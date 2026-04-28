ช็อก! รถแห่เสียงดังสนั่นทำ พิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณชัยภูมิ พังเสียหาย โบราณวัตถุแตกยับ
แรงสั่นสะเทือนจากรถเครื่องเสียงในงานบุญเดือนหก ทำโบราณวัตถุล้ำค่าร่วงหล่นแตกหัก ฝ้าเพดานถล่ม ผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์จี้หน่วยงานรับผิดชอบ ด้านผู้ว่าฯ สั่งถอดบทเรียนด่วน
เมื่อแรงสั่นสะเทือนจากเครื่องเสียงรถแห่สร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับ พิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณชัยภูมิ (เฮือนคำมุ) ในระหว่างงานประเพณีบุญเดือนหก เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา ขณะที่ขบวนแห่บายศรีเคลื่อนผ่านถนนชัยประสิทธิ์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์
ดร.คมกฤช ฤทธิ์ขจร ผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์และนักวิจัยด้านประวัติศาสตร์ผ้า ได้เผยแพร่หลักฐานผ่านโซเชียลมีเดีย แสดงให้เห็นภาพโบราณวัตถุที่จัดแสดงอยู่ในตู้กระจก ร่วงหล่นลงมาแตกหักเสียหายหลายรายการ ทั้งที่ทางพิพิธภัณฑ์ได้วางระบบป้องกันไว้อย่างดีเยี่ยม ทั้งผนังกรุ 3 ชั้น และพื้นปูพรมลดแรงกระแทก แต่ก็ไม่อาจต้านทาน “แรงสั่นสะเทือน” (Vibration) จากการเปิดเพลงประชันเสียงของรถแห่จำนวนมากได้
“23 เมษายน 2569 ผลจากเสีย จาก #รถเครื่องเสียงแห่ที่ใช้เสียงที่ดังและรุนแรง ในการแห่บุญเดือนหก ของจังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2569 ผ่าน ถนนชัยประสิทธิ์ ที่ขนกันมาโชว์และประชันเสียงกันอย่างรุนแรง จากรถเครื่องเสียงขนาดใหญ่ในขบวนแห่บายศรี ทำให้วัตถุ โบราณที่จัดแสดงใน ห้องโชว์วัตถุโบราณ #พิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณชัยภูมิ ได้รับความเสียหายอย่างสาหัส
ฝากให้ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องช่วยพิจารณาหาวิธีการแก้ไขเรื่องรถเครื่องเสียงที่มีจำนวนมากในจังหวัดชัยภูมิด้วยครับเพราะชาวบ้านในพื้นที่ที่มีขบวนแห่และใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่ดัดแปลงเป็นรถเครื่องเสียงที่ใช้เครื่องขยายเสียจำนวนมากที่มีความดังที่ดังเกินจำเป็นแห่ผ่านได้รับความเสียหายอย่างมากครับ
ดร.คมกฤช ฤทธิ์ขจร”
นอกจากนี้ ยังพบว่าฝ้าเพดานและหลอดไฟภายในอาคารร่วงหล่นลงมา รวมถึงบ้านเรือนประชาชนในละแวกใกล้เคียงก็ได้รับผลกระทบ เช่น กระจกแตกและข้าวของพังเสียหาย
ความคืบหน้าล่าสุด นายอนันต์ นาคนิยม ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้รับทราบปัญหาและสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งถอดบทเรียน เพื่อกำหนดมาตรฐานระดับเสียงในการจัดงานครั้งต่อไป ป้องกันไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมทางวัฒนธรรมซ้ำรอย
ขณะที่เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2569 หัวหน้าศาลจังหวัดชัยภูมิพร้อมคณะผู้พิพากษา ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงภายในพิพิธภัณฑ์แล้ว
อย่างไรก็ตาม สังคมและผู้เสียหายยังคงเรียกร้องให้มีการแสดงความรับผิดชอบที่เป็นรูปธรรมต่อมูลค่าความเสียหายที่ประเมินค่าไม่ได้ของโบราณวัตถุเหล่านั้น
รวมถึงต้องการเห็นมาตรการควบคุมระดับเสียงของรถแห่ที่ชัดเจนและเข้มงวดมากขึ้นในอนาคต เพื่อไม่ให้ความรื่นเริงของประเพณีกลับมาทำลายสมบัติของชาติอีก
