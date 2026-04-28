เศรษฐกิจ

ทำไมผู้ใหญ่ยังอยากให้ลูก “รับราชการ” เจาะลึกถึงบาดแผลจากวิกฤตเศรษฐกิจในอดีต

เผยแพร่: 28 เม.ย. 2569 10:26 น.| อัปเดต: 28 เม.ย. 2569 10:27 น.
63

เปิดลึกถึงบาดแผลจากวิกฤตเศรษฐกิจในอดีตที่หล่อหลอมมุมมองความมั่นคงของคนรุ่นพ่อแม่ พร้อมแนะนำเทคนิคการสื่อสารให้เข้าใจตรงกันเมื่อความฝันของลูกไม่ตรงกับความหวังดีของผู้ใหญ่

“เมื่อไหร่จะไปสอบ ก.พ.?” หรือ “ทำไมไม่ลองสอบบรรจุดูละลูก?” ประโยคสุดคลาสสิกที่มักจะแทรกซึมเข้ามาในวงสนทนาบนโต๊ะอาหารเสมอ สำหรับคนรุ่นใหม่หลายคน ประโยคนี้อาจฟังดูน่าอึดอัดใจ แต่หากเราลองถอดรหัสความคิดของผู้ใหญ่ เราจะพบว่ามันไม่ได้มาจากความต้องการบงการชีวิตเสมอไป แต่มันมาจากบาดแผลและประสบการณ์ในอดีต

จิตวิทยาแห่งความกลัว บาดแผลจากยุควิกฤตเศรษฐกิจ

พ่อแม่ในยุค Baby Boomer และ Gen X เติบโตมาในช่วงที่โลกเห็นความผันผวนรุนแรง โดยเฉพาะวิกฤตต้มยำกุ้งปี 2540 ที่คนตกงานนับล้านในชั่วข้ามคืน ความแน่นอนคือที่สุดในยุคนั้น คนเดียวที่อยู่รอดและยังมีเงินเดือนจ่ายตรงเวลาคือ “ข้าราชการ” สำหรับผู้ใหญ่ การแนะนำให้รับราชการคือการหยิบยื่นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดเท่าที่พวกเขาจะนึกออก เพื่อไม่ให้ลูกต้องเผชิญความลำบากเหมือนที่พวกเขาเคยเห็น

สวัสดิการ “ความอุ่นใจ” ในยามเกษียณ

ในวันที่ค่าครองชีพพุ่งสูงขึ้น พ่อแม่มองภาพไกลไปถึงตอนที่พวกเขาไม่อยู่แล้ว สิทธิการรักษาพยาบาลคือสวัสดิการที่พ่อแม่ให้ความสำคัญสูงสุด เพราะไม่อยากให้ค่ารักษาพยาบาลในวัยชรามาเป็นภาระของลูก นอกจากนี้ เงินบำนาญก้อนเล็กที่จ่ายสม่ำเสมอจนวันตาย ดูมั่นคงกว่าเงินก้อนใหญ่ในบัญชีที่อาจหมดไปได้ทุกเมื่อในสายตาผู้ใหญ่

ทางออกเมื่อ “ความฝัน” ไม่ตรงกับ “ความหวังดี”

จะคุยอย่างไรไม่ให้โต๊ะอาหารกลายเป็นสนามรบ? หากคุณเลือกงานเอกชนหรือทำธุรกิจส่วนตัว ให้ใช้ “ตัวเลข” คุยแทน “อารมณ์” แสดงแผนการเงิน เช่น ประกันสุขภาพที่ครอบคลุม หรือแผนการลงทุนเพื่อการเกษียณ เพื่อพิสูจน์ว่าคุณดูแลตัวเองได้ในระยะยาว

ยอมรับความหวังดี แต่ยืนยันสิทธิด้วยการขอบคุณในความห่วงใยและอธิบายว่า “ความมั่นคงยุคนี้ไม่ได้อยู่ที่องค์กร แต่อยู่ที่ทักษะ (Skill)” หากเรามีทักษะที่เป็นที่ต้องการ เราจะไม่มีวันตกงาน อาจลองหาจุดร่วม เช่น ตกลงว่าจะลองไปสอบดูสักครั้งเพื่อให้พ่อแม่สบายใจ หรือหาอาชีพรัฐวิสาหกิจซึ่งอยู่ตรงกลางระหว่างความมั่นคงและรายได้ที่สูงกว่า

ความมั่นคงในโลกปี 2026 ไม่ได้มีสูตรสำเร็จเพียงอย่างเดียว “ราชการ” คือความมั่นคงของสถาบัน แต่ “ความสามารถ” คือความมั่นคงของปัจเจก หากทั้งสองฝ่ายเริ่มคุยกันด้วยความพยายามจะ “เข้าใจ” มากกว่าจะ “เอาชนะ” โต๊ะอาหารมื้อนั้นจะกลับมาอร่อยอีกครั้ง

อ่านข่าวเศรษฐกิจเพิ่มเติม

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ

