชียลมีเดีย
ความคืบหน้าล่าสุด พ.ต.อ.อภิชาติ ทองแพ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพระประแดง เปิดเผยว่า ได้พยายามติดต่อ “เบิร์ด วันว่างๆ” แล้ว แต่ไม่สามารถติดต่อได้ในวันนี้ ขณะนี้อยู่ระหว่างหารือกับเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน เพื่อพิจารณามาตรการในการเรียกทั้งผู้ต้องสงสัยและผู้เสียหายมาให้ข้อมูล
ทั้งนี้ ยังไม่มีผู้เสียหายรายใดเดินทางมาแจ้งข้อมูลกับสถานีตำรวจโดยตรง เนื่องจากทราบว่าติดภารกิจอยู่ หาก มีผู้เสียหายเข้ามาแจ้งความอย่างเป็นทางการ ทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการออกหมายเรียกต่อไปตามขั้นตอน
