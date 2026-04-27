กัน จอมพลัง ซัด เบิร์ด วันว่างๆ ปมคลิปยาแนว ลั่น คอนเทนต์ขยะ ทำคนเดือดร้อน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 27 เม.ย. 2569 13:57 น.| อัปเดต: 27 เม.ย. 2569 13:58 น.
กัน จอมพลัง ประสานตำรวจ ดำเนินคดี เบิร์ด วันว่างๆ ทำคลิปถุงยาแนวเล่นสงกรานต์

กัน จอมพลัง ประสานตำรวจดำเนินคดี เบิร์ด วันว่างๆ ทำคอนเทนต์ถุงยาแนวปะหน้าคนเล่นสงกรานต์ ซ้ำประวัติเก่า ‘แกล้งคนพิเรนทร์จนผู้พิการเสียชีวิต’ อินฟลูฯ แจงแล้ว

หลังจากกลายเป็นประเด็นถกเถียงในโซเชียล กรณี เบิร์ด วันว่างๆ อินฟลูเอนเซอร์หนุ่มทำคลิปคอนเทนต์นำกาวยาแนวตราจระเข้ผสมน้ำประแป้งและใบหน้าของคนรอบข้างตอนเล่นสงกรานต์พระประแดง ต่อมาเจ้าตัวออกมาชี้แจงว่าผงในถุงไม่ใช่กาวยาแนวแต่เป็นแป้งมันที่ตนใส่ไว้แล้วซีนถุงใหม่ ลั่น ตนรู้เท่าไม่ถึงการณ์และมีวุฒิภาวะพอ พร้อมขอโทษที่ทำให้ทุกคนเข้าใจผิด เผยทำคอนเทนต์เลี้ยงอาชีพ ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใคร และคงไม่มีใครโง่ทำตาม

ต่อมา บริษัทจระเข้ ออกมาชี้แจงว่า ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการประสานไปยังเจ้าของช่องที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว เพื่อขอความร่วมมือในการนำคอนเทนต์ดังกล่าวออกจากทุกช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ เนื่องจากเนื้อหาดังกล่าวเป็นการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ และอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสาธารณะ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอเน้นย้ำให้มีการใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องตามคำแนะนำ และคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ บริษัทฯ จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม

ล่าสุดดูเหมือนเรื่องจะไม่จบง่าย ๆ กัน จอมพลัง โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ถึงเบิร์ด วันว่างๆ ระบุว่า “ใช้ยาแนวมาทาหน้าคน ควรถูกดำเนินคดี รอชมผลงานตำรวจพระประแดงครับ แล้วใครถูกเอายาแนวทาหน้า ไม่โอเค อยากเอาเรื่อง ทักมาหาผมได้เลยครับ” และ “ผมเพิ่งประสานท่านผู้การสมุทรปราการ ท่านทราบเรื่องแล้ว พ่อแม่ของเด็กในคลิปที่ถูกยาแนวทาทักมาได้เลยครับ”

กันจอมพลัง โพสต์ถึง เบิร์ด วันว่างๆ หลังคอนเทนต์ใช้ยาแนวเล่นน้ำสงกรานต์
ภาพจาก Facebook : กันจอมพลัง ช่วยสู้

ต่อมา กัน จอมพลัง เคลื่อนไหวอีกครั้งกล่าวถึงกรณีของ แบงค์ เลสเตอร์ อินฟลูฯ หนุ่มวัย 27 ปี เสียชีวิตดื่มเหล้า 1 แบน แลกกับเงิน 3 หมื่นบาท เผยว่า “แกล้งคนพิเรนทร์ ๆ ทำอะไรโง่ ๆ จนมีผู้พิการเสียชีวิตไปคนนึงแล้ว ติดคุกไปไม่ทำให้มีสำนึกขึ้นเลย วนเวียนอยู่แต่คอนเทนต์ขยะกับสร้างความเดือดร้อนวุ่นวาย” พร้อมอัปเดตคดีต่อว่า “อ้าวยังอยู่ในช่วงรอลงอาญานี่หว่า”

ก่อนหน้านี้ เบิร์ด วันว่างๆ เจอกระดราม่าเรื่องการทำคอนเทนต์อันตราย มีหลายคนคอมเมนต์เชื่อมโยงไปถึงกรณีแบงค์ เลสเตอร์ กล่าวหาว่าตนทำคอนเทนต์จนมีคนเสียชีวิต ซึ่งเจ้าตัวตอบกลับสั้น ๆ ว่า “เกี่ยวอะไรกับxู”

กันจอมพลัง โพสต์ถึง เบิร์ด วันว่างๆ หลังคอนเทนต์ใช้ยาแนวเล่นน้ำสงกรานต์-2
ภาพจาก Facebook : กันจอมพลัง ช่วยสู้

ล่าสุด เบิร์ด วันว่างๆ ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งผ่านเฟซบุ๊ก โพสต์ภาพถือสินค้าของบริษัทจระเข้ พร้อมข้อความว่า “เดี๋ยวผมต้องทำคลิปชี้แจงนะครับว่ามันคือแป้งจริง ๆ ครับ ต้องขอโทษด้วยที่ทำให้ทุกคนไม่เข้าใจ

ตอนนี้ทางเจ้าของแบรนด์ได้ทักมาแล้วนะครับต้องกราบขอโทษจริง ๆ ครับ”

เบิร์ด วันว่างๆ ขอโทษบริษัทจระเข้
ภาพจาก Facebook : วันว่างว่าง วีสอง
เบิร์ด วันว่างๆ ใช้ยาแนวผสมน้ำเล่นสงกรานต์-2
ภาพจาก Facebook : วันว่างว่าง วีสอง
ภาพจาก Facebook : วันว่างว่าง วีสอง
ภาพจาก Facebook : วันว่างว่าง วีสอง

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

