เคลวิน แฟน มิน พีชญา เปิดใจหลังแฟนสาวได้ประกันตัว ยัน พร้อมอยู่เคียงข้างเสมอ

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 28 เม.ย. 2569 10:42 น.| อัปเดต: 28 เม.ย. 2569 10:42 น.
เคลวิน แฟน มิน พีชญา เปิดใจหลังแฟนสาวได้ประกันตัวสู้คดีดิไอคอน ชี้ เรื่องที่เกิดขึ้นกระทบทุกคนในครอบครัว ยัน พร้อมอยู่เคียงข้างเสมอ

ภายหลังจากศาลอาญา รัชดา มีคำสั่งอนุญาตให้ประกันตัวชั่วคราว 2 นักแสดงดัง มิน พีชญา และ แซม ยุรนันท์ ในคดีดิไอคอนกรุ๊ป ในวงเงินประกันคนละ 1,000,000 บาท โดยมีเงื่อนไข ห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักร เว้นแต่ได้รับอนุญาต ตามที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้

ล่าสุดหลังฟังคำพิจารณาคดีเสร็จสิ้น มิน พีชญา พร้อมด้วย เคลวิน ตีรวัฒนานนท์ แฟนหนุ่ม และทนายความ ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับกองทัพสื่อมวลชนที่ปักหลักรอทำข่าวเรื่องการประกันตัวชั่วคราว

มิน พีชญา เปิดใจว่า “อยากจะขอบคุณศาลและทุกๆ คนในกระบวนการยุติธรรมที่ยังให้เราได้โอกาสต่อสู้คดีข้างนอก ส่วนเหตุผลที่ศาลให้ประกันตัว เนื่องจากไม่มีพฤติการณ์หลบหนี เป็นเด็กดีมาตลอด ศาลก็เมตตาให้ไปต่อสู้คดีอย่างเต็มที่ ตอนแรกที่ยื่นวงเงินประกันไป 3 ล้าน แต่เหลือ 1 ล้าน คือเราก็ยื่นไปเต็มที่ แต่ศาลก็กรุณา 1 ล้านบาท ห้ามออกนอกประเทศ เว้นแต่ได้รับอนุญาต และให้มาตามนัดทุกครั้ง”

เมื่อนักข่าวถามถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันแรกที่ตกเป็นจำเลยของคดีดิไอคอนกรุ๊ป มิน พีชญา เผยว่า “ไม่รู้จะประเมินยังไงเลยค่ะ มันที่สุดอ่ะ”

ก่อนที่ทาง เคลวิน แฟนหนุ่มของมิน จะเปิดใจต่อหน้าสื่อระบุว่า “ในฐานะคนที่รักเขา ยืนเคียงข้างให้กำลังใจเขา เรื่องนี้กระทบสู่ครอบครัว เพื่อน คนรัก ญาติพี่น้องอย่างมหาศาลนะครับ ก็อยากจะฝากข้อความนี้ไปว่า เราเคารพในกระบวนการยุติธรรม ในสถานการณ์ที่เรามักจะด่วนสรุปหรือกล่าวหาผ่านสิ่งต่าง ๆ ก่อนที่เราจะรู้ข้อเท็จจริงเนี่ย อยากให้ทุกคนทราบว่า คนที่คุณกำลังพูดถึงเนี่ย เขามีชีวิตของเขา และสิ่งที่กระทบกับคน ๆ นึง มันไม่ใช่แค่เขาครับ แต่กระทบสู่ครอบครัวมากมาย สุขภาพร่างกายจิตใจ แต่เราทุกคนก็ยึดมั่นในกระบวนการยุติธรรม มั่นใจในความบริสุทธิ์ แล้วทุกคนพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างมิน ไม่ว่าจะต้องพบอะไรก็ตาม เราพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างเขาครับ”

