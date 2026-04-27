สรุปดราม่า เบิร์ด วันว่างๆ ใช้ยาแนวเล่นน้ำสงกรานต์ ก่อนกินโชว์ ลั่น ไม่มีใครโง่ทำตาม

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 27 เม.ย. 2569 09:50 น.| อัปเดต: 27 เม.ย. 2569 09:51 น.
สรุปดราม่า เบิร์ด วันว่างๆ นำถุงกาวยาแนวใส่แป้งมันปะหน้าคนเล่นสงกรานต์

เบิร์ด วันว่างๆ แจงดราม่าคลิปยาแนวผสมน้ำปะหน้าคนเล่นสงกรานต์ ยืนยันเป็นแป้งมันเพื่อทำคอนเทนต์ พร้อมกินโชว์หน้ากล้อง กราบขอโทษ ลั่น ไม่มีใครโง่ทำตามหรอก

จากกรณีดราม่าเดือดของอินฟลูฯ คนดัง เบิร์ด วันว่างๆ ที่ออกมาทำคลิปเล่นสงกรานต์ในพระประแดง โดยถือถุงกาวยาแนวตราจระเข้ จากนั้นผสมกับน้ำเปล่าแล้วนำไปปะที่ใบหน้าของคนที่มาเล่นน้ำแถวนั้นจนหลายคนหวั่นว่าจะเกิดอันตราย ล่าสุดเจ้าตัวรีบออกมาชี้แจงโต้กลับว่าผงสีขาวในถุงไม่ใช่กาวยาแนวอย่างที่หลายคนเข้าใจ แต่เป็นแป้งมันที่ตนนำใส่ในถุงแล้วซีนถุงใหม่ พร้อมน้ำผสมน้ำและกินโชว์หน้ากล้อง

หลังจากเจอกระแสดราม่าอย่างหนัก ล่าสุด เบิร์ด วันว่างๆ ออกมาทำคลิปชี้แจงสิ่งที่เกิดขึ้น เริ่มต้นจากการกราบที่พื้น พร้อมกล่าวว่า “สวัสดีครับ ผมเบิร์ด วันว่างๆ ต้องบอกว่าดราม่าแป้งมันยาแนว จะดราม่าทำไมแป้งมันยาแนว xูจะแxกโชว์ให้ดูเลย ผมมีวุฒิภาวะอยู่ คอนเทนต์กับคอนกรีตมันใกล้ ๆ กันเนอะ” ต่อมาเขาโชว์ถุงแป้งมันตราจระเข้ พร้อมเทใส่แก้วผสมน้ำเปล่า

เบิร์ด วันว่างๆ กล่าวต่อว่า “แป้งมันตราจระเข้ แสงผมหมดแล้ว ขอบคุณมากที่ช่วยประคองแสงผมให้ คงไม่หน้าโง่เอายาแนวไปประแป้งเขาหรอก เข้าใจว่าอยากมาเอาแสงจากผม พวกนักข่าว ตามเพจต่าง ๆ มาเอาแสงจากผม ผมไม่ได้นักเลง ผมรู้เท่าไม่ถึงการณ์แล้วกัน ผมซีนถุงมาอย่างดี แล้วเอาแป้งมันใส่เข้าไปในถุง เนี่ยแป้งมันตราจระเข้ จะเป็นอะไรเนี่ย”

จากนั้นนั้นเขานำแป้งที่ผสมน้ำมาปะที่แก้ม และดื่มโชว์หน้ากล้อง “ต้องขอโทษด้วยนะครับที่ทำให้ทุกคนเข้าใจผิด เล่นเนียนปะ เล่นเหมือนปะ ต้องขอบคุณมากให้แสงผมกลับมาอีกครั้ง ที่ทำไปเพราะเดี๋ยวคอนเทนต์ผมดับไง บางคนหมั่นไส้ผมแล้วเนี่ย ไม่ต้องหมั่นไส้ผม ผมทำคอนเทนต์เลี้ยงอาชีพ ใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไร ผมทำในจุดของผม ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใคร ผมทำคอนเทนต์เข้าใจว่าเดี๋ยวเด็กจะเลียนแบบ แต่เด็กเขาโตแล้ว เขาไม่ได้โง่ ไม่มีใครทำตามหรอก มันคือแป้งมัน

แต่ก็ดีตอนแรกxูดับแล้วไง ตอนนี้พวกxึง พวกเพจใหญ่ ๆ เอาxูไปลง ดีมาก แต่มให้เครดิตด้วยนะ ดูดคลิปไป ผมไม่ได้บ้า ผมไม่ได้รั่ว”

ก่อนจบคลิป เบิร์ดวันว่างๆ ตอบกลับดราม่าที่มีคนเข้ามาคอมเมนต์หาว่าตนทำคอนเทนต์จนมีคนเสียชีวิต เขาอธิบายว่า “เกี่ยวอะไรกับxู”

ภาพจาก Facebook : วันว่างว่าง วีสอง

ขณะที่ บริษัทจระเข้ ออกมาเคลื่อนไหวแถลงการณ์ผ่านเฟซบุ๊กว่า “บริษัทฯ ได้ดำเนินการประสานไปยังเจ้าของช่องที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว เพื่อขอความร่วมมือในการนำคอนเทนต์ดังกล่าวออกจากทุกช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ เนื่องจากเนื้อหาดังกล่าวเป็นการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ และอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสาธารณะ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอเน้นย้ำให้มีการใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องตามคำแนะนำ และคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ บริษัทฯ จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม

ขอแสดงความนับถือ บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด”

