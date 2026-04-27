บันเทิง

มิน พีชญา ลุคผมสั้น พบอัยการส่งฟ้องคดีดิไอคอน 5 ข้อหาหนัก รอลุ้นประกันตัว

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 27 เม.ย. 2569 11:11 น.| อัปเดต: 27 เม.ย. 2569 11:34 น.
57
ภาพจาก : TikTok/minpechaya

บอสมิน และ บอสแซม เดินทางมารายงานตัวต่ออัยการคดีพิเศษเพื่อส่งฟ้องศาลอาญา หลังขอเลื่อนนัดมานาน 30 วัน เจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาฉ้อโกงประชาชนและแชร์ลูกโซ่ รอลุ้นศาลสั่งปล่อยตัวชั่วคราว

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 27 เมษายน 2569 พีชญา วัฒนามนตรี หรือ บอสมิน เดินทางมายังศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก พร้อมกับครอบครัวและทีมทนายความ เธอปรากฏตัวในลุคใหม่ผมสั้นและสวมแว่นตาดำ โดยมีสีหน้าปกติ ไม่ได้แสดงท่าทีหลบเลี่ยงสื่อมวลชนแต่อย่างใด ทันทีที่ถึงจุดนัดหมายบอสมินได้ยกมือไหว้ทักทายกลุ่มผู้สื่อข่าว แต่ไม่ได้ให้สัมภาษณ์หรือตอบคำถามใด ๆ ก่อนจะรีบเดินเข้าไปภายในอาคารศาลทันที

ก่อนหน้านี้เพียงหนึ่งชั่วโมง ยุรนันท์ ภมรมนตรี หรือ บอสแซม พร้อมด้วยลูกชายและทนายความ ได้เดินทางมารายงานตัวต่อพนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ 1 ณ สำนักงานอัยการสูงสุด ตั้งแต่เวลา 08.30 น. การเข้าพบครั้งนี้เป็นไปตามกำหนดนัดหมายหลังจากที่ทั้งคู่เคยยื่นคำร้องขอเลื่อนนัดส่งฟ้องมาจากวันที่ 26 มีนาคม 2569 โดยให้เหตุผลว่าติดขัดเรื่องการจัดเตรียมหลักทรัพย์ประกันตัวและการประสานงานทนายความ ซึ่งทางอัยการอนุญาตให้เลื่อนออกไป 30 วัน

มิน พีชญา ลุคผมสั้น พบอัยการส่งฟ้องคดีดิไอคอน 5 ข้อหาหนัก

สำหรับรายละเอียดการดำเนินคดี พนักงานอัยการได้นำตัวบอสแซมและบอสมินส่งฟ้องต่อศาลอาญาใน 5 ข้อหาหลักที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของ “ดิไอคอน กรุ๊ป” (The iCon Group) ประกอบด้วย

  1. ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน

  2. ร่วมกันนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์

  3. ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน หรือกฎหมายแชร์ลูกโซ่

  4. ร่วมกันประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงโดยไม่ได้รับอนุญาต

  5. ร่วมกันประกอบธุรกิจในลักษณะชักชวนบุคคลเข้าร่วมเครือข่าย

บอสมิน และ บอสแซม เดินทางมารายงานตัวต่ออัยการคดีพิเศษเพื่อส่งฟ้องศาลอาญา หลังขอเลื่อนนัดมานาน 30 วัน เจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาฉ้อโกงประชาชนและแชร์ลูกโซ่ รอลุ้นศาลสั่งปล่อยตัวชั่วคราว
FB/Drama-addict

ขั้นตอนทางกฎหมายหลังจากอัยการยื่นฟ้องเป็นจำเลยต่อศาลแล้ว จำเลยทั้งสองคนต้องยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวหรือขอประกันตัวต่อหน้าศาล ซึ่งทางศาลอาญาจะเป็นผู้พิจารณาว่าอนุญาตให้ประกันตัวหรือไม่ หากศาลมีคำสั่งไม่อนุญาต เจ้าหน้าที่จะนำตัวทั้งสองคนส่งเข้าเรือนจำตามขั้นตอนทันที

@minpechaya

Please hear my voice 🤍🙏🏻

♬ original sound – minpechaya – minpechaya

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
บันเทิง

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 27 เม.ย. 2569 11:11 น.| อัปเดต: 27 เม.ย. 2569 11:34 น.
57
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

Back to top button