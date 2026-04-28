“เบิร์ด วันว่างๆ” โผล่เช็กอิน บินฮ่องกง หลังดราม่าใช้ยาแนว ป้ายคนเล่นสงกรานต์

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 28 เม.ย. 2569 11:05 น.| อัปเดต: 28 เม.ย. 2569 11:05 น.
"เบิร์ด วันว่างๆ" โผล่เช็กอิน บินฮ่องกง หลังดราม่าใช้ยาแนว ป้ายคนเล่นสงกรานต์ ลั่นอยู่เมืองไทยไม่ได้แล้ว ต้องไปอยู่ต่างประเทศ

จากกรณีที่ นายธีระวัฒน์ ศรีรอด หรือ “เบิร์ด วันว่างๆ” เผยคลิปวิดีโอนำผงสีขาวซึ่งบรรจุในซองผลิตภัณฑ์ยาแนวผสมกับน้ำแล้วไปป้ายผู้ร่วมเล่นสงกรานต์ในพื้นที่พระประแดง จ.สมุทรปราการ เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา จนถูกกระแสสังคมวิพากวิจารณ์อย่างหนัก โดยเจ้าตัวได้แจงว่าเป็นเพียงแป้งมัน

ต่อมาได้มีการเปิดเผยจากเพจดังว่าผู้เสียหายรายหนึ่งซึ่งอ้างว่าถูก เบิร์ด วันว่างๆ นำยาแนวมาปะหน้าจนทำให้เกิดอาการเคืองบริเวณดวงตาอย่างหนัก โดยเข้าใจว่าเป็นกาวลาเท็กซ์และคิดว่าไม่ใช่แค่แป้งธรรมดาจึงรีบหาน้ำล้างและสระผมมากกว่า 5-6 รอบ

ล่าสุด เบิร์ด วันว่างๆ โพสต์คลิปวิดีโอขณะที่อยู่ในสนามบินเตรียมเดินทางไปต่างประเทศ จากคลิปกล่าวว่า “อุ๊ย ไม่ไหวแล้วทุกคน ออกต่างประเทศดิ ดีไม่ติด ตม. ไม่เชื่อนะเนี่ย ผมมานี่จริงดูดิ ผมอันนี้จริงต้องขอโทษด้วยนะครับ คอนเทนต์ขยะผม ผมอยู่ไม่ได้แล้วเมืองไทย ผมต้องบินไปอยู่ต่างประเทศแล้ว”

ต่อมา เบิร์ด วันว่างๆ ได้ไปปรากฏตัวที่ฮ่องกง พร้อมกับโพสต์ข้อความว่า “ในเมื่อถูกมองว่า “ไม่ดี” ตั้งแต่แรก ต่อให้พยายามดีแค่ไหน… สุดท้ายก็ถูกมองว่า “แค่สร้างภาพ” งั้นก็ไม่ต้องพิสูจน์ให้ใครเห็นหรอก ใช้ชีวิตให้มันดี…เพื่อตัวเองพอ เพราะคนที่มองเราผิด เขาก็จะมองแบบนั้นอยู่ดี”

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

