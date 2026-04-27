ด่วน! ศาลอาญาให้ประกันตัว “มิน-แซม” คดีดิไอคอน วงเงิน 1 ล้าน สั่งห้ามบินนอกประเทศ
ศาลอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวสองนักแสดงดัง “มิน พีชญา” และ “แซม ยุรนันท์” หลังอัยการส่งฟ้อง 5 ข้อหาหนัก ชี้ไม่มีพฤติการณ์หลบหนี พร้อมกำชับห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรโดยเด็ดขาด
ความคืบหน้าล่าสุดในคดีของ บริษัท ดิไอคอน กรุ๊ป จำกัด เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2569 ณ ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ภายหลังจากพนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ 1 นำตัวจำเลยคือ น.ส. พีชญา วัฒนามนตรี หรือ “มิน” และ นายยุรนันท์ ภมรมนตรี หรือ “แซม” ส่งฟ้องต่อศาลใน 5 ข้อหาหลัก ได้แก่ ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน, ความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ, พ.ร.ก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน (แชร์ลูกโซ่), การประกอบธุรกิจขายตรงโดยไม่ได้รับอนุญาต และการประกอบธุรกิจในลักษณะเครือข่าย
ล่าสุดเวลาประมาณ 14.10 น. ศาลอาญาพิจารณาคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว และมีคำสั่งอนุญาตให้จำเลยทั้งสองได้รับการประกันตัว โดยกำหนดวงเงินประกันเป็นเงินสดคนละ 1,000,000 บาท พร้อมกำหนดเงื่อนไขสำคัญคือ ห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักร เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาล และให้แจ้งคำสั่งนี้ไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) เพื่อรับทราบ
เหตุผลที่ศาลมีคำสั่งให้ประกันตัว เนื่องจากพิเคราะห์แล้วเห็นว่า จำเลยทั้งสองเดินทางมาพบพนักงานอัยการตามกำหนดนัดหมายอย่างเคร่งครัด แสดงให้เห็นว่าไม่มีพฤติการณ์หลบหนี หรือเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน ประกอบกับทางฝ่ายอัยการโจทก์ไม่ได้ยื่นคำร้องคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราว และจำเลยยังมีประเด็นที่ต้องต่อสู้คดีตามกระบวนการยุติธรรมต่อไป
สำหรับการปรากฏตัวของ “มิน พีชญา” ในวันนี้ สร้างความฮือฮาแก่สื่อมวลชนด้วยลุคผมสั้นและสวมแว่นตาดำ โดยก่อนจะเดินทางมาพบอัยการ เธอได้มีการโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัวระบุว่า รู้สึก “ช็อก” ที่ถูกเรียกส่งฟ้องซ้ำในครั้งนี้ แต่ยืนยันว่าพร้อมเข้าสู่กระบวนการศาลเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจของตนเองอย่างเต็มที่
