มิน พีชญา เปิดใจสาเหตุหายหน้า ยันไม่หนีแน่นอน พร้อมสู้คดีตามหลักฐานจริง

มิน พีชญา ช็อก ถูกเรียกพิสูจน์ตัวเองในศาลอีกครั้ง ยืนยันไม่หนีแน่นอน พร้อมให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่ วอนขอความเป็นธรรม หากต้องฟ้องขอให้ดูตามหลักฐานจริง เผยตนถูกเหมารวมมาตั้งแต่แรก
วันนี้ (27 เมษายน 2569) มิน พีชญา วัฒนามนตรี พร้อมครอบครัวและทีมทนายความ เดินทางมารายงานตัวต่ออัยการคดีพิเศษเพื่อส่งฟ้องศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก หลังจากเคยยื่นคำร้องขอเลื่อนนัดส่งฟ้องมาจากวันที่ 26 มีนาคม 2569 เจ้าตัวยกมือไหว้สื่อมวลชน แต่ไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใด ๆ
ล่าสุด มิน พีชญา โพสต์คลิปลง Tiktok ส่วนตัว minpechaya ร่ายยาวความในใจเป็นครั้งแรกหลังมรสุมชีวิตครั้งใหญ่ ถูกดำเนินคดีดิไอค่อน ระบุแคปชั่น “Please hear my voice” แปลเป็นไทยว่า “โปรดรับฟังฉัน”
มิน พีชญา เล่าว่า “ในช่วงปีที่ผ่านมาหลังจากที่ถูกสั่งไม่ฟ้องวันที่ 8 มกราคม หลายคนอาจจะสงสัยว่าเธอหายไปไหนมา หายหน้าไปนานเลยจากโซเชียล มินก็ใช้ชีวิตปกติ แค่ไม่ได้ลงโซเชียลมีเดีย ในช่วงที่ผ่านมาไปพักฟื้นรักษาตัวจากความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในชีวิต วันนี้มินอยากจะมาเล่าว่าสิ่งที่ต้องเผชิญสิ่งที่ต้องเจอในปีที่ผ่านมาเนี่ยคืออะไรบ้าง
ในปีที่ผ่านมาอย่างที่ทุกคนทราบว่าหลังจากที่พิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจของมินแล้วก็หลุดพ้นทุกคำกล่าวหาที่ว่ามา แล้วแต่วันนี้ก็ช็อกเหมือนกันค่ะที่อยู่ดี ๆ ก็อยากให้มินพิสูจน์ตัวเองในศาลอีกครั้ง วันนี้ตนพร้อมและไม่เคยที่จะไม่ให้ความร่วมมือ พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานมาตลอด ตั้งแต่วันแรกที่เกิดเรื่อง ถึงแม้บริษัทจะไม่ได้ออกมาพูดอะไรเลย แล้วก็เงียบ
ตัวเองก็ทำในภาคส่วนที่สามารถทำได้ ไม่ว่าจะเป็นการออกมาแถลงข่าว ถ้าทุกคนจำได้มินไปที่ศาลอาญาด้วยตัวเอง แล้วก็บอกว่าบ้านตนอยู่ตรงนี้นะ บ้านเลขที่เท่านี้ เบอร์โทรตรงนี้ มีเบอร์ใครบ้างที่ติดต่อได้ เรียกตนมาถามข้อมูลได้ หรือไปแม้แต่ที่ CIB สอบสวนกลาง ก่อนที่จะเกิดเรื่องใหญ่ขึ้น มินเข้าไปหาเจ้าหน้าที่แต่ละภาคส่วนเอง ยินดีให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานเองมาตลอด
วันนี้ก็ยังเป็นอีกครั้งนึงที่เธอพร้อมยืนหยัดพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจของมินมาตลอดในฐานะประชาชนคนหนึ่ง ถึงแม้จะมีชื่อเสียงก็เถอะ แต่มินก็คือประชาชนผู้หญิงธรรมดาที่อยากจะใช้สิทธิ์พื้นฐานตรงนี้ในการร้องขอความเป็นธรรม ในช่วงที่ผ่านมาตนได้ยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรม พร้อมพยานเข้าไปหลายฉบับต่อท่านอัยการ ซึ่งฉบับล่าสุดในวันที่ 7 เมษายน 2569 เธอได้ยื่นไปแล้วใจความสำคัญมีดังนี้ค่ะ
มินอยากให้รอคดีหลัก คือ คดีดิไอคอนมีการตัดสินก่อนว่าเรื่องราวมันเป็นยังไง ก็จะได้รู้ไปพร้อม ๆ กับทุกคน แต่หากรอไม่ได้จริง ๆ แล้วจำเป็นจะต้องฟ้อง เธอขอให้ฟ้องในจำนวนครั้งในจำนวนปีที่ตนได้เข้ามาร่วมงานกับบริษัทดิไอคอน เพราะตอนนี้มินกำลังจะถูกฟ้องในช่วงที่ไม่ได้เกี่ยวข้อง มินถูกเหมารวมมาตั้งแต่แรก
ในช่วงแรกที่มีความวุ่นวายเกิดขึ้น พอทุกอย่างมันสงบแล้วตกตะกอนออกมาเหลือแต่ความเป็นจริง ถึงมีการสั่งไม่ฟ้องและมีข้อเท็จจริงว่าเป็นยังไง แต่ตอนเนี้ยผ่านมาปีกว่าแล้ว ยื่นข้อเท็จจริงไปทุกอย่าง หากจำเป็นจะต้องฟ้องจริง ขอให้ฟ้องบนหลักฐานที่ถูกต้องจำนวนปีที่ถูกต้อง จำนวนครั้งที่ถูกต้อง
ถ้าอธิบายง่าย ๆ ไม่ใช่เป็นภาษากฎหมาย เผื่อประชาชนจะฟังอยู่ เหมือนมินทำงานในบริษัทหนึ่งแล้ววันหนึ่งบริษัทเกิดเรื่อง แต่มินเพิ่งเข้ามาทำงานได้แค่ปีครึ่ง แต่บริษัทเปิดมาแล้ว 6-7 ปี ซึ่งบริษัทถูกฟ้อง 6-7 ปี แต่เธอถูกเหมารวมไปด้วย
ถ้าวันนี้จะต้องฟ้อง อย่างน้อยฟ้องในจำนวนครั้ง ฟ้องในจำนวนปีที่ถูกต้อง อยู่บนความเป็นจริงตามหลักฐานที่ท่านมีในมือ แค่นั้นล่ะค่ะที่ขอร้อง แล้วก็วันที่ 27 เมษายนนี้ ตนพร้อมที่จะให้ความร่วมมือและจะไปพบท่านอัยการให้ข้อมูลรับทราบทุกอย่างที่ท่านอยากจะชี้แจงกับมิน
ส่วนเมื่อเข้าสู่กระบวนการศาล ขอให้มินได้ใช้สิทธิ์ขั้นพื้นฐานในการประกันตัวออกมาพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจข้างนอก หาหลักฐานข้างนอกในการต่อสู้ทั้งหมดนะคะ ตนไม่หนีแน่นอนเพราะว่าที่บ้านมีหลักมีแหล่ง มีความสูญเสียมากมายแน่นอนถ้ามินหนีออกไป
สำหรับประชาชนที่รอฟังก็ขอบคุณที่อดทนรอมาถึงปีกว่านะคะ วันนี้มินได้ออกมาพูดให้ทุกคนได้ฟังในมุมของตนแล้ว ไม่ต้องพูดถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับชีวิตแล้วก็ครอบครัวมหาศาล แต่วันนี้เธอพร้อมที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้และพยายามที่จะเข้มแข็งอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ฝากทุกคนลุ้น ฝากทุกคนอธิษฐาน ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้มินในการต่อสู้อีกครั้ง แล้วก็ประกันตัวออกมาต่อสู้ข้างนอกให้ได้ด้วยนะคะ ขอบคุณที่ยังรอคอยในการพิสูจน์ตัวเอง ไม่ว่านานแค่ไหน ยากแค่ไหน มินก็พร้อมที่จะเดินในเส้นทางนี้ค่ะ ฝากหน่วยงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความเป็นธรรม แล้วก็เมตตามินด้วยค่ะ”
@minpechaya
ติดตาม The Thaiger บน Google News: