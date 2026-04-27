มิน พีชญา ลุคผมสั้น พบอัยการส่งฟ้องคดีดิไอคอน 5 ข้อหาหนัก รอลุ้นประกันตัว
บอสมิน และ บอสแซม เดินทางมารายงานตัวต่ออัยการคดีพิเศษเพื่อส่งฟ้องศาลอาญา หลังขอเลื่อนนัดมานาน 30 วัน เจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาฉ้อโกงประชาชนและแชร์ลูกโซ่ รอลุ้นศาลสั่งปล่อยตัวชั่วคราว
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 27 เมษายน 2569 พีชญา วัฒนามนตรี หรือ บอสมิน เดินทางมายังศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก พร้อมกับครอบครัวและทีมทนายความ เธอปรากฏตัวในลุคใหม่ผมสั้นและสวมแว่นตาดำ โดยมีสีหน้าปกติ ไม่ได้แสดงท่าทีหลบเลี่ยงสื่อมวลชนแต่อย่างใด ทันทีที่ถึงจุดนัดหมายบอสมินได้ยกมือไหว้ทักทายกลุ่มผู้สื่อข่าว แต่ไม่ได้ให้สัมภาษณ์หรือตอบคำถามใด ๆ ก่อนจะรีบเดินเข้าไปภายในอาคารศาลทันที
ก่อนหน้านี้เพียงหนึ่งชั่วโมง ยุรนันท์ ภมรมนตรี หรือ บอสแซม พร้อมด้วยลูกชายและทนายความ ได้เดินทางมารายงานตัวต่อพนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ 1 ณ สำนักงานอัยการสูงสุด ตั้งแต่เวลา 08.30 น. การเข้าพบครั้งนี้เป็นไปตามกำหนดนัดหมายหลังจากที่ทั้งคู่เคยยื่นคำร้องขอเลื่อนนัดส่งฟ้องมาจากวันที่ 26 มีนาคม 2569 โดยให้เหตุผลว่าติดขัดเรื่องการจัดเตรียมหลักทรัพย์ประกันตัวและการประสานงานทนายความ ซึ่งทางอัยการอนุญาตให้เลื่อนออกไป 30 วัน
สำหรับรายละเอียดการดำเนินคดี พนักงานอัยการได้นำตัวบอสแซมและบอสมินส่งฟ้องต่อศาลอาญาใน 5 ข้อหาหลักที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของ “ดิไอคอน กรุ๊ป” (The iCon Group) ประกอบด้วย
ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน
ร่วมกันนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน หรือกฎหมายแชร์ลูกโซ่
ร่วมกันประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงโดยไม่ได้รับอนุญาต
ร่วมกันประกอบธุรกิจในลักษณะชักชวนบุคคลเข้าร่วมเครือข่าย
ขั้นตอนทางกฎหมายหลังจากอัยการยื่นฟ้องเป็นจำเลยต่อศาลแล้ว จำเลยทั้งสองคนต้องยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวหรือขอประกันตัวต่อหน้าศาล ซึ่งทางศาลอาญาจะเป็นผู้พิจารณาว่าอนุญาตให้ประกันตัวหรือไม่ หากศาลมีคำสั่งไม่อนุญาต เจ้าหน้าที่จะนำตัวทั้งสองคนส่งเข้าเรือนจำตามขั้นตอนทันที
