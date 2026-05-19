ชากีราชนะคดีภาษี ศาลสูงสเปนสั่งคืนเงินกว่า 60 ล้านยูโร หลังสู้คดีมานานกว่า 8 ปี

เผยแพร่: 19 พ.ค. 2569 12:18 น.| อัปเดต: 19 พ.ค. 2569 12:18 น.
ศาลสูงสเปนชี้รัฐพิสูจน์ไม่ได้ว่า ชากีรา นักร้องดัง พำนักในประเทศเกิน 183 วันในปี 2011 จึงไม่เข้าข่ายผู้มีถิ่นพำนักทางภาษี สั่งคืนเงินพร้อมดอกเบี้ย หลังสู้คดีมานานกว่า 8 ปี

ล่าสุด เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 69 ศาลสูงสเปนมีคำตัดสินให้ ชากีรา นักร้องซูเปอร์สตาร์ชาวโคลอมเบีย พ้นจากข้อกล่าวหาคดีภาษีที่เกี่ยวข้องกับปีภาษี 2011 พร้อมสั่งให้หน่วยงานภาษีของสเปนคืนเงินให้เธอมากกว่า 60 ล้านยูโร หรือประมาณ 70 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อรวมดอกเบี้ย หลังศาลเห็นว่ารัฐไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเธอเป็นผู้มีถิ่นพำนักทางภาษีในสเปนปีดังกล่าว

คดีนี้กลายเป็นชัยชนะครั้งสำคัญของชากีรา หลังเธอต่อสู้กับหน่วยงานภาษีสเปนมานานหลายปี โดยหัวใจของข้อพิพาทอยู่ที่คำถามว่า ในปี 2011 เธอพำนักอยู่ในสเปนเกินเกณฑ์ 183 วัน หรือไม่ เพราะหากอยู่เกินจำนวนดังกล่าว จะถูกนับเป็นผู้มีถิ่นพำนักทางภาษี และต้องเสียภาษีเงินได้ในสเปน

ศาล Audiencia Nacional หรือศาลแห่งชาติของสเปน พิจารณาแล้วเห็นว่า หน่วยงานภาษีไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าชากีราอยู่ในสเปนครบตามเกณฑ์กฎหมาย โดยศาลระบุว่าเธอใช้เวลาในสเปน 163 วัน ในปี 2011 ต่ำกว่าเกณฑ์ 183 วัน จึงไม่สามารถถือว่าเธอมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในสเปนสำหรับปีนั้นได้

คำตัดสินดังกล่าวทำให้ศาลสั่งยกเลิกค่าปรับและการประเมินภาษีที่เคยเรียกเก็บจากชากีรา โดยหน่วยงานภาษีสเปนต้องคืนเงินมากกว่า 55 ล้านยูโร และเมื่อรวมดอกเบี้ยแล้ว ยอดรวมสูงกว่า 60 ล้านยูโร ตามรายงานของ Reuters และ AP

ด้านทีมกฎหมายของชากีราแสดงความพอใจต่อคำตัดสิน พร้อมวิจารณ์กระบวนการที่กินเวลายาวนานหลายปี ขณะที่ชากีราเคยยืนยันมาโดยตลอดว่าเธอไม่ได้กระทำผิดในคดีภาษีปี 2011 และถูกหน่วยงานรัฐกดดันอย่างไม่เป็นธรรม

อย่างไรก็ตาม คดีนี้ยังอาจไม่จบในทางปฏิบัติทันที เพราะหน่วยงานภาษีของสเปนมีแผนยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ซึ่งอาจทำให้ขั้นตอนการคืนเงินยังต้องรอผลทางกฎหมายต่อไป พูดง่าย ๆ คือชากีราชนะยกนี้แล้ว แต่ฝั่งรัฐยังไม่วางไมค์

จุดสำคัญที่ต้องแยกให้ชัดคือ คำตัดสินล่าสุดนี้เกี่ยวข้องเฉพาะ ปีภาษี 2011 เท่านั้น ไม่ได้ลบล้างคดีภาษีช่วงปี 2012-2014 ซึ่งชากีราเคยทำข้อตกลงกับอัยการสเปนเมื่อปี 2023 โดยยอมจ่ายค่าปรับ 7.3 ล้านยูโร เพื่อยุติคดีและหลีกเลี่ยงการขึ้นศาลในเวลานั้น

กรณีของชากีราได้รับความสนใจจากสื่อทั่วโลก เพราะสะท้อนปัญหาข้อพิพาทภาษีของศิลปินระดับโลกที่เดินทางข้ามประเทศเป็นประจำ โดยเฉพาะการตีความว่า “ศูนย์กลางชีวิต” และ “ถิ่นพำนักทางภาษี” อยู่ที่ประเทศใด ซึ่งเป็นประเด็นที่คนดัง นักกีฬา และนักธุรกิจระหว่างประเทศมักถูกตรวจสอบอย่างเข้มข้น

สำหรับชากีรา คำตัดสินครั้งนี้ไม่ใช่เพียงชัยชนะด้านการเงิน แต่ยังเป็นการกู้ชื่อเสียงในคดีที่ยืดเยื้อมานานกว่า 8 ปี หลังเธอถูกตั้งคำถามเรื่องการเสียภาษีในสเปนหลายครั้ง และต้องต่อสู้ทั้งในชั้นศาลและพื้นที่สาธารณะมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา

ข้อมูล/ภาพจาก : Shakira, The Guardian

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

