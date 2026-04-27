มิน พีชญา เปิดใจสาเหตุหายหน้า ยันไม่หนีแน่นอน พร้อมสู้คดีตามหลักฐานจริง

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 27 เม.ย. 2569 11:46 น.| อัปเดต: 27 เม.ย. 2569 11:58 น.
มิน พีชญา เปิดใจวอนขอความเป็นธรรมให้ฟ้องตามความจริง

มิน พีชญา ช็อก ถูกเรียกพิสูจน์ตัวเองในศาลอีกครั้ง ยืนยันไม่หนีแน่นอน พร้อมให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่ วอนขอความเป็นธรรม หากต้องฟ้องขอให้ดูตามหลักฐานจริง เผยตนถูกเหมารวมมาตั้งแต่แรก

วันนี้ (27 เมษายน 2569) มิน พีชญา วัฒนามนตรี พร้อมครอบครัวและทีมทนายความ เดินทางมารายงานตัวต่ออัยการคดีพิเศษเพื่อส่งฟ้องศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก หลังจากเคยยื่นคำร้องขอเลื่อนนัดส่งฟ้องมาจากวันที่ 26 มีนาคม 2569 เจ้าตัวยกมือไหว้สื่อมวลชน แต่ไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใด ๆ

ล่าสุด มิน พีชญา โพสต์คลิปลง Tiktok ส่วนตัว minpechaya ร่ายยาวความในใจเป็นครั้งแรกหลังมรสุมชีวิตครั้งใหญ่ ถูกดำเนินคดีดิไอค่อน ระบุแคปชั่น “Please hear my voice” แปลเป็นไทยว่า “โปรดรับฟังฉัน”

มิน พีชญา เล่าว่า “ในช่วงปีที่ผ่านมาหลังจากที่ถูกสั่งไม่ฟ้องวันที่ 8 มกราคม หลายคนอาจจะสงสัยว่าเธอหายไปไหนมา หายหน้าไปนานเลยจากโซเชียล มินก็ใช้ชีวิตปกติ แค่ไม่ได้ลงโซเชียลมีเดีย ในช่วงที่ผ่านมาไปพักฟื้นรักษาตัวจากความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในชีวิต วันนี้มินอยากจะมาเล่าว่าสิ่งที่ต้องเผชิญสิ่งที่ต้องเจอในปีที่ผ่านมาเนี่ยคืออะไรบ้าง

ในปีที่ผ่านมาอย่างที่ทุกคนทราบว่าหลังจากที่พิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจของมินแล้วก็หลุดพ้นทุกคำกล่าวหาที่ว่ามา แล้วแต่วันนี้ก็ช็อกเหมือนกันค่ะที่อยู่ดี ๆ ก็อยากให้มินพิสูจน์ตัวเองในศาลอีกครั้ง วันนี้ตนพร้อมและไม่เคยที่จะไม่ให้ความร่วมมือ พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานมาตลอด ตั้งแต่วันแรกที่เกิดเรื่อง ถึงแม้บริษัทจะไม่ได้ออกมาพูดอะไรเลย แล้วก็เงียบ

ตัวเองก็ทำในภาคส่วนที่สามารถทำได้ ไม่ว่าจะเป็นการออกมาแถลงข่าว ถ้าทุกคนจำได้มินไปที่ศาลอาญาด้วยตัวเอง แล้วก็บอกว่าบ้านตนอยู่ตรงนี้นะ บ้านเลขที่เท่านี้ เบอร์โทรตรงนี้ มีเบอร์ใครบ้างที่ติดต่อได้ เรียกตนมาถามข้อมูลได้ หรือไปแม้แต่ที่ CIB สอบสวนกลาง ก่อนที่จะเกิดเรื่องใหญ่ขึ้น มินเข้าไปหาเจ้าหน้าที่แต่ละภาคส่วนเอง ยินดีให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานเองมาตลอด

ภาพจาก TikTok : minpechaya

วันนี้ก็ยังเป็นอีกครั้งนึงที่เธอพร้อมยืนหยัดพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจของมินมาตลอดในฐานะประชาชนคนหนึ่ง ถึงแม้จะมีชื่อเสียงก็เถอะ แต่มินก็คือประชาชนผู้หญิงธรรมดาที่อยากจะใช้สิทธิ์พื้นฐานตรงนี้ในการร้องขอความเป็นธรรม ในช่วงที่ผ่านมาตนได้ยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรม พร้อมพยานเข้าไปหลายฉบับต่อท่านอัยการ ซึ่งฉบับล่าสุดในวันที่ 7 เมษายน 2569 เธอได้ยื่นไปแล้วใจความสำคัญมีดังนี้ค่ะ

มินอยากให้รอคดีหลัก คือ คดีดิไอคอนมีการตัดสินก่อนว่าเรื่องราวมันเป็นยังไง ก็จะได้รู้ไปพร้อม ๆ กับทุกคน แต่หากรอไม่ได้จริง ๆ แล้วจำเป็นจะต้องฟ้อง เธอขอให้ฟ้องในจำนวนครั้งในจำนวนปีที่ตนได้เข้ามาร่วมงานกับบริษัทดิไอคอน เพราะตอนนี้มินกำลังจะถูกฟ้องในช่วงที่ไม่ได้เกี่ยวข้อง มินถูกเหมารวมมาตั้งแต่แรก

ในช่วงแรกที่มีความวุ่นวายเกิดขึ้น พอทุกอย่างมันสงบแล้วตกตะกอนออกมาเหลือแต่ความเป็นจริง ถึงมีการสั่งไม่ฟ้องและมีข้อเท็จจริงว่าเป็นยังไง แต่ตอนเนี้ยผ่านมาปีกว่าแล้ว ยื่นข้อเท็จจริงไปทุกอย่าง หากจำเป็นจะต้องฟ้องจริง ขอให้ฟ้องบนหลักฐานที่ถูกต้องจำนวนปีที่ถูกต้อง จำนวนครั้งที่ถูกต้อง

ถ้าอธิบายง่าย ๆ ไม่ใช่เป็นภาษากฎหมาย เผื่อประชาชนจะฟังอยู่ เหมือนมินทำงานในบริษัทหนึ่งแล้ววันหนึ่งบริษัทเกิดเรื่อง แต่มินเพิ่งเข้ามาทำงานได้แค่ปีครึ่ง แต่บริษัทเปิดมาแล้ว 6-7 ปี ซึ่งบริษัทถูกฟ้อง 6-7 ปี แต่เธอถูกเหมารวมไปด้วย

ถ้าวันนี้จะต้องฟ้อง อย่างน้อยฟ้องในจำนวนครั้ง ฟ้องในจำนวนปีที่ถูกต้อง อยู่บนความเป็นจริงตามหลักฐานที่ท่านมีในมือ แค่นั้นล่ะค่ะที่ขอร้อง แล้วก็วันที่ 27 เมษายนนี้ ตนพร้อมที่จะให้ความร่วมมือและจะไปพบท่านอัยการให้ข้อมูลรับทราบทุกอย่างที่ท่านอยากจะชี้แจงกับมิน

ส่วนเมื่อเข้าสู่กระบวนการศาล ขอให้มินได้ใช้สิทธิ์ขั้นพื้นฐานในการประกันตัวออกมาพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจข้างนอก หาหลักฐานข้างนอกในการต่อสู้ทั้งหมดนะคะ ตนไม่หนีแน่นอนเพราะว่าที่บ้านมีหลักมีแหล่ง มีความสูญเสียมากมายแน่นอนถ้ามินหนีออกไป

สำหรับประชาชนที่รอฟังก็ขอบคุณที่อดทนรอมาถึงปีกว่านะคะ วันนี้มินได้ออกมาพูดให้ทุกคนได้ฟังในมุมของตนแล้ว ไม่ต้องพูดถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับชีวิตแล้วก็ครอบครัวมหาศาล แต่วันนี้เธอพร้อมที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้และพยายามที่จะเข้มแข็งอีกครั้งหนึ่งนะคะ

ฝากทุกคนลุ้น ฝากทุกคนอธิษฐาน ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้มินในการต่อสู้อีกครั้ง แล้วก็ประกันตัวออกมาต่อสู้ข้างนอกให้ได้ด้วยนะคะ ขอบคุณที่ยังรอคอยในการพิสูจน์ตัวเอง ไม่ว่านานแค่ไหน ยากแค่ไหน มินก็พร้อมที่จะเดินในเส้นทางนี้ค่ะ ฝากหน่วยงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความเป็นธรรม แล้วก็เมตตามินด้วยค่ะ”

ภาพจาก TikTok : minpechaya
@minpechayaPlease hear my voice 🤍🙏🏻♬ original sound – minpechaya

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด
บันเทิง

เอ ศุภชัย เปิดยอดเงินใส่ซอง งานแต่งณเดชน์ ญาญ่า ยอมรับหมดห่วงแล้ว

11 นาที ที่แล้ว
มิน พีชญา เปิดใจวอนขอความเป็นธรรมให้ฟ้องตามความจริง บันเทิง

มิน พีชญา เปิดใจสาเหตุหายหน้า ยันไม่หนีแน่นอน พร้อมสู้คดีตามหลักฐานจริง

13 นาที ที่แล้ว
ผัวเมียพลั้งปาก &quot;ระวังระเบิด&quot; บนเครื่องบิน ทำผู้โดยสารหนีตาย วุ่นทั้งลำ ข่าว

อย่าหาทำ! ผัวเมียพลั้งปาก “ระวังระเบิด” บนเครื่องบิน ทำผู้โดยสารหนีตาย วุ่นทั้งลำ

14 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

“ศุภจี” จับมือ “พิมรี่พาย” ลุย Live Commerce ดันทุเรียนไทยลูกละ 100 บาท ส่งตรงจากสวน

32 นาที ที่แล้ว
ประวัติ &quot;อิทธิวัฒน์ วัฒนศาสตร์สาธร&quot; ว่าที่ผู้สมัคร นายกเมืองพัทยา พรรคประชาชน ข่าวการเมือง

ประวัติ “อิทธิวัฒน์ วัฒนศาสตร์สาธร” ว่าที่ผู้สมัคร นายกเมืองพัทยา พรรคประชาชน

40 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

มิน พีชญา ลุคผมสั้น พบอัยการส่งฟ้องคดีดิไอคอน 5 ข้อหาหนัก รอลุ้นประกันตัว

47 นาที ที่แล้ว
งานหทัยราษฎร์แฟร์ 2569 ท่องเที่ยว

เริ่มแล้ว! งานหทัยราษฎร์แฟร์ 2569 รวมร้านดังแห่งปี จัดเต็มคอนเสิร์ต 17 วัน

51 นาที ที่แล้ว
รพ.รามาธิบดี ขยายเวลาจ่ายยา ผู้ป่วยนอก 3 เดือน เริ่มงดแจกถุงพลาสติก 28 เม.ย.นี้ ข่าว

รพ.รามาธิบดี ขยายเวลาจ่ายยา ผู้ป่วยนอก 3 เดือน เริ่มงดแจกถุงพลาสติก 28 เม.ย.นี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กระแต อาร์สยาม เปย์งบกว่า 10 ล้านบาท พาครอบครัวเที่ยว บันเทิง

กระแต อาร์สยาม ทุ่ม 10 ล้าน พาโตชิ-ครอบครัวเที่ยวเกาะแพงที่สุดในโลก พักห้องหรูคืน 5 แสน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่โพสต์ระบาย ลูกสาวทำงานพาร์ตไทม์ โดนกดค่าแรง แถมใช้งานหนัก 12 ชั่วโมง ข่าว

แม่โวย ลูกสาวทำงานพาร์ตไทม์ ใช้งานหนัก 12 ชั่วโมง โดนกดค่าแรง 175 บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระประแดงเดือด ลุงขี้เมาปีนขึ้นรถแล้วลื่นตกเอง วัยรุ่นหัวร้อนปาขวดเบียร์ใส่ท้ายกระบะมีเด็กเล็ก ข่าว

พระประแดงเดือด ลุงเมาปีนขึ้นรถลื่นตกเอง โจ๋หัวร้อนปาขวดเบียร์ใส่ท้ายกระบะมีเด็กเล็ก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ไอซ์ รักชนก ออกโรงป้อง ‘บังหล่า’ รปภ.หน้าเหมือนคนสำคัญ จี้คืนความเป็นธรรม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปดราม่า เบิร์ด วันว่างๆ นำถุงกาวยาแนวใส่แป้งมันปะหน้าคนเล่นสงกรานต์ ข่าว

สรุปดราม่า เบิร์ด วันว่างๆ ใช้ยาแนวเล่นน้ำสงกรานต์ ก่อนกินโชว์ ลั่น ไม่มีใครโง่ทำตาม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ แอนนาเบล คชนันท์ Your Wealth Architect Private Banker ไทยไประดับโลก การเงิน

ประวัติ แอนนาเบล คชนันท์ Your Wealth Architect Private Banker ไทยไประดับโลก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กยศ. ขีดเส้นตาย! จ่อฟ้องลูกหนี้ค้างชำระเกิน 4 ปี แสนราย แนะรีบปรับโครงสร้างหนี้ด่วน เศรษฐกิจ

กยศ. ขีดเส้นตาย! จ่อฟ้องลูกหนี้ค้างชำระเกิน 4 ปี แสนราย แนะรีบปรับโครงสร้างหนี้ด่วน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;แอนนาเบล&quot; เคลียร์ชัด หายหน้าดูแลพ่อป่วย โต้ข่าวลือ แอบเทรดหุ้นลูกค้า ข่าว

“แอนนาเบล” เคลียร์ชัด หายหน้าดูแลพ่อป่วย โต้ข่าวลือ แอบเทรดหุ้นลูกค้า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาน้ำมันวันนี้ 27 เม.ย. 2569 ครบทุกปั๊ม ดีเซล-แก๊สโซฮอล์ ราคาล่าสุด เศรษฐกิจ

อัปเดต! ราคาน้ำมันวันนี้ 27 เม.ย. 2569 ครบทุกปั๊ม ดีเซล-แก๊สโซฮอล์ ราคาล่าสุด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดวงวันนี้ 27 4 69 ดูดวง

4 ราศี วาจาเป็นทรัพย์ เจรจาค้าขายสำเร็จ ปิดดีลใหญ่ได้ค่าคอมมิชชั่นแบบจุก ๆ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สภาผู้บริโภค ชี้ ผู้โดยสารต้องได้เงินคืน กรณีสายการบินยกเลิกเที่ยวบินเหตุน้ำมันแพง

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เท้ง” ขอโทษแทน อดีตเลขาธิการพรรค หลังโพสต์ด่าสื่อไทยปัญญาอ่อนขึ้นทุกวัน

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สส.พรรคส้ม วิจารณ์กระทรวงคมนาคม ลดใช้ไฟบนถนน ชี้เสี่ยงอันตราย

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สภาเทคนิคการแพทย์ ตอบข้อสงสัยดื่มน้ำเปล่า ก่อนเจาะเลือดได้ไหม?

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เท้ง ณัฐพงษ์” ได้ไปต่อ นั่งเก้าอี้หัวหน้าพรรคประชาชนเหมือนเดิม ชี้ 4 หมุดอุปสรรคประเทศ

1 วัน ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รัฐบาล ยกระดับมาตรการปราบปรามนอมินี สกัดการใช้นิติบุคคลผิดกฎหมาย

1 วัน ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เปิดประวัติมือปืนบุกงานเลี้ยงสื่อ เป็นครูและผู้ผลิตเกม คาดเล็งสังหาร “ทรัมป์”

1 วัน ที่แล้ว
sukanlaya s.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผัวเมียพลั้งปาก &quot;ระวังระเบิด&quot; บนเครื่องบิน ทำผู้โดยสารหนีตาย วุ่นทั้งลำ

อย่าหาทำ! ผัวเมียพลั้งปาก “ระวังระเบิด” บนเครื่องบิน ทำผู้โดยสารหนีตาย วุ่นทั้งลำ

เผยแพร่: 27 เมษายน 2569

“ศุภจี” จับมือ “พิมรี่พาย” ลุย Live Commerce ดันทุเรียนไทยลูกละ 100 บาท ส่งตรงจากสวน

เผยแพร่: 27 เมษายน 2569
ประวัติ &quot;อิทธิวัฒน์ วัฒนศาสตร์สาธร&quot; ว่าที่ผู้สมัคร นายกเมืองพัทยา พรรคประชาชน

ประวัติ “อิทธิวัฒน์ วัฒนศาสตร์สาธร” ว่าที่ผู้สมัคร นายกเมืองพัทยา พรรคประชาชน

เผยแพร่: 27 เมษายน 2569
งานหทัยราษฎร์แฟร์ 2569

เริ่มแล้ว! งานหทัยราษฎร์แฟร์ 2569 รวมร้านดังแห่งปี จัดเต็มคอนเสิร์ต 17 วัน

เผยแพร่: 27 เมษายน 2569
