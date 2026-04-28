“เบิร์ด วันว่างๆ” โผล่เช็กอิน บินฮ่องกง หลังดราม่าใช้ยาแนว ป้ายคนเล่นสงกรานต์ ลั่นอยู่เมืองไทยไม่ได้แล้ว ต้องไปอยู่ต่างประเทศ
จากกรณีที่ นายธีระวัฒน์ ศรีรอด หรือ “เบิร์ด วันว่างๆ” เผยคลิปวิดีโอนำผงสีขาวซึ่งบรรจุในซองผลิตภัณฑ์ยาแนวผสมกับน้ำแล้วไปป้ายผู้ร่วมเล่นสงกรานต์ในพื้นที่พระประแดง จ.สมุทรปราการ เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา จนถูกกระแสสังคมวิพากวิจารณ์อย่างหนัก โดยเจ้าตัวได้แจงว่าเป็นเพียงแป้งมัน
ต่อมาได้มีการเปิดเผยจากเพจดังว่าผู้เสียหายรายหนึ่งซึ่งอ้างว่าถูก เบิร์ด วันว่างๆ นำยาแนวมาปะหน้าจนทำให้เกิดอาการเคืองบริเวณดวงตาอย่างหนัก โดยเข้าใจว่าเป็นกาวลาเท็กซ์และคิดว่าไม่ใช่แค่แป้งธรรมดาจึงรีบหาน้ำล้างและสระผมมากกว่า 5-6 รอบ
ล่าสุด เบิร์ด วันว่างๆ โพสต์คลิปวิดีโอขณะที่อยู่ในสนามบินเตรียมเดินทางไปต่างประเทศ จากคลิปกล่าวว่า “อุ๊ย ไม่ไหวแล้วทุกคน ออกต่างประเทศดิ ดีไม่ติด ตม. ไม่เชื่อนะเนี่ย ผมมานี่จริงดูดิ ผมอันนี้จริงต้องขอโทษด้วยนะครับ คอนเทนต์ขยะผม ผมอยู่ไม่ได้แล้วเมืองไทย ผมต้องบินไปอยู่ต่างประเทศแล้ว”
ต่อมา เบิร์ด วันว่างๆ ได้ไปปรากฏตัวที่ฮ่องกง พร้อมกับโพสต์ข้อความว่า “ในเมื่อถูกมองว่า “ไม่ดี” ตั้งแต่แรก ต่อให้พยายามดีแค่ไหน… สุดท้ายก็ถูกมองว่า “แค่สร้างภาพ” งั้นก็ไม่ต้องพิสูจน์ให้ใครเห็นหรอก ใช้ชีวิตให้มันดี…เพื่อตัวเองพอ เพราะคนที่มองเราผิด เขาก็จะมองแบบนั้นอยู่ดี”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
