ข่าวต่างประเทศ

ทนายหื่นคุกคามเด็ก ศาลสั่งจำคุกแค่ 60 วัน ชาวเมืองประท้วงรับโทษน้อยเกินไป

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 28 เม.ย. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 28 เม.ย. 2569 17:34 น.
57

อดีตทนายความเมืองเวโกรับโทษคุก 60 วันคดีล่วงละเมิดทางเพศเด็ก ศาลปัดข้อตกลงของอัยการสูงสุดที่ให้จำคุกแค่ 30 วัน ด้านประชาชนรวมตัวประท้วงหน้าศาลชี้บทลงโทษเบาเกินไป

อดัม ฮอฟฟ์แมน (Adam Hoffman) อดีตทนายความเมืองเวโก รัฐเท็กซัส รับโทษจำคุก 60 วันในเรือนจำเทศมณฑล เขาทำความผิดคดีล่วงละเมิดทางเพศผู้เยาว์ต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี

ตอนแรกเจ้าหน้าที่ตั้งข้อหาฮอฟฟ์แมนในความผิดฐานล่วงละเมิดทางเพศเด็กอย่างต่อเนื่อง เคน แพกซ์ตัน (Ken Paxton) อัยการสูงสุดของรัฐเท็กซัสเสนอข้อตกลงรับสารภาพเพื่อลดโทษ เขาปรับลดข้อหาจากความผิดอาญาร้ายแรงและโทษจำคุกตลอดชีวิต ลงมาเป็นความผิดลหุโทษระดับ A จำนวน 2 ข้อหา และเสนอให้จำคุกในเรือนจำเทศมณฑลเพียง 30 วัน

ฮอฟฟ์แมนรับสารภาพในข้อหากระทำอนาจารและแสดงสื่อที่เป็นอันตรายต่อผู้เยาว์ แต่รอย สปาร์กแมน (Roy Sparkman) ผู้พิพากษาปฏิเสธข้อตกลงรับสารภาพเดิม ผู้พิพากษายกเลิกโทษจำคุก 30 วันและสั่งเพิ่มโทษจำคุกเป็น 60 วันแทน ฮอฟฟ์แมนไม่ต้องลงทะเบียนในบัญชีรายชื่อผู้ล่วงละเมิดทางเพศ และสภาทนายความสั่งพักใบอนุญาตว่าความของเขาเป็นเวลา 5 ปี

ประชาชนจำนวนมากไปรวมตัวกันที่หน้าศาลเทศมณฑลแมคลินแนนเพื่อประท้วงคำตัดสิน พวกเขามองว่าบทลงโทษนี้เบาเกินไป เคิร์ต คาราโคเวียน (Kurt Karakowian) ผู้ประท้วงจากเมืองฮิวอิตต์กล่าวว่า เด็กหนุ่มคนนี้ตกเป็นเหยื่อของคนเลวโดยที่เขาไม่ได้ทำอะไรผิด ปัญหาตอนนี้อยู่ที่บทลงโทษ คำตัดสินนี้เหมือนการตบหน้าคนในเทศมณฑลแมคลินแนนและรัฐเท็กซัส เขาคิดว่ารัฐและสำนักงานของเคน แพกซ์ตันทำงานได้แย่มาก

ผู้ประท้วงไม่ใช่กลุ่มเดียวที่ไม่พอใจกับข้อตกลงลดโทษของแพกซ์ตัน ทีมรณรงค์หาเสียงของจอห์น คอร์นิน (John Cornyn) ออกแถลงการณ์วิจารณ์เรื่องนี้เช่นกัน

แถลงการณ์ระบุว่า ผู้พิพากษาปฏิเสธข้อตกลงลดโทษของอัยการสูงสุดเคน แพกซ์ตันถึง 2 ครั้ง ข้อตกลงนี้เอื้อประโยชน์ให้คนที่ล่วงละเมิดทางเพศเด็กมานานถึง 3 ปี ผู้พิพากษาตัดสินใจถูกต้องที่เพิ่มโทษจำคุกจากที่แพกซ์ตันเสนอไว้เป็น 2 เท่า ทีมงานหวังว่าผู้พิพากษาจะบังคับให้ฮอฟฟ์แมนลงทะเบียนเป็นผู้กระทำผิดทางเพศด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่แพกซ์ตันไม่ได้เรียกร้อง เคน แพกซ์ตันต้องอธิบายว่าข้อตกลงเอื้อประโยชน์ให้ผู้ล่วงละเมิดทางเพศนั้นสร้างความยุติธรรมหรือรักษาความปลอดภัยให้ประชาชนได้อย่างไร

สำนักข่าว FOX 44 พยายามติดต่อเคน แพกซ์ตัน ผู้พิพากษารอย สปาร์กแมน และเจอร์รี มอร์ริส (Gerry Morris) ทนายฝ่ายจำเลยของฮอฟฟ์แมน แต่ไม่มีใครตอบกลับ

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

